search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

.Atacurile Iranului au deschis o nouă eră a confruntărilor militare cu drone în Orientul Mijlociu. Expertiza Ucrainei, în prim-plan

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Decizia administrației Trump de a lansa lovituri la scară largă împotriva Iranului pe 28 februarie a provocat mai mult decât o escaladare regională. A marcat revenirea la confruntarea militară directă în Orientul Mijlociu și a globalizat un nou model de conflict perfecționat pentru prima dată pe cerul Ucrainei, relatează Kyiv Independent. În acest nou context, expertiza Ucrainei în ceea ce privește apărarea împotriva roiurilor de drone se poate dovedi un atu prețios.

cer acoperit cu drone shahed foto shutterstock jpg

La câteva ore după loviturile coordonate americano-israeliene care au vizat infrastructura militară iraniană și lideri de rang înalt, Teheranul a ripostat cu atacuri ample cu rachete și drone în întreaga regiune a Golfului. Baze militare americane, ambasade și infrastructură critică au devenit ținte imediate. Deși o parte din structura de comandă a Iranului ar fi fost afectată în faza inițială, amploarea și viteza reacției au indicat existența unor planuri de contingență construite în jurul unei arme centrale: drona de tip Shahed.

Ceea ce a ajuns să fie o trăsătură definitorie a războiului Rusiei împotriva Ucrainei a devenit acum un element central al conflictului lărgit din Orientul Mijlociu.

Arma care a schimbat războiul

Shahed-136 - o dronă kamikaze cu rază lungă de acțiune relativ simplă - a remodelat câmpul de luptă. Introdusă în arsenalul Rusiei la sfârșitul anului 2022, drona a devenit sinonimă cu strategia Moscovei de uzură împotriva orașelor și infrastructurii ucrainene. Ieftină, produsă în masă și dificil de interceptat în mod eficient din punct de vedere economic, platforma a permis Rusiei să mențină o presiune aeriană constantă.

Cu un cost estimat la aproximativ 50.000 de dolari pe unitate - o fracțiune din prețul rachetelor interceptoare avansate - drona poate transporta un focos de 50 de kilograme pe distanțe de până la 2.000 de kilometri. Accesibilitatea, mai degrabă decât natura sofisticată, este caracteristica sa definitorie.

În timp ce stocurile de rachete balistice și de croazieră sunt limitate de complexitatea producției și de costuri, dronele de tip Shahed pot fi fabricate lunar în mii de exemplare. Adaptarea rusă a platformei - redenumită Geran și produsă în Zona Economică Specială Alabuga din Tatarstan - a inclus modernizări precum variante cu propulsie cu reacție, focoase mai mari, manevrabilitate îmbunătățită și sisteme de comunicații avansate bazate pe module LTE și rețele de transmisii radio.

Loviturile recente ale Iranului sugerează că aceste rafinări adaptate la câmpul de luptă au fost transferate înapoi către Teheran. Relatările privind componente rusești în dronele utilizate în atacurile din Golf evidențiază o cooperare militar-tehnică reciprocă între Moscova și Teheran - cu posibilă implicare chineză în fundal.

„Este ceva despre care tragem semnalul de alarmă de ceva vreme”, a declarat Vladislav Vlasiuk, comisarul pentru sancțiuni al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, pentru Kyiv Independent.

„Rusia a învățat multe de la Iran, a împrumutat acest model Shahed, iar acum există o cooperare reciprocă. Iranienii trimit ingineri în Rusia, iar inginerii ruși fac naveta în Iran, și cred că și China nu este deloc străină de această cooperare.”

Rezultatul este apariția a ceea ce analiștii numesc tot mai des „război de saturație prin uzură”.

Cantitate înaintea calității: logica strategică

Campania de represalii a Iranului pare mai puțin concentrată pe obținerea unor rezultate decisive și mai mult pe epuizarea strategică. Generalul-maior australian în rezervă Mick Ryan descrie situația ca pe un război al consumului de resurse: saturarea apărării aeriene avansate până la epuizarea stocurilor de interceptori.

„Ei ar putea satura apărarea americană din regiune în timp; după aproximativ o lună, SUA vor rămâne fără interceptori”, a spus el.

„Odată ce un adversar poate produce sisteme ieftine în număr mare pentru a epuiza apărarea, acesta devine noul mod implicit de război", a declarat Catarina Buchatskyi, director al Snake Island Institute și coautor al unui nou raport privind apărarea aeriană internă a Ucrainei, pentru Kyiv Independent.

„Era atacurilor singulare, extrem de țintite, a cedat locul unor valuri constante, zilnice, de atacuri în masă.”

Ecuația este dură. O rachetă interceptoare Patriot poate costa câteva milioane de dolari. Atunci când este utilizată împotriva unor drone de doar câteva zeci de mii de dolari, cel care se apără riscă să piardă bătălia economică chiar dacă obține succes tactic.

Această dinamică s-a manifestat deja în Ucraina, unde valurile de sute de drone pe noapte au forțat Kievul să regândească complet arhitectura apărării aeriene. Acum, vulnerabilități similare sunt vizibile în Orientul Mijlociu.

În ciuda desfășurării unor sisteme avansate în statele din Golf și la bazele americane, primele rapoarte indică multiple lovituri reușite. Mesajul este inconfortabil: armatele optimizate pentru amenințări de precizie întâmpină dificultăți în fața volumului.

Deși pagubele suferite de bazele americane nu au fost dezvăluite și nu pot fi întotdeauna verificate în mod independent, informațiile preliminare arată că au avut loc multiple atacuri reușite în întreaga regiune.

Printre aceste atacuri se numără loviturile asupra ambasadei americane din Riad, Arabia Saudită, iar la o bază a marinei americane din Bahrain, imaginile arată o dronă iraniană Shahed lovind direct un sistem radar de ultimă generație.

„Acest lucru arată cât de nepregătite sunt NATO și SUA pentru o amenințare masivă din partea unor arme ieftine”, a apreciat Doc, directorul tehnic al unei companii ucrainene de apărare care produce drone interceptoare. El a solicitat ca identitatea să-i fie protejată din motive de securitate.

„Armatele moderne își inchipuie că dacă au rachete foarte scumpe, precum Patriot, le vor lansa și vor doborî totul. Dar dacă vin 100 de Shahed, aceste rachete se pot putea epuiza după 50 dintre ele, iar restul vor distruge infrastructura.”

Avantajul câștigat cu greu al Ucrainei

Nicio țară nu are mai multă experiență operațională în confruntarea cu această amenințare decât Ucraina.

După ani de atacuri nocturne aproape zilnice cu drone, Kievul a construit un ecosistem stratificat  de apărare aeriană. Soluțiile inițiale au inclus „grupuri mobile de foc” - camionete echipate cu mitraliere și proiectoare, coordonate printr-o rețea națională de radare și senzori acustici. Ulterior, pe măsură ce dronele rusești au evoluat, Ucraina a trecut la o nouă etapă: drone interceptoare rapide și eficiente din punct de vedere al costurilor.

La începutul anului 2026, aproximativ 70% dintre dronele de tip Shahed lansate asupra Kievului erau doborâte de astfel de interceptoare, potrivit șefului armatei ucrainene Oleksandr Sîrski.

Succesul a fost posibil datorită unui ecosistem unic de război: cooperare strânsă între armată, industrie, stat și societate civilă, reducerea birocrației și adaptare continuă pe baza datelor colectate zilnic.

O repoziționare strategică

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că Ucraina este pregătită să trimită experți pentru a ajuta statele din Golf să facă față atacurilor cu drone iraniene, oferind interceptori în schimbul rachetelor Patriot.

Astfel, o țară percepută anterior ca beneficiar de securitate începe să se poziționeze drept furnizor de expertiză militară avansată.

La începutul anului 2026, echipele de interceptare au preluat cea mai mare parte a sarcinii de apărare aeriană anti-Shahed, folosind o multitudine de aeronave fabricate în țară și unele străine, mai performante din punct de vedere tehnologic.

„Amintiți-vă cât timp ne-au chinuit Shahed-urile, cum erau lansate cu zecile”, a spus Pavlo, instructor în aceeași companie ucraineană în care lucrează Doc.

„Acum, chiar și un număr de sute nu mai reprezintă o problemă, deoarece am găsit o soluție semnificativ mai ieftină.”

În viitor, deși vor apărea cu siguranță noi provocări tehnice, cei care se află în prima linie a apărării aeriene Ucrainei au convingerea că sunt cei mai bine pregătiți pentru a le face față.

„Acum lucrăm la soluții care vizează mai mult viitorul”, a spus Pavlo, „anticiparea următorului pas al inamicului și crearea unui nou instrument împotriva căruia nu există încă nicio contramăsură”.

„Lumea trebuie să înțeleagă ce se întâmplă cu adevărat. Multe țări se tem de al treilea război mondial. Noi nu ne temem, pentru că suntem deja în mijlocul lui”.

Zelenski a anunțat pe 4 martie că a ordonat guvernului ucrainean să elaboreze opțiuni pentru a sprijini țările din Golf care se confruntă cu atacuri cu drone și rachete iraniene.

„Armata noastră are capacitățile necesare”, a spus el,. „Experții ucraineni vor lucra la fața locului, iar echipele negociază deja acest lucru. Suntem gata să ajutăm la protejarea vieților, la protejarea civililor”.

Președintele ucrainean a declarat că a discutat cu liderii Emiratelor Arabe Unite, Qatarului, Iordaniei și Bahrainului și că se pregătește de discuții cu liderii Kuweitului.

Emiratele Arabe Unite au raportat că au interceptat aproximativ 800 de proiectile iraniene, în timp ce cel puțin nouă țări au raportat că au fost ținta atacurilor. Conform cifrelor oficiale, Iranul a lansat peste 800 de rachete și peste 1.400 de drone în ultimele zile.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
De ce nu sare Rusia în ajutorul Teheranului. Avantajele Moscovei în cazul unui război de lungă durată în Iran
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Vortexul Polar SE RUPE în martie! Vremea o ia razna în România
gandul.ro
image
Harta razei rachetelor Iranului: Care sunt orașele mari din Europa care ar putea fi lovite. Intră și România în aria lor?
mediafax.ro
image
După ce a divorțat de fotbalistul italian, Viktoria Varga a uimit cu o apariție inedită. Fosta soție a lui Graziano Pelle arată superb la 33 de ani
fanatik.ro
image
Ce s-a ales de blocul din Rahova, la șase luni de la explozia care a îngrozit Bucureștiul: „Oamenii nu au mai intrat în case de atunci”
libertatea.ro
image
Români reveniți în țară din Orientul Mijlociu, nemulțumiți că și-au plătit singuri biletele. Diferența dintre zbor asistat și evacuare
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Iranul era o țară complet diferită față de ce vedem acum. Cum arăta viața înainte de revoluția islamică din 1979
antena3.ro
image
Reacția Rusiei după ce România ia în calcul posibilitatea de a găzdui arme nucleare de la Franța
observatornews.ro
image
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
cancan.ro
image
Bolojan, anunț oficial despre ajutorul la pensie acordat în 2026. „Doar atâția bani avem”
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Ce este mecanismul de protecție civilă activat de România pentru aducerea românilor din Orientul Mijlociu
playtech.ro
image
Mădălina Ghenea, ipostază de infarct. Cum s-a fotografiat fosta iubită a lui Grigor Dimitrov 
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Instanța a luat decizia în cazul lui Kader Keita, după ce a lovit o femeie pe trecerea de pietoni
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Când și unde va fi înmormântată Andreea Aniță! Mesajul plin de durere al mamei: „Golul pe care îl lasă în urmă nu va putea fi umplut niciodată”
kanald.ro
image
Donald Trump, decizie șoc! A tăiat legăturile comerciale dintre SUA și Spania, după ce țara nu a permis folosirea bazelor sale militare în conflictul cu Iran
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Alertă nucleară! S-a aflat ce viza racheta iraniană trasă asupra Turciei
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Alexandra Căpitănescu va reprezenta România la Eurovision 2026. Cu ce piesă va urca pe scena internațională
actualitate.net
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Zodii care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul îi răsplătește pe nativi
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria