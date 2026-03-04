Incendiu puternic într-un bloc din Sibiu: un bărbat rănit grav. 50 de locatari au fost evacuați

Un incendiu izbucnit miercuri seara într-un apartament din municipiul Sibiu s-a soldat cu rănirea gravă a unui bărbat de 70 de ani și evacuarea a aproximativ 50 de locatari. Victima a fost găsită în stop cardio-respirator și transportată de urgență la spital.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sibiu, Andreea Ștefan, flăcările au cuprins un apartament dintr-un imobil de locuințe, iar intervenția pompierilor a fost una rapidă.

„Din imobil sunt evacuați locatarii, până în acest moment este vorba de aproximativ 50 de persoane. (...) Incendiul a fost lichidat prompt. În interiorul apartamentului a fost găsit un bărbat de aproximativ 70 de ani în stop cardio-respirator. Au fost aplicate cu succes manevre de resuscitare, bărbatul este transportat în aceste momente la UPU Sibiu inconștient, intubat, cu arsuri pe mâini. În aceste momente se lucrează pentru îndepărtarea efectelor negative și pentru stabilirea cauzei probabile de izbucnire a incendiului”, a declarat reprezentanta ISU, potrivit Agerpres.

Victima a fost dusă la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, unde medicii încearcă să îi stabilizeze starea.

După stingerea focului, echipele de intervenție au rămas la fața locului pentru a înlătura efectele incendiului și pentru a stabili cu exactitate cauza care a dus la izbucnirea acestuia.

Deocamdată, nu au fost raportate alte victime.