 Casa Verde Baterii se lansează în octombrie. Schimbare importantă la înscriere | adevarul.ro
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Casa Verde Baterii se lansează în octombrie. Schimbare importantă la înscriere

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Programul Casa Verde Baterii urmează să fie lansat în luna octombrie, iar pentru finanțarea sistemelor de stocare a energiei este prevăzut un buget de 400 de milioane de lei. Programul vine cu o schimbare importantă față de edițiile anterioare ale programului Casa Verde: finanțarea nu va mai fi acordată pe principiul „primul venit, primul servit”, ci în funcție de criterii de evaluare și punctaj.

O casă modernă pe pământ cu panouri fotovoltaice și baterie de stocare
Casa Verde Baterii se lansează în octombrie Foto: Shutterstock

Programul este destinat prosumatorilor care dețin deja sisteme fotovoltaice și urmărește sprijinirea instalării unor sisteme de stocare a energiei produse de panouri.

„ Am semnat ordinul cu ghidul venit de la AFM pentru programul de baterii!

400 de milioane de lei pentru stocare! Nu va mai fi primul venit, primul servit, ci se vor evalua dosarele în funcție de două criterii: contribuția proprie a prosumatorului și capacitatea care va fi instalată.

Urmează modificarea platformei de înscriere și, în luna octombrie, din informațiile de la AFM, se va putea lansa programul”, a afirmat ministrul Mediului Diana Buzoianu.

Cum se va face selecția beneficiarilor

Una dintre principalele modificări este renunțarea la mecanismul în care succesul unei cereri depindea în primul rând de rapiditatea cu care solicitantul reușea să își depună dosarul după deschiderea sesiunii.

În noua variantă, proiectele vor fi evaluate și ordonate în funcție de punctajul obținut, astfel încât accesul la finanțare să nu mai depindă exclusiv de momentul înscrierii.

Proiectul de ghid pus în consultare publică prevede un sistem de punctare care ia în calcul mai multe elemente ale proiectului, între care contribuția proprie, capacitatea sistemului de stocare și puterea instalației fotovoltaice.

Prin această schimbare, solicitanții nu vor mai concura exclusiv în funcție de viteza cu care reușesc să transmită cererea în momentul deschiderii programului.

400 de milioane de lei pentru baterii

Pentru programul destinat sistemelor de stocare este prevăzut un buget de 400 de milioane de lei. Finanțarea se adresează prosumatorilor care au deja instalații fotovoltaice și urmărește creșterea capacității acestora de a utiliza energia produsă de propriile sisteme.

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Bateriile permit stocarea energiei produse în perioadele în care instalația fotovoltaică generează mai mult decât consumul imediat al locuinței. Energia stocată poate fi utilizată ulterior, inclusiv în intervalele în care panourile nu mai produc suficientă energie.

Programul este astfel diferit de edițiile Casa Verde Fotovoltaice în care finanțarea era destinată în principal instalării unor sisteme fotovoltaice. În 2026, componenta dedicată bateriilor este cea pentru care a fost alocat bugetul de 400 de milioane de lei.

Cine poate beneficia de program

Casa Verde Baterii se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator și dețin deja un sistem fotovoltaic. Programul este conceput pentru instalarea unor sisteme de stocare asociate instalațiilor fotovoltaice existente.

Finanțarea este nerambursabilă, însă beneficiarul trebuie să asigure și o contribuție proprie, în condițiile stabilite prin program. Valoarea exactă a finanțării și condițiile tehnice trebuie raportate la forma finală a ghidului.

Programul nu este destinat persoanelor care vor să își instaleze pentru prima dată panouri fotovoltaice, ci celor care au deja o instalație și doresc să adauge capacitate de stocare.

Criterii de eligibilitate ale solicitantului în vederea obținerii finanțării

Beneficiază de finanţare solicitantul care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii la momentul înscrierii în aplicaţie:

  1. are calitatea de prosumator;
  2. nu utilizează energia electrică aferentă locului de consum și de producere deservit de sistemul de stocare pentru desfășurarea unor activități economice/profesionale; în situația în care la locul de implementare se desfășoară astfel de activități, consumul de energie electrică aferent acestora este contorizat separat de consumul casnic;
  3. nu are obligații restante la bugetul de stat și la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în care își are domiciliul, precum și, după caz, la bugetul local al unității administrativ-teritoriale în care se implementează proiectul;
  4. se asigură că, pentru aceleași cheltuieli eligibile aferente sistemului de stocare pentru care solicită finanțare în cadrul prezentului program, nu a beneficiat și nu beneficiază de finanțare din alte fonduri publice, naționale sau europene, și se obligă să nu solicite și să nu obțină o altă finanțare publică pentru aceleași cheltuieli, astfel încât să fie evitată dubla finanțare.

Solicitanții completează cererea de finanțare descărcată din aplicația informatică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ghid și își asumă declarațiile cuprinse în aceasta prin bifarea câmpurilor corespunzătoare din aplicație. Cererea de finanțare astfel completată este valabilă fără semnătură.

Înscrierile sunt așteptate în octombrie

Programul este programat pentru lansare în luna octombrie. Până la deschiderea efectivă a sesiunii, solicitanții trebuie să urmărească forma finală a ghidului și condițiile stabilite de Administrația Fondului pentru Mediu.

Spre deosebire de edițiile în care bugetele se puteau epuiza într-un interval foarte scurt după deschiderea platformei, noul mecanism de evaluare introduce o etapă de analiză și ierarhizare a proiectelor.

Ghid de cumpărături

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