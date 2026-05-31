De ce hotelurile folosesc doar prosoape și lenjerii albe? Ar trebui să facem la fel și acasă

Când intri într-o cameră de hotel, lenjeria albă și prosoapele impecabile sunt primele care îți atrag atenția. Deși pare doar o alegere de design, specialiștii spun că albul este ales în primul rând pentru că transmite senzația de curățenie și prospețime.

„După siguranță, curățenia este întotdeauna prioritatea principală a unui hotel. Lenjeria albă, impecabilă, le amintește oaspeților cât de curat este hotelul”, a explicat Delane McCoy, director general în cadrul Coury Hospitality, pentru publicația Travel + Leisure.

Specialiștii spun că patul este punctul central al unei camere de hotel, iar lenjeria albă oferă imediat impresia unui spațiu proaspăt igienizat. În plus, orice pată sau urmă de murdărie devine imediat vizibilă, ceea ce obligă hotelurile să mențină standarde ridicate de curățenie.

De asemenea, albul este asociat și cu ideea de lux, eleganță și prospețime, relevă un material publicat de Vocea Olteniei. O cameră cu lenjerii albe pare mai luminoasă, mai aerisită și chiar ... nouă, indiferent de stilul decorului.

Avantajele practice ale lenjeriilor albe

Pe lângă partea estetică, hotelurile aleg lenjeriile și prosoapele albe și din motive practice.

„Albul nu se decolorează”, a explicat Craig Strickler, președintele Valor Hospitality Partners Americas, pentru Travel + Leisure. Asta înseamnă că textilele rezistă mai mult timp și suportă spălări frecvente la temperaturi ridicate.

Lenjeriile albe pot fi spălate împreună, fără riscul decolorării, iar hotelurile pot folosi înălbitori și produse puternice de dezinfectare fără să afecteze materialul. În cazul textilelor colorate sau cu imprimeuri, multe dintre aceste produse nu pot fi utilizate.

Totodată, personalul hotelier poate observa imediat dacă o lenjerie trebuie înlocuită sau curățată suplimentar.

„Acest lucru îi ajută și pe angajații noștri să identifice rapid lenjeriile care au nevoie de curățare suplimentară sau care trebuie schimbate”, a spus Brooks Ferring, proprietarul hotelului The Berkeley din Denver.

De ce lenjeria de hotel pare mai moale și mai confortabilă

Mulți oameni observă că lenjeriile din hoteluri sunt mai fine și mai plăcute decât cele obișnuite de acasă. Explicația ține, în mare parte, de materialele folosite.

Specialiștii citați de Vocea Olteniei susțin că majoritatea hotelurilor aleg bumbac de calitate superioară, cu densitate mare a fibrelor, pentru că rezistă mai bine la spălări repetate și oferă o senzație mai confortabilă la atingere.

În hotelurile premium sunt folosite frecvent lenjerii din damasc sau bumbac satinat, materiale apreciate pentru textura lor moale, aspectul elegant și rezistență în timp.

De asemenea, lenjeriile hoteliere sunt călcate profesional și întinse perfect pe pat, ceea ce contribuie la senzația aceea specifică de ordine și confort pe care mulți o asociază cu vacanțele.

Ar trebui să folosim și acasă lenjerii albe?

Da, mai ales dacă vrei să creezi senzația de spațiu curat și relaxant, ar recomanda experții.

Lenjeria albă se potrivește ușor cu orice tip de decor, oferă luminozitate dormitorului și creează impresia unui spațiu aerisit. În plus, este mai ușor de întreținut și poate fi igienizată eficient.

Designerii de interior spun că albul funcționează și ca o bază neutră, care pune mai bine în valoare restul elementelor decorative din cameră - perne, pături, mobilier sau lumini ambientale.

Ce verifică specialiștii înainte să se așeze într-un pat de hotel

Potrivit unui material publicat de Casa Crystal, există câteva detalii simple care pot indica dacă lenjeria dintr-un hotel este cu adevărat curată.

Primul lucru recomandat este verificarea mirosului. Lenjeria proaspăt spălată ar trebui să aibă un miros discret sau chiar neutru. Mirosurile puternice de detergent, umezeală sau „închis” pot indica probleme de igienizare.

Important este și aspectul materialului. Lenjeriile foarte uzate, cu fire ieșite sau cusături deteriorate, pot sugera standarde mai slabe de întreținere.

Specialiștii recomandă și verificarea huselor pentru saltea și perne. În hotelurile care respectă standarde ridicate de igienă, acestea sunt spălate și dezinfectate frecvent.

De ce albul a devenit standard în industria hotelieră

În timp, lenjeriile și prosoapele albe au devenit aproape un simbol al industriei ospitalității. Ele transmit ideea de curățenie, simplitate și confort, iar pentru hoteluri sunt și o soluție eficientă logistic și financiar.

În plus, albul este considerat o alegere „sigură” din punct de vedere vizual, pentru că nu se demodează și se potrivește indiferent de stilul camerei.

Iar pentru mulți turiști, imaginea unui pat cu lenjerii albe impecabile a ajuns să fie asociată automat cu ideea de relaxare și odihnă.