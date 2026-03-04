search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
Axios: Netanyahu, îngrijorat că Trump ar negocia cu Iranul pe la spatele lui. A sunat la Casa Albă să ceară explicații

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi cerut explicații Casei Albe, după ce a primit informații potrivit cărora oficiali din administrația Trump ar putea comunica, pe canale discrete, cu regimul de la Teheran. Potrivit a două surse citate de Axios, liderul israelian se teme că Washingtonul ar putea urmări un armistițiu separat cu Iranul, înainte ca obiectivele militare ale Israelului să fie atinse.

Netanyahu se teme că Trump negociază cu iranienii pe la spatele lui FOTO: EPA EFE
Netanyahu se teme că Trump negociază cu iranienii pe la spatele lui FOTO: EPA EFE

Conform surselor, serviciile de informații israeliene au obținut, la începutul acestei săptămâni, date care au ridicat semne de întrebare cu privire la posibile contacte între oficiali americani și iranieni pentru discutarea unui armistițiu.

În acest context, luni, Netanyahu ar fi sunat la Casa Albă pentru a cere lămuriri clare privind existența unor astfel de discuții sau schimburi de mesaje. „Casa Albă i-a spus lui Bibi că administrația Trump nu vorbește cu iranienii pe la spatele lui”, a declarat una dintre sursele citate de Axios.

Un oficial american a subliniat că Steve Witkoff și consilierul lui Trump, dar și ginerele acestuia, Jared Kushner, discută aproape zilnic cu Netanyahu, cu directorul Mossad, David Barnea, precum și cu alți oficiali israelieni. Potrivit acestuia, în ciuda unor tensiuni anterioare, coordonarea dintre cele două părți a fost „foarte strânsă” în ultima lună. „Ei știu că nu vorbim cu iranienii”, a spus oficialul american.

Mesaje transmise prin intermediari

În paralel, un oficial american și o altă sursă familiarizată cu situația au afirmat că iranienii au încercat, în ultimele zile, să trimită mesaje către administrația Trump prin intermediul unor state din Golf și al altor țări din regiune. SUA nu ar fi dat curs acestor inițiative. „Am tratat aceste mesaje ca fiind nimicuri”, a declarat oficialul american pentru Axios.

La rândul său, The New York Times a relatat că agenți ai ministerului iranian al informațiilor ar fi contactat indirect CIA, prin serviciul de informații al unei terțe țări, cu o ofertă de a discuta termenii pentru încheierea conflictului.

Dezmințiri ferme de la Washington

Un alt oficial american a declarat marți, într-o conferință de presă, că „Steve Witkoff sau Jared Kushner nu au avut nicio conversație cu Ali Larijani, Abbas Araghchi sau cu oricine altcineva din regimul iranian de când a început războiul”.

Și președintele Donald Trump a respins categoric ideea unor negocieri cu Teheranul. „Apărarea lor aeriană, Forțele Aeriene, Marina și conducerea au dispărut. Vor să vorbească cu noi. Eu am spus «Prea târziu!»”, a scris el pe platforma Truth Social.

În acest context tensionat, temerile Israelului par legate nu doar de evoluția conflictului, ci și de riscul unei înțelegeri bilaterale între Washington și Teheran care ar putea modifica echilibrul strategic din regiune.

