La 50 de ani, Kristin McGee arată și se simte mai bine ca niciodată. Nu e vorba de gene norocoase sau de vreo dietă extremă. Secretul ei? O combinație între Pilates și exerciții cu greutăți – două metode diferite care se completează de minune.

McGee nu e doar pasionată de fitness. Mamă a trei copii, antreprenoare și instructor certificat de Pilates și yoga cu peste douăzeci de ani de experiență, a văzut cum trendurile în fitness vin și pleacă. Unele au dispărut la fel de repede cum au apărut. Abordarea ei a rămas constantă și, mai important, funcționează.

„Pilates te ajută să îți controlezi mișcările, iar exercițiile cu greutăți îți dau putere. Combinate, îți oferă mobilitate, forță, echilibru și rezistență pe termen lung” explică ea. „Practic, îți construiești puterea pornind din interior,” explică ea pentru MindBodyGreen.

Dacă ai crezut vreodată că trebuie să alegi între Pilates și antrenamentele cu greutăți, Kristin are o veste bună: nu trebuie. De fapt, cele două funcționează mult mai bine împreună decât separat.

Gândește-te așa: antrenamentele cu greutăți construiesc forță și masă musculară, întăresc oasele și accelerează metabolismul. Pilates, în schimb, rafinează modul în care te miști, îți oferă control, stabilitate și o conștientizare profundă a corpului în spațiu.

„Pilates va rămâne întotdeauna baza, pentru mine,” spune McGee. „Îmi aliniază corpul, mă ajută să respir corect și să am stabilitate în mișcări, să mă simt puternică și echilibrată. În același timp, antrenamentele cu greutăți aduc forță, intensitate și beneficiile metabolice de care avem nevoie, mai ales noi, femeile, pe măsură ce înaintăm în vârstă.”

La 50 de ani, McGee vorbește fără menajamente despre vârstă. Ba, chiar o consideră un avantaj. „Când aveam 20 și 30 - mă antrenam pentru aspect și creativitate. Acum o fac pentru longevitate, energie și echilibru hormonal. Totul s-a schimbat complet,” spune ea.

Conform declarațiilor sale, Pilates îți oferă stabilitate, corectează postura și te ajută să te miști mai eficient în viața de zi cu zi, în timp ce antrenamentele cu greutăți dezvoltă mușchii, întăresc oasele și accelerează metabolismul. „Împreună, te ajută să ai un corp care nu doar arată bine, ci funcționează impecabil ani la rând”.

Cum te ajută Pilates să ridici mai multe kilograme

Ai simțit vreodată că îți pierzi echilibrul atunci când faci genuflexiuni sau că nu reușești să menții forma corectă la exercițiul de ridicare de greutăți cu spatele drept? Pilates poate fi exact ce îți lipsește.

Totul pornește din centrul corpului – zona abdominală și partea inferioară a spatelui. Nu vorbim despre „abdomenul de revistă”, ci despre mușchii care susțin coloana și te protejează în timpul ridicării greutăților. Când acești mușchi sunt puternici, poți ridica greutăți mai mari cu un risc mai mic de accidentare.

Pilates te ajută și într-un mod mai subtil, dar la fel de important: îți crește conștientizarea corpului în spațiu, ceea ce specialiștii numesc propriocepție. Aici, spune McGee, efectele se simt imediat: îți menții postura, execuți fiecare mișcare cu mai mult control și te simți în siguranță pe tot parcursul antrenamentului.

„Exercițiile pe care le propun ajută corpul să rămână flexibil și puternic fără efort excesiv,” spune McGee. „Le includ în toate antrenamentele: încălziri dinamice, exerciții pentru coloana vertebrală, mișcări ale articulațiilor și întinderi. Când oamenii le fac constant, rezultatele apar rapid: durerile musculare scad, forța crește, postura se îmbunătățește, iar corpul se află în echilibru”.

Studiile confirmă asta: o cercetare publicată recent în Journal of Sports Science & Medicine arată că participanții care au început să practice Pilates au raportat îmbunătățiri semnificative în echilibru, coordonare și precizia mișcărilor.

De ce antrenamentele cu greutăți te fac mai bună la Pilates

Cum Pilates îți rafinează tehnica și postura, antrenamentul cu greutăți îți dă puterea de a face mișcări mai complexe și mai solicitante. Așadar, în opinia specialistei, mai multă masă musculară înseamnă că poți menține pozițiile mai mult timp și te miști cu mai multă putere, ceea ce face practica de Pilates mai dinamică și mai satisfăcătoare.

Pe termen lung, completează Kristin McGee, citată de MindBodyGReen, beneficiile merg mult mai departe: păstrarea masei musculare este unul dintre cei mai siguri indicatori ai faptului că îmbătrânești sănătos.

În plus, ridicarea greutăților oferă și un avantaj mental: progresul vizibil și modul în care corpul se adaptează îți oferă o senzație de putere și încredere în sine, care se simte nu doar fizic, ci și psihic.

Cum să combini Pilates și antrenamentul cu greutăți. Ghid practic

„Începe cu două-trei sesiuni de Pilates și două-trei sesiuni de ridicare de greutăți pe săptămână. Nu e nevoie să le faci în aceeași zi, și nici nu e recomandat,” explică McGee. „Ajustează numărul și intensitatea acestora în funcție de programul tău și de cât de repede te recuperezi după antrenamente.”

McGee subliniază că recuperarea este esențială atunci când combini Pilates cu antrenamentele cu greutăți. Ambele tipuri de exerciții sunt solicitante, așa că este important să acorzi atenție alimentației, hidratării și odihnei. Pentru cei care se antrenează frecvent, suplimentele cu aminoacizi pot sprijini refacerea musculară.

Pilates poate fi folosit și ca o formă de recuperare activă. „După un antrenament intens, o sesiune mai blândă de Pilates ajută la stimularea circulației și menținerea mobilității fără a suprasolicita corpul”.

Un alt aspect pe care McGee îl evidențiază este importanța efectuării corecte a exercițiilor.Indiferent dacă folosești aparatul de Pilates (reformer) sau ridici greutăți, contează mai mult cum faci mișcările decât câte repetări faci. La început, recomandă specialista, un instructor certificat te poate ghida să faci exercițiile corect și să eviți accidentările, astfel încât să progresezi în siguranță.

Când nu ai timp (sau crezi că nu ai)

„Îmi fac timp pentru mișcare pe parcursul zilei, nu aștept vreo oră perfectă”, mărturisește McGee. „Zece minute de Pilates dimineața devreme, înainte să se trezească toată familia. Un circuit scurt de ridicare de greutăți între meetinguri. Yoga, o porțiune mai lungă de timp seara, după ce adorm copiii. Mișcarea e ancora mea zilnică, nu un item de pe un to-do list."

Fiind mamă și antreprenoare, McGee e conștientă că viața reală nu seamănă cu cea din paginile revistelor. De aceea sfatul ei e simplu și practic: „Nu puneți presiune pe voi înșivă și concentrați-vă pe consistență. Nu este nevoie de antrenamente lungi sau spectaculoase ca să deveniți mai puternice. Cinci minute fac diferența. Și zece minute fac diferența. Corpul reacționează la frecvență.”

E o schimbare de perspectivă. În loc să te simți vinovată că ai ratat „acel antrenament perfect de 60 de minute,” contează să te apreciezi pentru că măcar ai făcut ceva pentru corpul tău. „Orice tip de mișcare e mai bună decât nimic. Pe termen lung, consecvența cântărește mai mult decât intensitatea”.

Pentru McGee, motivația de a face mișcare nu mai ține de ceea ce vede în oglindă, ci de cum vrea să se simtă la 60, 70 sau 80 de ani. „Sunt complet OK să vorbesc despre vârstă și chiar sunt mândră. La 50 de ani, perspectiva mea asupra forței s-a schimbat complet. Mușchiul nu e doar pentru aspect, te ajută să ai un viitor activ și sănătos. Protejează oasele, susține articulațiile, menține metabolismul funcțional și te ajută să rămâi independentă și activă cât mai mult timp posibil.”