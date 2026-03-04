search
Miercuri, 4 Martie 2026
Bugetul 2026, între populism și realism. Ce se ascunde în spatele ajutoarelor de câteva sute de lei cerute de PSD

Publicat:

Liderii coaliției de guvernare s-au reunit miercuri pentru a finaliza discuțiile pe proiectul bugetului de stat pentru anul 2026, care ar trebui să ajungă săptămâna viitoare în Parlament. Solicitările PSD privind pachetul de solidaritate au primit însă un răspuns parțial, context în care social-democrații anunță un blocaj în coaliție.

FOTO Profimedia / Shutterstock
FOTO Profimedia / Shutterstock

Social-democrații au amenințat că nu vor vota în Parlament proiectul bugetului de stat, dacă nu sunt respectate și cerințele lor. Aceștia au cerut alocarea a 3,4 miliarde de lei în buget, care să fie acoperiți din veniturile din taxe și impozite, estimate la 860 de miliarde de lei. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ar fi acordat însă jumătate din sumă, restul banilor urmând să vină din fonduri europene.

Economistul Adrian Negrescu este de părere că Guvernul ar trebui să evite măsurile populiste și să construiască un buget realist pentru a se încadra într-un deficit de 6,2 din PIB, așa cum și-a asumat. Analistul subliniază că asistăm la un „joc de glezne politic”, menit să inducă ideea că se face ceva.

„Eu cred că nu cu ajutoarele astea de Paște și de Crăciun rezolvăm problema scăderii puternice a puterii de cumpărare, mai ales pentru pensionari, pentru persoanele defavorizate. În mod normal, trebuia să respectăm legea și să le indexăm pensiile în așa fel încât oamenii ăștia să aibă măcar o protecție din perspectiva inflației. Asistăm la un joc politic, nimic altceva, pe niște mize foarte mici, pe care cred că și pensionarii au început să le înțeleagă. Ce mai faci în ziua de astăzi cu 300 de lei ajutor din partea statului, în condițiile în care prețurile în magazine s-au dublat în ultimul an ca urmare a inflației semnificative cu care se confruntă România.

E un joc de glezne din punct de vedere politico-bugetar, menit să inducă opiniei publice ideea că fac ceva, că încearcă să protejeze categoriile defavorizate, în realitate însă nu au făcut nimic când vorbim de prețurile la energie, la gaze, nu au făcut nimic în a respecta legislația care privește creșterea pensiilor, indexarea alocațiilor pentru copii și a celor pentru persoanele defavorizate. E un joc politic pe care cred că nu-l mai înțelege nimeni și care generează, într-adevăr multiple probleme în economie. Pentru că neaprobarea bugetelor poate duce în situația ca multe dintre proiectele de dezvoltare locală care vizează infrastructura să fie întârziate. Practic, să nu poată fi realizate licitațiile, contractele, în 2026. E o înghețare a unor investiții extrem de importante pentru, ales pentru oamenii din mediul rural”, explică expertul.

Blocaj în coaliție

Social-democrații au anunțat în urma discuțiilor din coaliție o reuniune a conducerii formațiunii, pentru a „decide acțiunile politice care se impun”. În contextul actual, discuția este purtată în spațiul public pentru a capitaliza electorat, subliniază profesorul de științe politice Radu Carp, însă PSD ar putea să mai obțină niște concesii. „Discuțiile sunt normale. Până la urmă avem de-a face cu o coaliție, cu partide de orientare diferită, care înțeleg altfel prioritățile. Sigur că ele sunt mediatizate doar pentru a capitaliza, pentru a obține capital politic”, spune acesta.

Întotdeauna PSD încearcă să își țină aproape electoratul. Dacă nu va reuși acum, va încerca mai târziu”, însă o ieșire de la guvernare este exclusă în contextul în care social-democrații urmează să preia conducerea Guvernului peste un an, mai spune analistul politic.

Pachetul PSD

Pachetul de solidaritate este al doilea pachet pe care îl condiționează social-democrații, privind discuțiile pentru buget. Anterior aceștia au cerut adoptarea unui pachet de relansare economică odată cu reforma administrației, necesară înainte de bugetul de stat.

Între altele, social-democrații solicită ajutoare one-off pentru 2,8 milioane de pensionari, care ar urma să fie acordate în două tranșe însumând 1.000 de lei pentru cei cu venituri sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru cei cu venituri între 1.500 și 2.000 de lei și 600 de lei pentru cei cu venituri între 2.000 și 3.000 de lei.

Pachetul vizează însă în total 5 milioane de beneficiari, introducând o schemă de ajutor pentru persoanele vulnerabile după liberalizarea prețurilor la gaze, pe modelul celei din energie și beneficii pentru copiii cu dizabilități, mamele cu copii, veterani sau persoanele cu handicap.

