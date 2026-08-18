„Casa Verde baterii”. Finanțare de până la 15.000 de lei pentru stocarea energiei fotovoltaice. Cine poate aplica

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a pus în consultare publică proiectul ghidului pentru un nou program de finanțare destinat bateriilor pentru sistemele fotovoltaice. Programul va avea un buget total de 400 de milioane de lei și se adresează persoanelor fizice care au calitatea de prosumator, indiferent dacă și-au instalat panourile printr-un program al Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) sau din fonduri proprii.

Finanțarea pentru un sistem de stocare va putea ajunge la 15.000 de lei, cu TVA inclus, însă beneficiarul va trebui să asigure cel puțin 25% din valoarea eligibilă a investiției.

De ce este lansat programul pentru baterii

Programul urmărește ca energia produsă de panourile fotovoltaice în timpul zilei să poată fi stocată și folosită ulterior, în special seara, când consumul de energie crește, iar producția panourilor scade.

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, spune că dezvoltarea capacităților de stocare este următorul pas după investițiile realizate în ultimii ani în producția de energie cu ajutorul panourilor fotovoltaice.

„Pasul firesc este să investim acum în stocare, astfel încât energia produsă ziua să poată fi folosită de prosumatori seara, când consumul este mai mare și România ajunge să importe energie”, a declarat Diana Buzoianu.

Potrivit ministrului, prin dezvoltarea sistemelor de stocare se urmărește și reducerea necesarului de import de energie în intervalele de vârf și diminuarea presiunii asupra sistemului energetic național.

Cine poate primi finanțare

Programul se adresează tuturor persoanelor fizice care au calitatea de prosumator. Sunt eligibile persoanele care dețin sisteme de producere a energiei electrice din surse regenerabile, racordate la rețeaua de electricitate.

Un criteriu important este că finanțarea nu va fi condiționată de modul în care au fost cumpărate sau instalate panourile fotovoltaice existente.

Astfel, vor putea solicita finanțare atât persoanele care au beneficiat de edițiile anterioare ale programelor derulate de AFM, cât și cele care și-au instalat sistemele fotovoltaice din fonduri proprii.

Ce tip de baterii vor fi finanțate

Programul va finanța achiziția unor sisteme de stocare destinate energiei electrice produse din surse regenerabile.

Potrivit proiectului de Ghid, sistemele de stocare eligibile trebuie să aibă o capacitate minimă de 12 kWh.

De asemenea, acestea trebuie dimensionate în funcție de producția sistemului fotovoltaic și de necesarul real de consum al gospodăriei. Scopul este ca energia produsă să poată fi utilizată cât mai eficient și să fie redusă presiunea asupra rețelei electrice.

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Finanțarea poate ajunge la 15.000 de lei

Valoarea finanțării acordate prin program va fi de maximum 15.000 de lei, TVA inclus.

Există însă două limite care trebuie respectate simultan. Finanțarea nu poate depăși:

1.250 de lei pentru fiecare kWh de capacitate de stocare;

75% din valoarea cheltuielilor eligibile.

Diferența de cel puțin 25% din valoarea eligibilă a investiției va fi suportată de beneficiar.

De exemplu, pentru un sistem de stocare de 12 kWh, limita calculată la 1.250 de lei/kWh este de 15.000 de lei. Totuși, suma efectiv acordată va trebui să respecte și plafonul de 75% din cheltuielile eligibile.

Instalatorii trebuie să fie autorizați

Programul va fi deschis tuturor instalatorilor care dețin un atestat ANRE de tip B sau un atestat echivalent eliberat într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Aceștia trebuie să îndeplinească și cerințele minime stabilite prin program privind transparența și capacitatea de implementare.

Prin includerea unui număr cât mai larg de instalatori eligibili, programul prevede accesul la finanțare într-un cadru în care beneficiarii pot alege între furnizori care îndeplinesc condițiile stabilite în Ghid.

Banii vor fi gestionați prin AFM

Programul va fi derulat prin Administrația Fondului pentru Mediu și va avea un buget total de 400 de milioane de lei.

Ministerul Mediului susține că noua schemă de finanțare urmărește valorificarea mai eficientă a energiei regenerabile produse la nivelul gospodăriilor.

În timpul zilei, când producția fotovoltaică este ridicată, energia care nu este consumată imediat poate fi stocată în baterii. Aceasta poate fi utilizată ulterior, în special în intervalele de seară, când producția panourilor scade și cererea de energie crește.

Ghidul este încă în consultare publică

Programul nu are încă forma finală. Ministerul Mediului și Administrația Fondului pentru Mediu au publicat proiectul Ghidului în consultare publică, iar în această perioadă sunt așteptate observații și propuneri din partea celor interesați.

Ministerul și AFM urmează să organizeze dezbateri cu prosumatorii, instalatorii, organizațiile profesionale și celelalte persoane și entități interesate direct de program.

Observațiile primite în cadrul consultării vor fi analizate înainte de aprobarea formei finale a Ghidului de finanțare.

Prin urmare, condițiile prezentate în proiectul aflat acum în consultare pot suferi modificări înainte de lansarea efectivă a programului.