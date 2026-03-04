search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Exclusiv Moartea liderului suprem iranian: eroare de securitate sau sacrificiu ritualic? O româncă dezvăluie fața nevăzută a Iranului

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Lumea privește cu uimire cum liderii Iranului sunt „decapitați” de loviturile americano-israeliene. Ioana Mateș, expert în relații internaționale și drept internațional cu ani petrecuți în Teheran, arată de ce, în logica șiită, moartea lui Khamenei nu este o înfrângere, ci un combustibil ideologic calculat care poate arunca în aer întreg Orientul Mijlociu. La rândul lui, generalul Virgil Bălăceanu explică, din perspectiva militarului, „decapitarea” Iranului.

Musulmani șiiți din Kashmir poartă fotografii lui Ali Khamenei în a 4-a zi de doliu FOTO Profimedia
Musulmani șiiți din Kashmir poartă fotografii lui Ali Khamenei în a 4-a zi de doliu FOTO Profimedia

Statele Unite ale Americii și Israelul au atacat Iranul, iar Teheranul a răspuns cu lovituri țintite asupra bazelor militare americane aflate în regiune. În rândul unor analiști internaționali există temerea că odată ce Iranul a lovit obiective din Qatar, Bahrein, Kuweit şi Emiratele Arabe Unite, fie ele și baze militare americane, crește tot mai riscul ca războiul să escaladeze, iar într-o primă fază să fie atrase și unele dintre statele respective.

Dincolo de temerile că războiul, care a devenit unul deja regional, ar putea să se extindă și mai mult, există numeroase semne de întrebare la care analiștii au cu greu un răspuns. De ce nu s-a ascuns ayatollahul Ali Khamenei într-un buncăr? De ce a părut atât de „facilă” eliminarea elitei militare de la Teheran?

Multe întrebări, puține răspunsuri

De fapt, răspunsurile nu se află în manualele militare de la Washington sau din București, ci în teologia politică de la Karbala. Ioana Mateș vorbește despre psihologia martiriului șiit și ne explică de ce loviturile aeriene recente ar putea fi, paradoxal, exact ceea ce regimul de la Teheran a anticipat pentru a-și cimenta legenda.

„Martirajul este un element central al islamului șiit. Pentru șiiți, iar în mod special în teologia politică iraniană, a muri ca martir nu reprezintă o tragedie, ci o onoare supremă. Conceptul derivă din sacrificiul Imamului Hussein la Karbala și a devenit, de-a lungul secolelor, un pilon identitar și spiritual”, spune Ioana Mateș.

Ea își pune întrebările la care încă nimeni nu a găsit răspunsuri care să fie acceptate de toți analiștii.

„În ultimele zile, spațiul public a fost inundat de informații și speculații privind presupusa ucidere a Ayatollahului Ali Khamenei în raiduri americano-israeliene. Dincolo de veridicitatea informației, întrebarea care persistă este alta: dacă un atac era previzibil, de ce nu s-a retras? De ce nu s-a ascuns? De ce nu a fost protejat într-un buncăr?”, mai spune ea.

Două filozofii complet diferite

Lucrurile ar ține, adaugă Ioana Mateș, de faptul că filosofia iraniană este diferită de cea occidentală, la fel și psihologia iranienilor față de cultura occidentală.

„În logica politică occidentală, liderul se conservă. Puterea trebuie păstrată. Continuitatea instituțională este prioritară. În logica simbolică a șiismului revoluționar, însă, martirajul nu este o slăbiciune. Este o formă de legitimare supremă. Moartea asumată poate deveni mesaj. Poate deveni combustibil ideologic. Poate consolida o narațiune de rezistență și sacrificiu. Dacă un lider șiit își asumă conștient riscul, nu este doar un act personal. Este un act cu valențe teologice și geopolitice. În cultura politică iraniană, martirul nu este învinsul. Martirul este catalizatorul. Nu este sfârșitul unei idei - este începutul unei mobilizări”, susține Ioana Mateș.

Citește și: România, în bătaia rachetelor iraniene dacă americanii atacă Teheranul? Analiza care dă fiori

În opinia sa, întrebarea corectă ar fi nu atât de ce le-a fost atât de simplu americanilor și israelienilor să-l ucidă pe liderul suprem iranian.

„Așadar, poate că întrebarea nu este „de ce a fost facil?”, ci „a fost, într-adevăr, o vulnerabilitate… sau o asumare?” Istoria arată că în spațiul ideologic al șiismului, moartea poate fi transformată în instrument de putere. Iar uneori, liderii nu fug de martiraj. Îl aleg. Consecințele însă vor fi dramatice pentru lumea musulmană”, conchide experta.

În schimb, generalul Virgil Bălăceanu (r) nu crede că „decapitarea” conducerii Iranului trebuie privită ca o surpriză. El spune că acțiunile prin care inclusiv liderul suprem iranian a fost ucis sunt specifice israelienilor, care au o tactică specială. El confirmă că este vorba despre o strategie de anihilare, dar și faptul că, într-un conflict modern, se folosesc toate resursele pentru „nimicirea sistemului de comandă și control”.

„Eu aș spune că da, este, dar mai ales nu este o surpriză. Pentru mine chiar nu este. Da, poate părea surprinzător privit din afara, dar trupele israeliene au avut succes aproape de 100% în acțiunile lor. Este clar că prioritatea este eliminarea liderilor politici și militarii iranieni, ceea ce le-a și reușit”, mai spune generalul Virgil Bălăceanu.

Și alți lideri importanți iranieni au fost uciși

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, nu este singurul conducător iranian ucis. Importanți generali și oficiali religioși au murit în primele zile ale atacurilor americane și israeliene.

La scurt timp, postul public a inclus numele lui Abdolrahim Mousavi pe lista oficialilor de rang înalt uciși în atacurile de sâmbătă, 28 februarie, confirmând astfel una dintre cele mai grave pierderi suferite de conducerea militară iraniană în ultimele decenii.

Și alți importanți generali și oameni de arme iranieni și-au pierdut viața încă de la atacurile inițiale. Potrivit aceleiași surse, generalul Mousavi a murit alături de alți lideri importanți ai aparatului militar și de securitate al Republicii Islamice. Printre aceștia se numără ministrul Apărării, comandantul Corpul Gardienilor Revoluției Islamice, Mohammad Pakpour, precum și Ali Shamkhani, consilier apropiat al liderului suprem.

În replică, Iranul a lovit mai multe baze militare americane aflate în țările din apropiere. Au fost atacate baze americane din Qatar, Bahrein, Kuweit și Emiratele Arabe Unite.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Vortexul Polar SE RUPE în martie! Vremea o ia razna în România
gandul.ro
image
Cum a fost luată decizia atacării Iranului? Telefonul dintre Trump și Netanyahu care a schimbat Orientul Mijlociu
mediafax.ro
image
„Au mers prea departe!”. Colegul lui Radu Drăgușin a răbufnit după ce a devenit victima unui fake news în războiul din Orientul Mijlociu
fanatik.ro
image
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
libertatea.ro
image
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
Reacția Rusiei după ce România ia în calcul posibilitatea de a găzdui arme nucleare de la Franța
observatornews.ro
image
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
cancan.ro
image
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Unde găsești cea mai ieftină benzină și motorină după scumpiri. Lista cu cele mai ieftine stații
playtech.ro
image
După anunțul despre singurătate, Simona Halep a făcut o nouă schimbare. Lookul care o face extrem de atrăgătoare
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Avertismentul Iranului în timp ce își alege un nou lider suprem! Teheranul vrea să ”distrugă complet infrastructura militară și economică” a O. Mijlociu
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Povești din noaptea cutremurului care a zguduit România pe 4 martie 1977. Ce i-a făcut Rică Răducanu unui coleg chiar în timpul seismului
actualitate.net
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria