Miercuri, 4 Martie 2026
Ultimele știri

5 martie, ziua în care au avut loc ultimele alegeri libere ce au deschis drumul regimului lui Hitler

Publicat:

La 5 martie 1933, Partidul Nazist a obținut 43,9% la alegerile pentru Reichstag. Rezultatul i-a permis lui Adolf Hitler să promoveze Legea de abilitare și să elimine controlul parlamentar, deschizând drumul dictaturii în Germania.

Adolf Hitler, fotografiat de Heinrich Hoffmann © Bundesarchiv Bild
1933 – Partidul nazist obține 43,9% la alegerile pentru Reichstag

La 5 martie 1933, Partidul Nazist, condus de Adolf Hitler, a obținut 43,9% din voturi la alegerile pentru Reichstag. Scrutinul a avut loc într-un climat de intimidare politică, la scurt timp după incendiul Reichstagului și după numirea lui Hitler în funcția de cancelar.

Deși nu au obținut majoritatea absolută, naziștii au folosit rezultatul pentru a consolida puterea. La 23 martie 1933 a fost adoptată Legea de abilitare, care a permis guvernului să legifereze fără aprobarea parlamentului, deschizând calea instaurării dictaturii în Germania.

1946 – Churchill vorbește despre „cortina de fier”

La 5 martie 1946, la Westminster College din Fulton, Missouri, Winston Churchill a declarat că „de la Stettin, din Baltica, până la Trieste, din Adriatica, o cortină de fier a coborât peste continent”. Discursul a fost rostit în prezența președintelui american Harry S. Truman.

Afirmația a devenit una dintre cele mai cunoscute formulări ale începutului Războiul Rece. Discursul a semnalat public deteriorarea relațiilor dintre foștii aliați occidentali și Uniunea Sovietică și a marcat conturarea blocurilor politico-militare din Europa postbelică.

1953 – Moare Iosif Vissarionovici Stalin

La 5 martie 1953 a murit, la vârsta de 74 de ani, Iosif Vissarionovici Stalin, liderul Uniunii Sovietice din 1924. Decesul a survenit la Moscova, după ce suferise un accident vascular cerebral cu câteva zile înainte.

Trupul său a fost îmbălsămat și depus în Mausoleul lui Lenin, alături de cel al lui Vladimir Lenin. La 3 octombrie 1961, în contextul procesului de destalinizare inițiat de Nikita Hrușciov, rămășițele lui Stalin au fost mutate și îngropate lângă zidul Kremlinului.

1970 – Intră în vigoare Tratatul de neproliferare nucleară

La 5 martie 1970 a intrat în vigoare Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare, după ratificarea sa de către un număr suficient de state. Documentul fusese deschis spre semnare în 1968.

Tratatul are ca obiectiv prevenirea răspândirii armelor nucleare, promovarea cooperării în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare și susținerea dezarmării. Tratatul a devenit unul dintre principalele instrumente internaționale de control al armamentului nuclear.

