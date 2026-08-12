Casa Verde Baterii 2026: cine poate primi bani de la stat și cât costă o baterie pentru casă

Programul Casa Verde ar urma să finanțeze în 2026 sisteme de stocare a energiei, fără componenta pentru instalarea de panouri fotovoltaice, a anunțat ministra Mediului, Diana Buzoianu. Noua variantă a programului se adresează proprietarilor care au deja panouri și vor să își completeze instalația cu o baterie. Autoritățile estimează că prin finanțarea acordată ar putea fi instalată o capacitate de stocare de cel puțin 200 MWh.

În același timp, modul de selecție a beneficiarilor urmează să fie schimbat, astfel încât înscrierea să nu mai depindă de regula „primul venit - primul servit”. Criteriile concrete urmează să fie stabilite prin Ghidul de finanțare.

Diana Buzoianu a explicat că modificarea programului vine în contextul în care, în ultimii ani, au fost alocate fonduri importante pentru instalarea sistemelor fotovoltaice, în timp ce investițiile destinate stocării energiei au fost mult mai reduse.

„Lucrurile s-au împotmolit la faptul că de-a lungul timpului s-au alocat exponențial de mulți bani pentru panouri și aproape 0 bani pentru baterii. Vom schimba asta”, a declarat ministra.

Potrivit acesteia, noua ediție a programului Casa Verde va conține exclusiv componenta destinată bateriilor.

„Anul acesta, Programul Casa Verde, așa cum era el cunoscut, nu va mai fi Casa Verde cu panouri, va conține doar componenta de baterii”, a spus Buzoianu.

Capacitatea totală de stocare vizată prin program ar urma să fie de cel puțin 200 MWh. Energia acumulată în baterii poate fi folosită ulterior în perioadele în care cererea este mai mare, inclusiv seara, când producția instalațiilor fotovoltaice scade.

„Acea energie va putea să fie folosită la ore de vârf, în care noi, în mod normal, importam, seara, când, de fapt, cu aceste baterii vom ajunge să fim mult mai independenți și să nu mai importăm cel puțin 200 MWh pe oră”, a afirmat ministra.

Nu va mai fi regula „primul venit - primul servit”

O altă modificare anunțată de Ministerul Mediului privește modul în care vor fi selectați beneficiarii. În edițiile anterioare, numărul mare de solicitanți raportat la fondurile disponibile a făcut ca momentul înscrierii să fie esențial, iar accesarea platformei într-un timp foarte scurt să conteze decisiv.

Diana Buzoianu a anunțat că această regulă va fi abandonată.

„Pentru prima dată, vom schimba cu totul politica Fondului pentru Mediu, și anume, acum este o cursă a înarmării cine dă primul click, cine a dat primul click ca să poată să obțină fondurile”, a declarat ministra.

În locul principiului „primul venit - primul servit” ar urma să fie introduse criterii de competitivitate, însă acestea nu sunt încă stabilite printr-un ghid final. Prin urmare, în acest moment nu poate fi spus ce condiții va trebui să îndeplinească un solicitant pentru a avea prioritate și nici care va fi suma exactă acordată de stat pentru o baterie.

Pentru proprietarii care au deja panouri fotovoltaice, întrebarea este însă mai concretă: ce baterie ar trebui să cumpere și cât ar costa un astfel de sistem?

Cât costă o baterie pentru o locuință

Prețul unei baterii de stocare depinde în primul rând de capacitate, tehnologia utilizată și compatibilitatea cu invertorul instalației fotovoltaice existente, au declarat specialiștii consultați de „Adevărul”. Pentru locuințele obișnuite, bateriile LiFePO₄, bazate pe tehnologia litiu-fier-fosfat, sunt printre soluțiile utilizate în sistemele rezidențiale.

Pentru o baterie cu o capacitate de aproximativ 5–10 kWh, prețul poate ajunge, în funcție de echipament și configurație, la aproximativ 9.000–13.000 de lei, potrivit estimării furnizate de un specialist în implementarea soluțiilor de energie regenerabilă. Costul final poate crește dacă sunt necesare componente suplimentare, lucrări de instalare sau modificări ale sistemului existent.

Dorian Petresc, specialist în implementarea soluțiilor de energie regenerabilă, spune că bateriile de aproximativ 5 kWh sunt printre cele mai utilizate în instalațiile rezidențiale și că sistemele modulare permit extinderea ulterioară a capacității.

„Din datele noastre interne, cele mai instalate baterii de către români sunt cele cu o capacitate de aproximativ 5 kWh per modul, în special baterii de tip LiFePO4. Acestea sunt preferate deoarece permit extinderea ulterioară a sistemului, putând fi conectate mai multe module pentru a ajunge la 10–20 kWh de stocare”, a declarat specialistul.

Capacitatea necesară diferă însă de la o locuință la alta și trebuie stabilită în funcție de energia produsă de panouri, consumul gospodăriei și intervalele în care energia este folosită.

„În practică, această capacitate este potrivită pentru majoritatea locuințelor deoarece energia produsă de panouri în timpul zilei poate fi stocată și utilizată seara sau în perioadele cu consum ridicat”, spune Dorian Petresc.

Cum alegi bateria dacă ai deja panouri

Primul lucru care trebuie verificat este invertorul. Bateria trebuie să fie compatibilă cu echipamentul existent, iar unele modele pot funcționa doar cu anumite familii de invertoare. În alte cazuri, bateria, invertorul și sistemul de management al energiei sunt concepute să funcționeze ca o soluție integrată.

De aceea, înainte de cumpărare trebuie verificat modelul exact al invertorului și lista de baterii compatibile. În unele instalații, adăugarea unei baterii poate necesita un invertor compatibil cu stocarea sau componente suplimentare.

Un alt criteriu este consumul zilnic și distribuția acestuia pe parcursul zilei. O familie care consumă 8–10 kWh într-o zi nu are automat nevoie de o baterie de 8–10 kWh. Important este câtă energie produsă în timpul zilei poate fi mutată către orele de seară și noapte.

Pentru un astfel de consum, o baterie de aproximativ 5 kWh poate reprezenta un punct de pornire, însă dimensiunea potrivită depinde de profilul de consum, puterea instalației fotovoltaice și producția acesteia în diferite perioade ale anului.

Contează și scopul sistemului. Bateria poate fi folosită pentru creșterea autoconsumului, reducerea energiei preluate din rețea, limitarea energiei injectate în rețea sau alimentarea locuinței în cazul unei pene de curent. Funcția de back-up nu este însă disponibilă în aceeași configurație la toate sistemele și poate necesita echipamente suplimentare.

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Un avantaj al sistemelor modulare este posibilitatea de extindere. O locuință poate începe cu un modul de aproximativ 5 kWh și poate adăuga ulterior alte module, dacă invertorul și celelalte componente permit acest lucru.

De ce contează sistemul de management al bateriei

Pe lângă capacitatea exprimată în kWh, trebuie urmărite capacitatea efectiv utilizabilă, puterea de încărcare și descărcare și sistemul de management al energiei.

Acesta poate controla automat momentele de încărcare și descărcare, în funcție de producția fotovoltaică și consumul locuinței. În funcție de echipamente și de configurația contractului de furnizare, sistemul poate ține cont și de prețurile energiei.

Pentru cumpărător este important să verifice și condițiile de funcționare, garanția oferită de producător și posibilitatea de integrare cu sistemul fotovoltaic existent.

Cât poate dura o baterie

Bateriile LiFePO₄ sunt utilizate pe scară largă în aplicațiile rezidențiale deoarece tehnologia permite un număr mare de cicluri de încărcare și descărcare.

Durata de funcționare depinde însă de modul de utilizare. Temperatura, profunzimea descărcărilor, numărul de cicluri și sistemul de management al bateriei influențează degradarea celulelor.

În cazul unor sisteme LiFePO₄ sunt indicate durate de utilizare de aproximativ 10–15 ani și peste 6.000 de cicluri. Aceste valori trebuie verificate pentru modelul concret, deoarece producătorii folosesc condiții diferite pentru testarea și calcularea duratei de viață.

Un rol important îl are BMS-ul, sistemul electronic de management al bateriei, care monitorizează parametri precum tensiunea și temperatura celulelor și intervine pentru protejarea bateriei în anumite situații.

Ce se întâmplă cu energia produsă ziua

Problema pe care programul Casa Verde Baterii încearcă să o abordeze este diferența dintre momentul în care panourile produc cel mai mult și momentul în care gospodăria consumă cea mai multă energie.

Panourile fotovoltaice produc în principal în timpul zilei, iar nivelul producției depinde de anotimp, vreme și orientarea instalației. Într-o gospodărie în care cea mai mare parte a consumului are loc dimineața și seara, o parte din energia produsă la prânz poate să nu fie consumată imediat.

Bateria permite mutarea acestei energii către orele în care panourile produc puțin sau deloc.

Felix Căprariu, specialist în energie și președintele IMM București Ilfov, parte din structura națională a CNIPMMR, a explicat că diferența dintre producție și consum este una dintre problemele pe care stocarea le poate reduce.

„Prin montarea bateriilor pe locul de producere, va crește autoconsumul prosumatorului. Energia produsă ziua va putea fi consumată noaptea. În acest fel, reducem cantitatea de energie care ajunge în rețea și trebuie transportată către alt consumator, dar reducem și nevoia de achiziție de energie electrică de pe piețele externe pe timp de noapte, la prețuri mari, care ulterior ajung în prețul pe care îl plătește consumatorul final”, a declarat Felix Căprariu.

Potrivit acestuia, în cazul unui prosumator, bateria poate reduce costul energiei electrice cu cel puțin 40% față de situația în care locuința nu are un sistem de stocare. Este însă estimarea specialistului, iar economia efectivă depinde de consumul gospodăriei, producția instalației fotovoltaice, capacitatea bateriei și modul în care este utilizată energia.

Câți prosumatori ar putea beneficia

Creșterea numărului de prosumatori este unul dintre motivele pentru care problema stocării a devenit mai importantă pentru sistemul energetic. Datele oficiale indică o creștere de la aproximativ 100.000 de prosumatori în urmă cu doi ani la peste 300.000.

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Pentru acești proprietari, bateria reprezintă o componentă suplimentară a instalației existente, nu înlocuirea panourilor. Energia produsă poate fi consumată direct, stocată pentru utilizarea ulterioară sau, în funcție de configurația instalației și de regulile aplicabile, livrată în rețea.

În cazul unei locuințe cu un consum redus în timpul zilei și unul ridicat seara, dimensionarea bateriei trebuie făcută pornind de la această diferență. O baterie prea mică nu va putea stoca întregul surplus produs în perioadele de vârf, în timp ce una mult mai mare decât necesarul locuinței poate rămâne parțial neutilizată.

Ce trebuie urmărit înainte de cumpărare

Pentru proprietarii care intenționează să solicite finanțarea, alegerea bateriei înainte de apariția Ghidului de finanțare trebuie făcută cu atenție, deoarece regulile programului pot stabili ulterior condiții privind capacitatea, tipul echipamentului, compatibilitatea sau valoarea eligibilă.

Înaintea unei achiziții trebuie verificate:

modelul și puterea invertorului;

capacitatea instalației fotovoltaice;

consumul mediu zilnic și distribuția acestuia pe ore;

capacitatea nominală și capacitatea efectiv utilizabilă a bateriei;

puterea maximă de încărcare și descărcare;

existența funcției de back-up;

posibilitatea de extindere a sistemului;

garanția și condițiile de funcționare oferite de producător.

Două baterii cu aceeași capacitate exprimată în kWh pot avea caracteristici diferite în ceea ce privește energia disponibilă, viteza de încărcare și puterea pe care o pot furniza simultan.

La momentul actual, valoarea finanțării acordate prin Casa Verde Baterii și criteriile exacte de selecție nu sunt încă stabilite.