Video Un nou val de bombardamente israeliene asupra Teheranului. Trump: „Oricine pare că vrea să devină lider ajunge mort”

Armata israeliană a anunțat miercuri seara lansarea unui nou val de atacuri aeriene asupra Teheranului. Potrivit oficialilor militari, loviturile vizează obiective militare ale regimului iranian.

Reprezentanții armatei israeliene au precizat că raidurile au ca țintă „infrastructură militară aparținând regimului iranian”. Operațiunea vine la scurt timp după un alt val de bombardamente desfășurat tot miercuri, în urma căruia ar fi fost distruse „zeci de obiective aparținând sistemului de rachete balistice al regimului” în vestul și centrul Iranului.

Potrivit IDF, unele lansatoare de rachete „au fost lovite în timp ce operatorii iranieni se pregăteau să le folosească” pentru a ataca Israelul, relatează BBC.

Cele mai recente atacuri marchează al 11-lea val de lovituri israeliene asupra Teheranului, începând din 28 februarie și până în prezent.

Sursa video: X/ @michaelh992

„Conducerea lor dispare rapid”

Purtătorul de cuvânt al IDF, Effie Defrin, a declarat într-o conferință de presă că operațiunile vor continua. „Am lovit regimul cu o forță foarte mare și nu avem intenția să ne oprim nici măcar pentru o clipă. Lovim cele mai importante ținte ale sale și i-am subminat stabilitatea”, a afirmat acesta.

Tot miercuri seară, și fostul președinte american Donald Trump a comentat situația, folosind un ton dur la adresa conducerii iraniene. „Conducerea lor dispare rapid. Oricine pare că vrea să devină lider ajunge mort”, a declarat Trump.