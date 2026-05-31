Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
Boicot la aniversarea a 250 de ani a SUA. Cum s-a prăbușit agenda culturală a evenimentului patronat de administrația Trump

Mai mulți artiști anunțați inițial în programul unui festival organizat pentru marcarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite s-au retras din eveniment, afirmând că nu au fost informați în mod corespunzător despre legăturile acestuia cu administrația președintelui Donald Trump, relatează BBC.

Reperul Young MC/FOTO:X

Evenimentul, denumit Great American State Fair, este organizat de Freedom 250 și urmează să se desfășoare pe National Mall, la Washington, între 25 iunie și 10 iulie. Organizația a fost lansată anul trecut în timpul administrației Trump, iar directorul său executiv a fost numit de președinte. Cu toate acestea, reprezentanții Freedom 250 susțin că festivalul este unul nepartizan și dedicat celebrării aniversării a 250 de ani de la semnarea Declarației de Independență a Statelor Unite.

Reacția lui Trump

Într-un mesaj publicat sâmbătă pe platforma Truth Social, Trump a criticat artiștii care au decis să nu mai participe și a sugerat că ar putea apărea el însuși la eveniment, prin organizarea unui miting în aceeași locație.

„Analizăm posibilitatea organizării unui miting AMERICA IS BACK la Washington, în același loc și la aceeași oră”, a scris președintele, descriindu-se drept „atracția numărul unu din lume” și catalogând artiștii retrași drept „de mâna a treia”.

Printre cei care au anunțat că nu vor mai urca pe scenă se numără Young MC, Morris Day, The Commodores, Martina McBride și Bret Michaels.

Young MC a declarat pe rețelele sociale că artiștilor nu li s-ar fi comunicat existența unei componente politice a evenimentului și că speră să concerteze în viitor la Washington în cadrul unor manifestări mai puțin polarizante.

La rândul său, Morris Day a transmis pe Instagram că nu va participa la festival, publicând mesajul: „Este un nu din partea mea”.

Formația The Commodores a explicat că preferă să nu se asocieze public cu niciun partid politic și că muzica sa a avut întotdeauna rolul de a uni oamenii.

Martina McBride a afirmat că inițial i s-a prezentat oportunitatea de a participa la un eveniment nepartizan, însă ulterior a concluzionat că această descriere a fost înșelătoare.

Bret Michaels a invocat atât caracterul tot mai controversat al evenimentului, cât și preocupări legate de siguranță, precizând că proiectul „a evoluat într-o direcție mult mai divizivă” decât cea care i-a fost prezentată inițial.

Nu toți artiștii și-au retras însă participarea

Flo Rida și Vanilla Ice figurează în continuare în programul festivalului.

Vanilla Ice, al cărui nume real este Robert Matthew Van Winkle, a declarat că manifestarea nu reprezintă „o platformă politică”, ci o celebrare a aniversării Statelor Unite.

De asemenea, Fab Morvan a anunțat că va participa conform planului. În schimb, vocaliștii originali din spatele proiectului Milli Vanilli au transmis că nu vor lua parte la eveniment.

Pe afiș figurează și membrii C+C Music Factory. Freedom Williams a declarat că va cânta în cadrul festivalului, deși nu îl susține politic pe Trump.

Până în prezent, organizatorii nu au anunțat modificări oficiale ale programului artistic.

Purtătoarea de cuvânt a Freedom 250, Rachel Reisner, a declarat că există „prea multe motive de sărbătoare pentru a permite zgomotului și diviziunii să umbrească acest moment important” și a subliniat că festivalul este destinat tuturor americanilor.

Evenimentul face parte dintr-o serie mai amplă de manifestări susținute de Casa Albă pentru aniversarea a 250 de ani de la independența Statelor Unite. Programul include, printre altele, o gală UFC organizată pe peluza sudică a Casei Albe, un Grand Prix programat la Washington și emiterea unui număr limitat de pașapoarte comemorative care vor include portretul președintelui Trump.

