search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

În ce orașe se mai găsesc apartamente ieftine cu două camere. Cel mai mic preț pentru o garsonieră este de 67.000 euro

0
0
Publicat:

Apartamentele s-au scumpit cu 16%, în medie, la nivel național, existând însă mari diferențe de preț între marile orașe, spun specialiștii în imobiliare. Aceștia au dezvăluit și localitățile în care încă se mai găsesc apartamente cu două camere mai ieftine de 100.000 - 110.000 euro.

Bloc vechi din București
Apartamentele s-au scumpit cu 16%, în medie, la nivel național. Foto arhivă

Prețurile apartamentelor din marile orașe ale României – luând în calcul atât locuințele noi, cât și pe cele vechi – au înregistrat o creștere medie de 16% în februarie 2026 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Datele sunt bazate pe analiza prețurilor medii solicitate în anunțurile publicate pe Storia. Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară, dar cu un preț mediu ușor mai mic decât în luna ianuarie, de 3.264 euro/mp, urmat de București, cu o medie de 2.373 euro/mp și Brașov (2.336 euro/mp).

Pe segmentul apartamentelor noi, cele mai mari creșteri procentuale ale prețurilor, de la un an la altul, s-au înregistrat în București (18%), urmat de Timișoara (15%) și Craiova (12%). Pentru apartamentele vechi, creșterile anuale cele mai ridicate au fost de 23% în București, 18% în Craiova și 10% în Timișoara și Brașov. Față de luna precedentă, prețurile au rămas în mare parte stabile, atât la locuințele noi, cât și la cele vechi.

La nivelul apartamentelor cu două camere, diferențele dintre orașe și dintre locuințele noi și vechi devin foarte clare atunci când sunt raportate la pragul de 110.000 de euro.

Conform analizei, pe segmentul locuințelor noi, sub acest nivel se situează Iași (97.656 euro), Sibiu (101.816 euro), Oradea (102.804 euro), Timișoara (105.820 euro), București (107.536 euro), Craiova (108.264 euro) și Constanța (108.680 euro), în timp ce Brașov (119.912 euro) și Cluj-Napoca (169.624 euro) depășesc pragul de 110.000 de euro.

În cazul apartamentelor vechi, șase dintre orașele analizate se mențin sub prețul de 110.000 euro, respectiv Oradea (93.756 euro), Timișoara (100.568 euro), Sibiu (101.036 euro), Iași (102.700 euro), Craiova (108.888 euro) și Constanța (109.304 euro), în timp ce Brașov (121.888 euro), București (135.928 euro) și Cluj-Napoca (169.832 euro) se poziționează peste acest prag. Cele mai ridicate valori se regăsesc în Cluj-Napoca, indiferent de tipul locuinței, în timp ce Oradea și Iași rămân cele mai ieftine piețe pe segmentul locuințelor vechi, respectiv noi.

Datele din primele luni ale anului indică o piață mai atentă și mai selectivă. Interesul cumpărătorilor rămâne prezent – oamenii caută, analizează și compară mai mult, lucru reflectat de stabilitatea numărului de vizualizări și de durata ușor mai mare de viață a anunțurilor. În același timp, decizia de a contacta vânzătorii este luată mai prudent, în special după un început de an influențat de numărul mare de zile libere. Pe partea de ofertă, observăm o ușoară restrângere, mai ales pe segmentul locuințelor noi, ceea ce menține presiunea pe prețuri în marile orașe. În acest context, Bucureștiul, Craiova și Timișoara concentrează cele mai vizibile creșteri, în timp ce alte piețe înregistrează evoluții mai temperate sau intră într-o zonă de stabilizare”, a declarat expertul în imobiliare Monica Dudău.

Pentru a afla valoarea aproximativă a apartamentelor de vânzare în funcție de tipul locuinței, au fost luate în calcul suprafețele minime legale pentru garsoniere și apartamentele cu două și trei camere, așa cum sunt menționate în Anexa 1 a Legii 114 din 11 octombrie 1996, cunoscută și drept „Legea locuinței”. Mai exact, suprafața minimă legală este de 37 de metri pătrați utili pentru o garsonieră, 52 de metri pătrați pentru un apartament cu două camere și 66 de metri pătrați pentru un apartament cu trei camere.

Prețurile apartamentelor de vânzare în principalele orașe din țară

București continuă să înregistreze cele mai mari diferențe între apartamentele vechi și cele noi. În februarie 2026, prețul mediu solicitat a fost de 2.068 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 18% mai mult față de februarie 2025 și cu 1% peste nivelul din ianuarie 2026, respectiv de 2.614 euro/mp pentru apartamentele vechi, în creștere cu 23% de la un an la altul și cu 1% față de luna anterioară.

Astfel, o garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 76.516 euro, în timp ce una veche ajunge la 96.718 euro, diferența fiind de peste 20.000 de euro. Pentru un apartament cu două camere, prețul este de 107.536 euro (nou) și 135.928 euro (vechi), iar pentru trei camere, 136.488 euro (nou) și 172.524 euro (vechi).

În Brașov, prețul mediu solicitat în februarie 2026 a fost de 2.306 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 4% mai mult față de februarie 2025 și cu 2% peste nivelul din ianuarie, în timp ce apartamentele vechi au avut un preț mediu de 2.344 euro/mp, în creștere cu 10% de la un an la altul și cu 1% față de luna anterioară. Diferențele dintre cele două segmente rămân reduse.

Citește și: Apartamentele s-au scumpit cu 13% în 2025. Trei camere, alegerea preferată a românilor. Cât costă cea mai scumpă locuință

Raportat la suprafețele minime legale, o garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 85.322 euro, iar una veche 86.728 euro. Pentru un apartament cu două camere, prețul este de 119.912 euro (nou) și 121.888 euro (vechi), iar pentru trei camere, 152.196 euro (nou) și 154.704 euro (vechi).

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară. În februarie 2026, prețul mediu solicitat a fost de 3.262 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 7% mai mult față de aceeași lună a anului trecut și la un nivel similar cu cel din ianuarie 2026, respectiv 3.266 euro/mp pentru apartamentele vechi, în creștere cu 8% de la un an la altul, dar cu 1% sub nivelul lunii anterioare.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 120.694 euro, iar una veche 120.842 euro. Pentru două camere, prețul este de 169.624 euro (nou) și 169.832 euro (vechi), iar pentru trei camere, 215.292 euro (nou) și 215.556 euro (vechi).

În Constanța, prețul mediu solicitat în februarie 2026 a fost de 2.090 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 5% mai mult față de februarie 2025 și cu 1% peste nivelul din ianuarie, în timp ce apartamentele vechi au ajuns la 2.102 euro/mp, în creștere cu 8% de la un an la altul și cu 1% față de luna anterioară.

Diferențele sunt minime între cele două segmente. O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 77.330 euro, iar una veche 77.774 euro. Pentru două camere, prețul este de 108.680 euro (nou) și 109.304 euro (vechi), iar pentru trei camere, 137.940 euro (nou) și 138.732 euro (vechi).

În Craiova, apartamentele noi au avut în februarie 2026 un preț mediu de 2.082 euro/mp, cu 12% mai mult față de februarie 2025 și la un nivel similar cu luna anterioară, în timp ce apartamentele vechi au ajuns la 2.094 euro/mp, în creștere cu 18% de la un an la altul și cu 2% față de ianuarie 2026.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 77.034 euro, iar una veche 77.478 euro. Pentru două camere, prețul este de 108.264 euro (nou) și 108.888 euro (vechi), iar pentru trei camere, 137.412 euro (nou) și 138.204 euro (vechi).

În Iași, prețul mediu solicitat în februarie 2026 a fost de 1.878 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 10% mai mult față de februarie 2025 și cu 1% peste nivelul din ianuarie, în timp ce apartamentele vechi au ajuns la 1.975 euro/mp, în creștere cu 6% de la un an la altul și similare față de luna anterioară.

Citește și: Apartamentele din București s-au scumpit cu 20%. Topul orașelor cu cele mai mari creșteri de preț

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 69.486 euro, iar una veche 73.075 euro. Pentru două camere, prețul este de 97.656 euro (nou) și 102.700 euro (vechi), iar pentru trei camere, 123.948 euro (nou) și 130.350 euro (vechi).

În Oradea, apartamentele noi au avut în februarie 2026 un preț mediu de 1.977 euro/mp, cu 7% mai mult față de februarie 2025 și la un nivel similar cu luna anterioară, iar cele vechi 1.803 euro/mp, în creștere cu 6% de la un an la altul și cu 1% față de ianuarie 2026.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 73.149 euro, iar una veche 66.711 euro. Pentru două camere, prețul este de 102.804 euro (nou) și 93.756 euro (vechi), iar pentru trei camere, 130.482 euro (nou) și 118.998 euro (vechi).

În Sibiu, prețul mediu solicitat în februarie 2026 a fost de 1.958 euro/mp pentru apartamentele noi, cu 9% mai mult față de februarie 2025 și la un nivel similar cu cel din ianuarie, în timp ce apartamentele vechi au ajuns la 1.943 euro/mp, în creștere cu 5% de la un an la altul și cu 1% față de luna anterioară.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 72.446 euro, iar una veche 71.891 euro. Pentru două camere, prețul este de 101.816 euro (nou) și 101.036 euro (vechi), iar pentru trei camere, 129.228 euro (nou) și 128.238 euro (vechi).

În Timișoara, apartamentele noi au avut în februarie 2026 un preț mediu de 2.035 euro/mp, cu 15% mai mult față de februarie 2025 și la un nivel similar cu luna anterioară, iar cele vechi 1.934 euro/mp, în creștere cu 10% de la un an la altul și cu 1% față de ianuarie 2026.

O garsonieră într-un bloc nou costă aproximativ 75.295 euro, iar una veche 71.558 euro. Pentru două camere, prețul este de 105.820 euro (nou) și 100.568 euro (vechi), iar pentru trei camere, 134.310 euro (nou) și 127.644 euro (vechi).

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Vortexul Polar SE RUPE în martie! Vremea o ia razna în România
gandul.ro
image
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
mediafax.ro
image
După ce a divorțat de fotbalistul italian, Viktoria Varga a uimit cu o apariție inedită. Fosta soție a lui Graziano Pelle arată superb la 33 de ani
fanatik.ro
image
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
libertatea.ro
image
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
Reacția Rusiei după ce România ia în calcul posibilitatea de a găzdui arme nucleare de la Franța
observatornews.ro
image
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
cancan.ro
image
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce este mecanismul de protecție civilă activat de România pentru aducerea românilor din Orientul Mijlociu
playtech.ro
image
Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Alertă nucleară! S-a aflat ce viza racheta iraniană trasă asupra Turciei
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026. Cu ce piesă va urca pe scena internațională
actualitate.net
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Zodii care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul îi răsplătește pe nativi
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria