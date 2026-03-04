.Atacurile Iranului au deschis o nouă eră a confruntărilor militare cu drone în Orientul Mijlociu. Expertiza Ucrainei, în prim-plan

Decizia administrației Trump de a lansa lovituri la scară largă împotriva Iranului pe 28 februarie a provocat mai mult decât o escaladare regională. A marcat revenirea la confruntarea militară directă în Orientul Mijlociu și a globalizat un nou model de conflict perfecționat pentru prima dată pe cerul Ucrainei, relatează Kyiv Independent. În acest nou context, expertiza Ucrainei în ceea ce privește apărarea împotriva roiurilor de drone se poate dovedi un atu prețios.

La câteva ore după loviturile coordonate americano-israeliene care au vizat infrastructura militară iraniană și lideri de rang înalt, Teheranul a ripostat cu atacuri ample cu rachete și drone în întreaga regiune a Golfului. Baze militare americane, ambasade și infrastructură critică au devenit ținte imediate. Deși o parte din structura de comandă a Iranului ar fi fost afectată în faza inițială, amploarea și viteza reacției au indicat existența unor planuri de contingență construite în jurul unei arme centrale: drona de tip Shahed.

Ceea ce a ajuns să fie o trăsătură definitorie a războiului Rusiei împotriva Ucrainei a devenit acum un element central al conflictului lărgit din Orientul Mijlociu.

Arma care a schimbat războiul

Shahed-136 - o dronă kamikaze cu rază lungă de acțiune relativ simplă - a remodelat câmpul de luptă. Introdusă în arsenalul Rusiei la sfârșitul anului 2022, drona a devenit sinonimă cu strategia Moscovei de uzură împotriva orașelor și infrastructurii ucrainene. Ieftină, produsă în masă și dificil de interceptat în mod eficient din punct de vedere economic, platforma a permis Rusiei să mențină o presiune aeriană constantă.

Cu un cost estimat la aproximativ 50.000 de dolari pe unitate - o fracțiune din prețul rachetelor interceptoare avansate - drona poate transporta un focos de 50 de kilograme pe distanțe de până la 2.000 de kilometri. Accesibilitatea, mai degrabă decât natura sofisticată, este caracteristica sa definitorie.

În timp ce stocurile de rachete balistice și de croazieră sunt limitate de complexitatea producției și de costuri, dronele de tip Shahed pot fi fabricate lunar în mii de exemplare. Adaptarea rusă a platformei - redenumită Geran și produsă în Zona Economică Specială Alabuga din Tatarstan - a inclus modernizări precum variante cu propulsie cu reacție, focoase mai mari, manevrabilitate îmbunătățită și sisteme de comunicații avansate bazate pe module LTE și rețele de transmisii radio.

Loviturile recente ale Iranului sugerează că aceste rafinări adaptate la câmpul de luptă au fost transferate înapoi către Teheran. Relatările privind componente rusești în dronele utilizate în atacurile din Golf evidențiază o cooperare militar-tehnică reciprocă între Moscova și Teheran - cu posibilă implicare chineză în fundal.

„Este ceva despre care tragem semnalul de alarmă de ceva vreme”, a declarat Vladislav Vlasiuk, comisarul pentru sancțiuni al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pentru Kyiv Independent.

„Rusia a învățat multe de la Iran, a împrumutat acest model Shahed, iar acum există o cooperare reciprocă. Iranienii trimit ingineri în Rusia, iar inginerii ruși fac naveta în Iran, și cred că și China nu este deloc străină de această cooperare.”

Rezultatul este apariția a ceea ce analiștii numesc tot mai des „război de saturație prin uzură”.

Cantitate înaintea calității: logica strategică

Campania de represalii a Iranului pare mai puțin concentrată pe obținerea unor rezultate decisive și mai mult pe epuizarea strategică. Generalul-maior australian în rezervă Mick Ryan descrie situația ca pe un război al consumului de resurse: saturarea apărării aeriene avansate până la epuizarea stocurilor de interceptori.

„Ei ar putea satura apărarea americană din regiune în timp; după aproximativ o lună, SUA vor rămâne fără interceptori”, a spus el.

„Odată ce un adversar poate produce sisteme ieftine în număr mare pentru a epuiza apărarea, acesta devine noul mod implicit de război", a declarat Catarina Buchatskyi, director al Snake Island Institute și coautor al unui nou raport privind apărarea aeriană internă a Ucrainei, pentru Kyiv Independent.

„Era atacurilor singulare, extrem de țintite, a cedat locul unor valuri constante, zilnice, de atacuri în masă.”

Ecuația este dură. O rachetă interceptoare Patriot poate costa câteva milioane de dolari. Atunci când este utilizată împotriva unor drone de doar câteva zeci de mii de dolari, cel care se apără riscă să piardă bătălia economică chiar dacă obține succes tactic.

Această dinamică s-a manifestat deja în Ucraina, unde valurile de sute de drone pe noapte au forțat Kievul să regândească complet arhitectura apărării aeriene. Acum, vulnerabilități similare sunt vizibile în Orientul Mijlociu.

În ciuda desfășurării unor sisteme avansate în statele din Golf și la bazele americane, primele rapoarte indică multiple lovituri reușite. Mesajul este inconfortabil: armatele optimizate pentru amenințări de precizie întâmpină dificultăți în fața volumului.

Deși pagubele suferite de bazele americane nu au fost dezvăluite și nu pot fi întotdeauna verificate în mod independent, informațiile preliminare arată că au avut loc multiple atacuri reușite în întreaga regiune.

Printre aceste atacuri se numără loviturile asupra ambasadei americane din Riad, Arabia Saudită, iar la o bază a marinei americane din Bahrain, imaginile arată o dronă iraniană Shahed lovind direct un sistem radar de ultimă generație.

„Acest lucru arată cât de nepregătite sunt NATO și SUA pentru o amenințare masivă din partea unor arme ieftine”, a apreciat Doc, directorul tehnic al unei companii ucrainene de apărare care produce drone interceptoare. El a solicitat ca identitatea să-i fie protejată din motive de securitate.

„Armatele moderne își inchipuie că dacă au rachete foarte scumpe, precum Patriot, le vor lansa și vor doborî totul. Dar dacă vin 100 de Shahed, aceste rachete se pot putea epuiza după 50 dintre ele, iar restul vor distruge infrastructura.”

Avantajul câștigat cu greu al Ucrainei

Nicio țară nu are mai multă experiență operațională în confruntarea cu această amenințare decât Ucraina.

După ani de atacuri nocturne aproape zilnice cu drone, Kievul a construit un ecosistem stratificat de apărare aeriană. Soluțiile inițiale au inclus „grupuri mobile de foc” - camionete echipate cu mitraliere și proiectoare, coordonate printr-o rețea națională de radare și senzori acustici. Ulterior, pe măsură ce dronele rusești au evoluat, Ucraina a trecut la o nouă etapă: drone interceptoare rapide și eficiente din punct de vedere al costurilor.

La începutul anului 2026, aproximativ 70% dintre dronele de tip Shahed lansate asupra Kievului erau doborâte de astfel de interceptoare, potrivit șefului armatei ucrainene Oleksandr Sîrski.

Succesul a fost posibil datorită unui ecosistem unic de război: cooperare strânsă între armată, industrie, stat și societate civilă, reducerea birocrației și adaptare continuă pe baza datelor colectate zilnic.

O repoziționare strategică

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina este pregătită să trimită experți pentru a ajuta statele din Golf să facă față atacurilor cu drone iraniene, oferind interceptori în schimbul rachetelor Patriot.

Astfel, o țară percepută anterior ca beneficiar de securitate începe să se poziționeze drept furnizor de expertiză militară avansată.

La începutul anului 2026, echipele de interceptare au preluat cea mai mare parte a sarcinii de apărare aeriană anti-Shahed, folosind o multitudine de aeronave fabricate în țară și unele străine, mai performante din punct de vedere tehnologic.

„Amintiți-vă cât timp ne-au chinuit Shahed-urile, cum erau lansate cu zecile”, a spus Pavlo, instructor în aceeași companie ucraineană în care lucrează Doc.

„Acum, chiar și un număr de sute nu mai reprezintă o problemă, deoarece am găsit o soluție semnificativ mai ieftină.”

În viitor, deși vor apărea cu siguranță noi provocări tehnice, cei care se află în prima linie a apărării aeriene Ucrainei au convingerea că sunt cei mai bine pregătiți pentru a le face față.

„Acum lucrăm la soluții care vizează mai mult viitorul”, a spus Pavlo, „anticiparea următorului pas al inamicului și crearea unui nou instrument împotriva căruia nu există încă nicio contramăsură”.

„Lumea trebuie să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat. Multe țări se tem de al treilea război mondial. Noi nu ne temem, pentru că suntem deja în mijlocul lui”.

Zelenski a anunțat pe 4 martie că a ordonat guvernului ucrainean să elaboreze opțiuni pentru a sprijini țările din Golf care se confruntă cu atacuri cu drone și rachete iraniene.

„Armata noastră are capacitățile necesare”, a spus el,. „Experții ucraineni vor lucra la fața locului, iar echipele negociază deja acest lucru. Suntem gata să ajutăm la protejarea vieților, la protejarea civililor”.

Președintele ucrainean a declarat că a discutat cu liderii Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Iordaniei și Bahrainului și că se pregătește de discuții cu liderii Kuweitului.

Emiratele Arabe Unite au raportat că au interceptat aproximativ 800 de proiectile iraniene, în timp ce cel puțin nouă țări au raportat că au fost ținta atacurilor. Conform cifrelor oficiale, Iranul a lansat peste 800 de rachete și peste 1.400 de drone în ultimele zile.