Miercuri, 4 Martie 2026
România și-a ales reprezentanta la Eurovision 2026. Alexandra Căpitănescu va urca pe scena de la Viena

Publicat:
Ultima actualizare:

Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026, competiție care va avea loc la Viena. Decizia a fost luată de juriul național, în urma finalei transmise miercuri seară de TVR, când artista a fost desemnată câștigătoare dintre cei 12 finaliști.

Juriul național a decis ca dintre cei 12 concurenți ajunși în finală, România să trimită în semifinalele competiției melodia „Choke Me”, interpretată de Alexandra Căpitănescu. Alegerea vine după o seară intensă, în care artiștii au încercat să convingă atât juriul, cât și publicul, că merită să ducă mai departe șansa României la marele trofeu.

Piesa câștigătoare propune un mesaj profund și personal, construit în jurul luptei interioare și al regăsirii de sine.

Mesajul din spatele piesei: lupta cu „vocile fantomă”

Alexandra Căpitănescu a explicat că melodia sa este un dialog interior, o confruntare cu propriile temeri și blocaje. „Melodia mea reprezintă un dialog între propria persoană și vocile fantomă care nu ne dau pace, ne ţin blocaţi în trecut, ne ţin ancoraţi în frici”, a declarat artista.

Refrenul aduce însă o notă optimistă și un îndemn la echilibru și acceptare de sine. „Iar refrenul este destul de pozitiv: spunem cât contează dragostea de sine şi transmite să fim mai blânzi cu noi, în general, în tot ceea ce facem, în toate domeniile, pentru că doar aşa ajungem la adevăratul nostru potenţial. Dacă nu ne-am pune noi propriile noastre limite, am ajunge 100% la potenţialul nostru”, a spus artista, potrivit eurovisionromania.ro.

Alexandra Căpitănescu nu este la primul succes major din carieră. Ea a câștigat trofeul emisiunii Vocea României în 2023, sezonul 11, obținând și marele premiu în valoare de 100.000 de euro.

Cum se desfășoară Eurovision 2026

Tragerea la sorți pentru repartizarea țărilor în cele două semifinale a avut loc pe 12 ianuarie, la Viena. În urma acesteia, s-a stabilit că România va evolua în a doua semifinală, programată pe 14 mai.

În prima semifinală, care va avea loc pe 12 mai, vor intra în concurs Israel, Muntenegru, Estonia, Georgia, Portugalia, San Marino, Croația, Suedia, Polonia, Belgia, Lituania, Serbia, Finlanda, Moldova și Grecia.

A doua semifinală, din 14 mai, le va aduce pe scenă pe Albania, Danemarca, Armenia, România, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Republica Cehă și Letonia.

Sistemul de vot presupune combinarea punctelor acordate de juriu cu votul publicului, urmând ca din fiecare semifinală să fie alese câte zece melodii pentru finală. Celor 20 de piese calificate li se va alătura automat Austria, câștigătoarea ediției precedente, care este deja calificată în marea finală din 16 mai.

De asemenea, Franța, Germania, Italia și Marea Britanie sunt calificate direct în finală, fără a participa în semifinale, datorită statutului lor de principali finanțatori ai competiției.

