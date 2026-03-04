Organizații, edituri, libării, școli și personalități publice din România se reunesc în jurul unui obiectiv ambițios: să readucă lectura cu voce tare în rutina zilnică a părinților și copiilor. Andreea Nistor, specialist în educație, explică la Interviurile Adevărul ce aduce nou campania.

1.700.000 de cuvinte: cifra care schimbă perspectiva

Nu este vorba de o nouă aplicație educațională și nici de un program școlar obligatoriu. "Fitness pentru mintea copiilor" este o campanie de șase săptămâni care pornește de la ceva mult mai vechi și mai simplu: cititul cu voce tare, împreună, în familie.

Digital Nation, Asociația InfinitEdu și Fundația Bosch România, alături de 10 edituri, librării, Opera Comică pentru Copii și zeci de parteneri educaționali și media s-au unit pentru a convinge părinți, bunici, educatori și profesori din toată țara că 15 minute de lectură pe zi cu voce tare pot să devenă o oportunitate de a dezvolta copiilor pasiunea pentru cărți și citit.

"Studiile arată că între un copil căruia i se citește cu voce tare în fiecare zi, 15-20 de minute, și cel căruia nu i se citește deloc sau nu are nicio carte acasă, diferența de vocabular este de 1.700.000 de cuvinte față de 700.000. Iar cuvintele nu sunt nimic altceva decât concepte și noțiuni, materia primă cu care creierul nostru operează. Atunci când le citim copiilor cu voce tare timp de 15 minute în fiecare zi, pur și simplu ei devin mai inteligenți", spune Andreea Nistor, specialist în educație.

"Fitness pentru mintea copiilor": trei rutine simple, ateliere gratuite și o platformă națională

Campania se construiește în jurul a ceea ce Andreea Nistor numește "rutine zilnice", gesturi mici pe care oricine le poate adopta, indiferent de buget sau de programul zilei.

Prima rutină este despre alegerea cărților. Echipa campaniei colaborează cu edituri și librării partenere pentru a curatoria titluri scrise de autori contemporani sau traduceri ale unor autori internaționali de mare valoare, cărți care nu oferă copilului doar o poveste, ci și un motiv să se gândească și să se emoționeze.

A doua rutină este despre conectarea părinți-copii, o problemă reală a familiilor moderne:

"Nu ne putem aștepta ca cei mici să iubească cititul, dacă viața lor de dimineața până seara este guvernată de graba de a nu întârzia la școală, de atenție dată tuturor device-urilor din casă și a unui televizor care merge în permanență. Dacă noi am găsi, ca adulți, șansa să ne adunăm puțin și să ne conectăm la copii, acesta ar reprezenta momentul în care putem realmente să începem o lectură care pentru copii să devină o experiență", explică Andreea Nistor pentru Interviurile Adevărul.

A treia rutină ține de exemplul personal: ”copiii vor face mereu ceea ce văd”:

"Copiii nu fac ceea ce spunem noi că ar trebui să facă. Ei vor face mereu ceea ce văd. Dacă un părinte are o carte în mână, dacă își petrece o parte din timpul liber citind, fie și o revistă, copilul înțelege că lectura este o opțiune reală pentru orele libere, nu doar o temă de bifat”, spune Andreea Nistor.

Toate activitățile campaniei sunt centralizate pe platforma generatiasmart.ro, complet gratuită, accesibilă oricui din țară, cu o secțiune dedicată părinților, cu zeci de activități care pot fi făcute acasă, afara, in timpul săptămânii sau în weekend.

O altă secțiune este oferită exclusiv profesorilor, educatorilor, învățătorilor și celor care doresc să integreze titluri valoroase în programa școlară. Atelierele online deja desfășurate sunt disponibile și înregistrate, iar cele viitoare pot fi accesate prin înscriere pe site. Formatul online a fost ales tocmai pentru a ajunge și în comunități rurale sau în orașele mici.

”Ne dorim foarte mult să arătăm și profesorilor de la clasă, că toată programa școlară din România poate să fie abordată și prin altfel de titluri, decât cele cu care copiii din ziua de azi nu mai rezonează. Avem mii de profesori înscriși la atelierele noastre, pe care am ales le găzduim online, tocmai pentru că în provincie și în rural este un o efervescență foarte mare. Am făcut pasul acesta și ne-am dorit foarte mult să fim aproape de învățătorii, educatorii și profesorii din toată țara”, spune specialistul în educație.

700 de premii și aproape un milion de minute citite: un maraton care a prins viață

Ca să mențină entuziasmul viu pe parcursul celor șase săptămâni, organizatorii au construit un sistem de recompense săptămânale: 700 de premii în total, acordate părinților, bunicilor, profesorilor, care răspunde la o singură întrebare: "Ce am citit astăzi alături de copiii mei?"

Logica din spatele acestui mecanism este simplă: rutina se formează prin repetiție, iar recunoașterea publică a gesturilor mici este unul dintre cele mai eficiente instrumente de schimbare a comportamentului.

Premiile nu sunt jucării sau gadgeturi. Câștigătorii pot primi vizita unui autor român la clasă, indiferent dacă aceasta se află în București sau în provincie, însoțită de o lectură de povești și cărți cadou pentru elevi.

Un alt premiu constă într-un set de bilete pentru întreaga clasă la ”Opera Comică pentru Copii”, unde personajele din cărți prind viață în spectacole cu muzică simfonică și costume elaborate.

Campania va echipa complet și biblioteca unei școli din zona rurală, un gest care transformă o comunitate, nu doar un copil. Câștigătorii finali vor fi premiați în cadrul unei ceremonii la București, care va marca și încheierea oficială a campaniei.

Până atunci, cifrele vorbesc de la sine: peste 15.000 de părinți și profesori din toată țara s-au implicat activ, sute de persoane au participat la fiecare atelier online, iar numărul de minute citite cu voce tare se apropie de pragul de 1.000.000.

”Majoritatea activităților din atelierelor pe care noi le avem în perioada următoare au loc la Opera Comică pentru Copii, în cadrul Festivalului Cărților Deschise, care începe din data de 6 martie. Pentru toți cei care au nevoie de un program în weekend-ul viitor, atât părinții cât și copiii îi așteptăm la Opera Comică, unde au loc atelierele de lectură găzduite de noi, cât și zeci de alte activități, toate legate de cărți. Vor avea loc multe lansări de cărți noi pentru copii, fie ale unor autori celebri, fie ale unor autori cu super potențial, pe care noi suntem bucuroși să-i sprijinim”, spune Andreea Nistor pentru Interviurile Adevărul.

Un sfert de oră de lectură pe zi nu înseamnă, așadar, doar o poveste frumoasă înainte de culcare. Înseamnă noi cărări neuronale, capacitatea de a imagina ce nu s-a văzut încă și instrumente mentale cu care copilul va interpreta lumea pentru tot restul vieții. Mesajul campaniei este unul ferm: cititul cu voce tare nu este opțional, este esențial.

Urmărește integral ediția din Interviurile Adevărul și intră și tu în campania "Fitness pentru mintea copiilor". Nu avem nevoie de metode revoluționare, de abonamente costisitoare sau de ore suplimentare. Avem nevoie de cincisprezece minute pe zi, de o carte bună în mână și de curajul de a opri, pentru câteva momente, zgomotul din jur.