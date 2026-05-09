Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Interviu De ce nu ne putem opri din mâncat chipsuri, dulciuri sau fast-food. „Mâncarea a devenit o soluție rapidă pentru stres și anxietate”. Care sunt soluțiile

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Chipsurile, dulciurile, băuturile carbogazoase sau produsele de tip fast-food nu sunt greu de refuzat doar pentru că „nu avem voință”. Un studiu recent arată că alimentele ultraprocesate pot modifica răspunsul creierului la recompensă, favorizând pofta intensă, mâncatul compulsiv și pierderea controlului asupra cantității consumate. Ce soluții practice există pentru a ieși din acest cerc vicios?

pizza
Sursă foto: Shutterstock

Mâncatul emoțional: o reacție mai veche decât conștientizăm

O meta-analiză recentă publicată în revista Appetite a analizat date din 40 de studii și de la peste 14.000 de participanți. Cercetătorii au descoperit că persoanele care își gestionează mai greu emoțiile tind să mănânce mai des pe fond emoțional – stres, anxietate, singurătate, frustrare sau oboseală.

Psihoterapeutul cognitiv-comportamental Laura Găvan explică pentru „Adevărul” că problema nu e foamea propriu-zisă: „Mâncatul compulsiv este, în multe cazuri, mai puțin despre mâncare și mai mult despre emoții. Nu apare pentru că ne este neapărat foame fizică, ci pentru că ne este greu să stăm cu anumite stări inconfortabile. Mâncarea devine o formă rapidă de reglare emoțională atunci când nu avem alte strategii la îndemână”.

De ce se întâmplă asta? Pentru că, în absența altor metode de calmare, creierul găsește în mâncare o soluție imediată. „Oferă o senzație de confort rapid, reduce temporar tensiunea interioară. Pentru câteva minute, emoția pare mai suportabilă sau chiar dispare complet”, detaliază specialista.

Un studiu publicat în februarie 2026 în revista Pharmacological Research arată efecte cerebrale similare dependențelor de droguri sau alcool. Aceste alimente – chipsuri, dulciuri, fast-food – stimulează excesiv sistemul de recompensă al creierului (dopamina), generând poftă intensă, consum repetat și dificultăți în a ne opri din asta.

„Alimentele ultraprocesate sunt deosebit de eficiente tocmai pentru că dau confort imediat. Dar efectul e de scurtă durată. Emoția revine, deseori amplificată, însoțită de vinovăție sau rușine. Se creează un cerc repetitiv: emoție negativă - mâncare - calm temporar - emoție + vinovăție - poftă mai mare”, continuă Laura Găvan.

Mai precis, combinat cu efectul neurologic, creierul cere din nou din ce l-a liniștit pe moment, chiar dacă știm clar că nu face bine.

De unde pornește problema: lecțiile din copilărie

Psihoterapeutul subliniază că aceste mecanisme se formează adesea în copilărie. „Dacă mâncarea a fost folosită pentru a liniști, recompensa sau crea apropiere emoțională („Mănâncă ciocolățica și-ți trece”), creierul înregistrează un mesaj simplu: mâncarea calmează. Ca adult, reacția devine automată, nu mai e o alegere conștientă, ci un răspuns reflex la disconfort”.

Iar meta-analiza confirmă prevalența, respectiv 20-45% adulți și aproximativ 30% adolescenți mănâncă emoțional, chiar și fără tulburări clinice. Așadar, nu e o problemă rară sau patologică, e umană.

Cine plătește la prima întâlnire? Detaliul care îți arată dacă relația voastră are sau nu viitor

De ce „disciplina de fier” nu funcționează

Mâncatul compulsiv e adesea redus la „lipsă de voință” sau „disciplină slabă”, dar Laura Găvan contrazice acest lucru: „Nu lipsa disciplinei e problema principală, ci intensitatea emoțiilor și limitarea alternativelor de reglare. Autocontrolul scade exact în momentele critice – oboseală, stres maxim – când mâncatul emoțional apare cel mai des”.

Restricțiile dure („Nu mai mănânc dulciuri niciodată!”), continuă aceasta, eșuează tocmai pentru că ignoră cauza emoțională. „Creierul, privat de „anestezic”, găsește alte ieșiri – sau explodează în „derapaje” majore”.

Soluții practice: de la reacție automată la alegere conștientă

1. Observația – primul pas esențial

„Primul pas e observarea impulsului: «ce simt acum? e foame fizică sau emoție?» Diferența între reacție automată și alegere conștientă se face aici”, spune Găvan. Pauză de 10 secunde înainte de a lua punga de chipsuri poate schimba totul.

2. Alternative imediate la mâncare

  • Pauze reale: 5 minute respirație profundă sau plimbare.
  • Mișcare: 10 genuflexiuni, stretching - descarcă tensiunea fizic.
  • Exprimare: Notează emoția („Sunt furios/furioasă pe X”) sau vorbește cu cineva.
  • Toleranță activă: „Stau cu starea asta 5 minute, fără să o anesteziez”.

3. Schimbarea perspectivei

„Mâncatul compulsiv nu e eșec personal, ci semnal. Psihicul încearcă să rezolve stări pentru care nu cunoaște încă soluții mai bune”,  după cum afirmă specialista. 

4. Reeducarea pe termen lung

Construiește ritualuri noi: ceai cald la stres, muzică la oboseală, apelează un prieten atunci când te simți singur/ă. „Schimbarea vine din capacitatea de a înțelege și gestiona emoțiile, nu din control rigid sau autoflagelare”, concluzionează Laura Găvan.

Mâncatul emoțional nu afectează doar silueta - erodează relația cu propria persoană. Ieșirea din această capcană înseamnă mai mult autocontrol, claritate emoțională și libertate. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Planul PSD pentru un nou guvern. Care ar fi scenariul „sinucigaș” pentru partid
digi24.ro
image
Premierul slovac Robert Fico, singurul lider UE prezent la parada lui Putin, a făcut un anunț surprinzător de la Moscova
stirileprotv.ro
image
Fostul președinte CCR, Augustin Zegrean, condamnă punerea pe ordinea de zi a unei OUG de către Guvernul demis, Bolojan: „Nu poate să facă așa ceva” / „Scrie în Constituție”
gandul.ro
image
Ludovic Orban: „Singura șansă” pentru Nicușor Dan „de a-și spăla imaginea” ar fi refacerea unui guvern minoritar condus de Bolojan
mediafax.ro
image
Cum arăta Aryna Sabalenka înainte să recurgă la proceduri estetice. Schimbarea este vizibilă în cazul sportivei
fanatik.ro
image
Cum se face școală în Finlanda. Bianca Biro, profesoară româncă la Helsinki: „La ora de muzică, elevii învață să cânte la pian și chitară, iar în pauze joacă biliard sau se cațără-n copaci”
libertatea.ro
image
Elevă găsită moartă pe un câmp din Bihor. Cine este suspectul principal
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
La o zi după ce a fost așteptat în Parlamentul României, Valentin Ceaușescu și-a făcut apariția! Cum arată, la 78 de ani
digisport.ro
image
Greșeala pe care o faci zilnic la duș și care îți usucă pielea mai mult decât crezi
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
Greşeala fatală care poate arunca România înapoi în criză. Avertismentul dur al specialiștilor
observatornews.ro
image
A fost PRINS criminalul lui Alice! Eleva de 18 ani a fost găsită moartă la o fermă din Bihor unde făcea practică
cancan.ro
image
Instanța cere Casei de Pensii să dea de urgență bani în plus unor pensionari. Decizia, în Monitorul Oficial
newsweek.ro
image
FOTO. A pozat în bikini pentru a-și promova noua colecție premium
prosport.ro
image
Ce reprezintă stelele unui hotel. Diferenţele clare între o cazare de trei şi patru stele
playtech.ro
image
Cristiano Ronaldo și-a luat mașină în valoare de peste 1 milion de euro. Ce preferințe a avut fotbalistul
fanatik.ro
image
Ce premier ar putea avea România: „Cu trădări, mici schimbări de conducere la PSD, văd o refacere a coaliției recent căzute, tot cu Bolojan la Palatul Victoria”
ziare.com
image
Transferul lui Vlad Chiricheș, anunțat pe prima pagină!
digisport.ro
image
Zodiile care vor avea parte de cel mai frumos weekend din ultimul an. Vești uriașe și reușite neașteptate pentru acești nativi. O să curgă multe lacrimi de fericire
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV! AVEM numele premierului favorit al lui Nicușor Dan. El salvează România
romaniatv.net
image
Documente secrete despre OZN-uri. Departamentul de Război al SUA a făcut publice imagini și relatări spectaculoase FOTO
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Soția lui Sorin Grindeanu a dezvăluit ce relație are cu adevărat cu liderul PSD. Iată ce afaceri învârte Mihaela Grindeanu și ce salariu neașteptat câștigă
actualitate.net
image
Roxana Ilie, „protejata” lui Sorin Grindeanu, bătută în piață, după ce a încercat să fure. Trecutul zgomotos al fotomodelului care lucrează pe bani grei la ANRE
actualitate.net
image
Mihaela Rădulescu, un nou început după moartea lui Felix Baumgartner: „Ar fi fost atât de mândru”. Revine în lumina reflectoarelor?
click.ro
image
Suspectul în cazul elevei ucise în Bihor a fost găsit. A fost condamnat în trecut pentru omor
click.ro
image
Fata Andreei Bălan, la școală, despre „tata Victor”: „E forțos, ne ridică, e jucăuș și e frumos”. Imagini emoționante
click.ro
FotoJet (67) (1) jpg
Starul dependent de sex avea relații intime cu câte trei femei pe zi și nu i se părea destul. Le-a ”bifat” pe Helena Christensen și Catherine Zeta-Jones
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Sir Francis Drake. Portret de Jodocus Hondius I, din 1583 (© Wikimedia Commons)
Navă italiană aproape intactă, scufundată de Francis Drake, descoperită în Golful Cádiz
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Ce declanșează cu adevărat gelozia în cuplu. Psiholog: "Apare teama de abandon"
obie fernandez 0GFNAelMPZA unsplash jpg
Relații 03:10
Interviu Cele 6 lucruri pe care le poți face pentru a-ți salva căsnicia. Specialist: „Relațiile se vindecă atunci când renunțăm la nevoia de a avea dreptate”
samantha gades N1CZNuM Fd8 unsplash jpg
Relații
Motivul surprinzător pentru care copiii își deschid sufletul în mașină, dar tac acasă
stocksnap car 2564584 jpg
Relații
Cash vs card: metoda de plată care îți golește contul mai repede
clay banks E2HgkL3LaFE unsplash jpg
Leadership
„După tot ce am făcut pentru tine”: Cum se transformă iubirea părinților în șantaj emoțional
mprietou fear 5462288 jpg
Relații
Cine plătește la prima întâlnire? Detaliul care îți arată dacă relația voastră are sau nu viitor
shutterstock 29702248 cuplu indragostiti intalnire romantica restaurant jpeg
Relații

Știrile adevarul.ro

Ce declanșează cu adevărat gelozia în cuplu. Psiholog: "Apare teama de abandon"
obie fernandez 0GFNAelMPZA unsplash jpg
Relații 03:10
Cum îți treci casa pe numele copilului fără să îți pierzi dreptul de a locui în ea
semnare contract casa pixabay jpg
Societate 02:30
Optimizarea din sănătate, încercare grea pentru spitale. „Oare noi avem infrastructura lor?”
spitalul orasenesc corabia foto fb spitalul orasenesc corabia jpg
Sănătate
Horoscop vineri, 8 mai: bani pentru Lei, prudență pentru Fecioare și inspirație pentru Gemeni
horoscop 16 22 mai png
Horoscop
La 18 ani, a cumpărat un restaurant și îl conduce singur. Povestea impresionantă a unui adolescent din Michigan
dylan larson foto fb jpg
Magazin
O dronă militară misterioasă, descoperită într-o peșteră din Grecia, a pus autorităţile pe jar. Pare a fi un model folosit de Ucraina împotriva Rusiei dar nimeni nu ştie cum a ajuns acolo
drona insula grecia foto ekathimerini jpg
Europa
Mesajul cu dublu sens trimis de Zelenski lui Vladimir Putin înainte de 9 mai: „Se permite desfășurarea paradei în orașul Moscova”
Volodimir Zelenski Președinția Ucrainei jpg
Europa
Video Locul de pe malul Mureșului unde mii de soldați români au murit în Al Doilea Război Mondial
Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureș Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (1) jpg
Magazin
9 mai: Ziua în care s-a născut tenismenul şi omul de afaceri Ion Țiriac
ion tiriac GettyImages 169854848 jpg
Istoria zilei
CFR Cluj dă cu piciorul titlului, după o evoluție lamentabilă. Craiova joacă „finala” campionatului etapa viitoare
cfr cluj fb jpg
Sport
Ludovic Orban negociază cu Ilie Bolojan revenirea partidului Forța Dreptei în PNL şi spune că PSD „s-ar prăbuși” dacă s-ar ajunge la alegeri anticipate
Ludovic Orban FOTO Adevărul
Politică