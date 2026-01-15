Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Video VIDEO. Transformă-ți corpul la orice vârstă. Combinația de antrenamente care funcționează

0
0
Publicat:

La 50 de ani, Kristin McGee arată și se simte mai bine ca niciodată. Nu e vorba de gene norocoase sau de vreo dietă extremă. Secretul ei? O combinație între Pilates și exerciții cu greutăți – două metode diferite care se completează de minune.

Pilates, instructor
Sursă foto: Shutterstock

McGee nu e doar pasionată de fitness. Mamă a trei copii, antreprenoare și instructor certificat de Pilates și yoga cu peste douăzeci de ani de experiență, a văzut cum trendurile în fitness vin și pleacă. Unele au dispărut la fel de repede cum au apărut. Abordarea ei a rămas constantă și, mai important, funcționează.

„Pilates te ajută să îți controlezi mișcările, iar exercițiile cu greutăți îți dau putere. Combinate, îți oferă mobilitate, forță, echilibru și rezistență pe termen lung” explică ea. „Practic, îți construiești puterea pornind din interior,” explică ea pentru MindBodyGreen. 

Dacă ai crezut vreodată că trebuie să alegi între Pilates și antrenamentele cu greutăți, Kristin are o veste bună: nu trebuie. De fapt, cele două funcționează mult mai bine împreună decât separat.

Gândește-te așa: antrenamentele cu greutăți construiesc forță și masă musculară, întăresc oasele și accelerează metabolismul. Pilates, în schimb, rafinează modul în care te miști, îți oferă control, stabilitate și o conștientizare profundă a corpului în spațiu.

„Pilates va rămâne întotdeauna baza, pentru mine,” spune McGee. „Îmi aliniază corpul, mă ajută să respir corect și să am stabilitate în mișcări, să mă simt puternică și echilibrată. În același timp, antrenamentele cu greutăți aduc forță, intensitate și beneficiile metabolice de care avem nevoie, mai ales noi, femeile, pe măsură ce înaintăm în vârstă.”

La 50 de ani, McGee vorbește fără menajamente despre vârstă. Ba, chiar o consideră un avantaj. „Când aveam 20 și 30 - mă antrenam pentru aspect și creativitate. Acum o fac pentru longevitate, energie și echilibru hormonal. Totul s-a schimbat complet,” spune ea.

Conform declarațiilor sale, Pilates îți oferă stabilitate, corectează postura și te ajută să te miști mai eficient în viața de zi cu zi, în timp ce antrenamentele cu greutăți dezvoltă mușchii, întăresc oasele și accelerează metabolismul. „Împreună, te ajută să ai un corp care nu doar arată bine, ci funcționează impecabil ani la rând”.

Cum te ajută Pilates să ridici mai multe kilograme

Ai simțit vreodată că îți pierzi echilibrul atunci când faci genuflexiuni sau că nu reușești să menții forma corectă la exercițiul de ridicare de greutăți cu spatele drept? Pilates poate fi exact ce îți lipsește.

Totul pornește din centrul corpului – zona abdominală și partea inferioară a spatelui. Nu vorbim despre „abdomenul de revistă”, ci despre mușchii care susțin coloana și te protejează în timpul ridicării greutăților. Când acești mușchi sunt puternici, poți ridica greutăți mai mari cu un risc mai mic de accidentare.

Pilates te ajută și într-un mod mai subtil, dar la fel de important: îți crește conștientizarea corpului în spațiu, ceea ce specialiștii numesc propriocepție. Aici, spune McGee, efectele se simt imediat: îți menții postura, execuți fiecare mișcare cu mai mult control și te simți în siguranță pe tot parcursul antrenamentului.

„Exercițiile pe care le propun ajută corpul să rămână flexibil și puternic fără efort excesiv,” spune McGee. „Le includ în toate antrenamentele: încălziri dinamice, exerciții pentru coloana vertebrală, mișcări ale articulațiilor și întinderi. Când oamenii le fac constant, rezultatele apar rapid: durerile musculare scad, forța crește, postura se îmbunătățește, iar corpul se află în echilibru”.

Studiile confirmă asta: o cercetare publicată recent în Journal of Sports Science & Medicine arată că participanții care au început să practice Pilates au raportat îmbunătățiri semnificative în echilibru, coordonare și precizia mișcărilor. 

De ce antrenamentele cu greutăți te fac mai bună la Pilates

Cum Pilates îți rafinează tehnica și postura, antrenamentul cu greutăți îți dă puterea de a face mișcări mai complexe și mai solicitante. Așadar, în opinia specialistei, mai multă masă musculară înseamnă că poți menține pozițiile mai mult timp și te miști cu mai multă putere, ceea ce face practica de Pilates mai dinamică și mai satisfăcătoare.

Citește și: De ce epuizarea ne sabotează schimbarea - somnul înainte de orice disciplină

Pe termen lung, completează Kristin McGee, citată de MindBodyGReen, beneficiile merg mult mai departe: păstrarea masei musculare este unul dintre cei mai siguri indicatori ai faptului că îmbătrânești sănătos. 

În plus, ridicarea greutăților oferă și un avantaj mental: progresul vizibil și modul în care corpul se adaptează îți oferă o senzație de putere și încredere în sine, care se simte nu doar fizic, ci și psihic.

Cum să combini Pilates și antrenamentul cu greutăți. Ghid practic

„Începe cu două-trei sesiuni de Pilates și două-trei sesiuni de ridicare de greutăți pe săptămână. Nu e nevoie să le faci în aceeași zi, și nici nu e recomandat,” explică McGee. „Ajustează numărul și intensitatea acestora în funcție de programul tău și de cât de repede te recuperezi după antrenamente.”

McGee subliniază că recuperarea este esențială atunci când combini Pilates cu antrenamentele cu greutăți. Ambele tipuri de exerciții sunt solicitante, așa că este important să acorzi atenție alimentației, hidratării și odihnei. Pentru cei care se antrenează frecvent, suplimentele cu aminoacizi pot sprijini refacerea musculară.

Pilates poate fi folosit și ca o formă de recuperare activă. „După un antrenament intens, o sesiune mai blândă de Pilates ajută la stimularea circulației și menținerea mobilității fără a suprasolicita corpul”.

Un alt aspect pe care McGee îl evidențiază este importanța efectuării corecte a exercițiilor.Indiferent dacă folosești aparatul de Pilates (reformer) sau ridici greutăți, contează mai mult cum faci mișcările decât câte repetări faci. La început, recomandă specialista, un instructor certificat te poate ghida să faci exercițiile corect și să eviți accidentările, astfel încât să progresezi în siguranță.

Când nu ai timp (sau crezi că nu ai)

„Îmi fac timp pentru mișcare pe parcursul zilei, nu aștept vreo oră perfectă”, mărturisește McGee. „Zece minute de Pilates dimineața devreme, înainte să se trezească toată familia. Un circuit scurt de ridicare de greutăți între meetinguri. Yoga, o porțiune mai lungă de timp seara, după ce adorm copiii. Mișcarea e ancora mea zilnică, nu un item de pe un to-do list."

Citește și: Nimeni nu te pregătește pentru asta: ce se întâmplă cu mintea unui bărbat când devine tată

Fiind mamă și antreprenoare, McGee e conștientă că viața reală nu seamănă cu cea din paginile revistelor. De aceea sfatul ei e simplu și practic: „Nu puneți presiune pe voi înșivă și concentrați-vă pe consistență. Nu este nevoie de antrenamente lungi sau spectaculoase ca să deveniți mai puternice. Cinci minute fac diferența. Și zece minute fac diferența. Corpul reacționează la frecvență.”

E o schimbare de perspectivă. În loc să te simți vinovată că ai ratat „acel antrenament perfect de 60 de minute,” contează să te apreciezi pentru că măcar ai făcut ceva pentru corpul tău. „Orice tip de mișcare e mai bună decât nimic. Pe termen lung, consecvența cântărește mai mult decât intensitatea”.

Pentru McGee, motivația de a face mișcare nu mai ține de ceea ce vede în oglindă, ci de cum vrea să se simtă la 60, 70 sau 80 de ani. „Sunt complet OK să vorbesc despre vârstă și chiar sunt mândră. La 50 de ani, perspectiva mea asupra forței s-a schimbat complet. Mușchiul nu e doar pentru aspect, te ajută să ai un viitor activ și sănătos. Protejează oasele, susține articulațiile, menține metabolismul funcțional și te ajută să rămâi independentă și activă cât mai mult timp posibil.”

Sport și Nutriție

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
digi24.ro
image
Vremea se schimbă din nou. După câteva zile mai calde, gerul puternic și ninsorile revin în mai multe zone ale țării
stirileprotv.ro
image
Ștefan Popescu | România și Republica Moldova: tentația unirii, constrângerile geopoliticii
gandul.ro
image
Secretul longevității nu e la sală. Unde au găsit medicii răspunsul
mediafax.ro
image
Campioana care a făcut furori în social media cu o ținută îndrăzneață: ”Arăți superb”
fanatik.ro
image
Cine sunt și ce venituri au președinții Curților de Apel care au sărit în ajutorul Liei Savonea. Soț scăpat de pușcărie, afaceri cu Grindeanu, rude angajate în sistem
libertatea.ro
image
„Diavol întruchipat” și „Antihristul din Constantinopol”. Spionii lui Putin au început războiul cu patriarhul ecumenic
digi24.ro
image
Renata Zarazúa s-a dezbrăcat pentru a-și arăta pielea arsă. Avertisment dur pentru cei care merg la Australian Open
gsp.ro
image
Gino Iorgulescu a plecat de urgență în Italia! Lovitură de teatru în cazul Mario Iorgulescu
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
SUA iau în calcul patru variante pentru a acţiona în Iran
observatornews.ro
image
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Singura literă din alfabet cu care nu se încheie niciun cuvânt în limba română. Nu este vorba despre w sau y
playtech.ro
image
Jefte, „killerul” lui Real Madrid, a plecat din România după un episod halucinant! Gestul care i-a semnat condamnarea
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Uriaș! Gigi Becali a dezvăluit cât plătește impozit: ”În fiecare lună, pac la statul român”
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
BNR face angajări. Posturi disponibile și beneficii atractive, Mugur Isărescu te tratează regește
romaniatv.net
image
Crește alocația de hrană pentru copii și bătrâni. Ministerul Muncii anunță mai mulți bani pentru serviciile sociale
mediaflux.ro
image
Cătălin Măruță, după ce i-a fost închisă emisiunea de la PRO TV: „Ca Xabi Alonso la Real Madrid”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
click.ro
image
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
click.ro
image
Oferta generoasă a Marinei Almășan pentru Măruță și Capatos: „Dacă se vor afla în impas, îi invit să...”. De ce ea n-a plecat din TVR 2: „Joci după cum îți cântă patronul!”
click.ro
Împăratul Naruhito și Împărăteasa Masako, Prințul Fumihito Akishino, Prințesa Kiko, Prințesa Kako, Prințesa Aiko la Spring Garden Party Agenția Imperială 2 jpg
Incestul a guvernat Coroana japoneză! Monarhia niponă a avut 11 căsătorii între frați și surori
okmagazine.ro
Prințesa Sofia a Suediei, fosta Sofia Hellqvist, și soțul ei, Prințul Carl Philip al Suediei, 2024 Casa Regală suedeză jpg
În mijlocul scandalului sexual, prințesa revine în ochii publicului! Evenimentul la care va participa alături de soț
okmagazine.ro
Fran Drescher foto Profimedia jpg
O veste proastă nu vine niciodată singură! După viol, a urmat infertilitate și apoi cancer!
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău semn
Zodii norocoase, foto shutterstock jpg
Mindset
De ce fug bărbații când relația devine serioasă
Lipsa sex , probleme in cuplu FOTO Shutterstock
Consiliere
Pedagogi, artiști și muzicieni: Miruna și Radu Nagy deschid un nou an cu muzică sacră
Video muzica Miruna si Radu Nagy mp4 thumbnail png
Spiritualitate
10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice
spanac care trimite e mailuri 1 sursa Shutterstock jpg
Sport și Nutriție
Nimeni nu te pregătește pentru asta: ce se întâmplă cu mintea unui bărbat când devine tată
tata copil shutterstock
Mindset
Video De ce avem nevoie de credință, chiar și într-o lume dominată de rațiune
Sănătatea spirituală, parte a stării de bine Sursa foto Pixabay
Spiritualitate

Știrile adevarul.ro

Creșterea vârstei de pensionare, aprig discutată pe rețelele sociale. „Să mai taie din pensiile speciale și vorbim”
Tulcencele, afectate de vârsta de pensionare
Economie 04:35
De la proteste la război civil. Scenarii posibile pentru Iran
Proteste in Iran FOTO EPA EFE jpg
În lume 04:06
De frica scumpirilor, o treime dintre români își caută un al doilea job. Și pensionarii vor să se angajeze
locuri de munca angajari
Economie 03:34
Stilul de viață surprinzător al multor miliardari: „Oamenii ridicol de bogați cumpără ceea ce este mai economic”
Milionari Foto Freepik com jpg
Societate 03:13
Un psiholog a reinterpretat zodiacul folosind știința personalității. Află care este adevăratul tău semn
Zodii norocoase, foto shutterstock jpg
Mindset
De ce fug bărbații când relația devine serioasă
Lipsa sex , probleme in cuplu FOTO Shutterstock
Consiliere
Video Cascada din România care fumegă în timpul iernii. Fenomenul uimitor întâlnit în zilele geroase
Casacada Clocota iarna Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (8) jpg
Călătorii
Fenomenul straniu pe care aproape toți oamenii îl experimentează. Ce se întâmplă atunci când creierul ia o pauză
gandire freepik jpg
Magazin
Cum fac față românii dimineților grele de iarnă: „Pun facturile lângă mine, îmi amintesc de ce muncesc”
Trezirea de dimineață poate crea probleme multor oameni in timpul iernii Freepik (2) jpg
Societate
Analiză Reforma administrației publice, în linie dreaptă. Analist: „E nevoie de o reformă din temelii a statului. Avem 41 de județe”
Motiune de cenzura guvernul Bolojan Foto Inquam Photos George Calin (3) jpg
Politică
15 ianuarie: S-a născut Ecaterina Teodoroiu, prima femeie combatant din Armata Română
Ecaterina Teodoroiu jpg
Istoria zilei