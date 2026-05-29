Interviu Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă

Într-un interviu acordat „Adevărul”, liderul spiritual Sri Sri Ravi Shankar vorbește despre anxietatea care domină societatea modernă, presiunea uriașă pusă pe tineri de lumea digitală, dependența de stimuli rapizi și pierderea liniștii interioare. Fondatorul Art of Living spune că meditația nu mai este astăzi „un lux”, ci o formă de „igienă mintală”, la fel de necesară precum îngrijirea corpului.

Cum a schimbat lumea digitală felul în care tinerii se raportează la viitor?

Sri Sri Ravi Shankar: În generațiile trecute, tinerii erau nevoiți să caute. Trebuiau să exploreze lumea. Aveau un scop și o țintă de atins. Astăzi, însă, toate aceste experiențe ajung la ei fără niciun efort, la un simplu clic distanță. Prin intermediul internetului, au experimentat deja tot ce are lumea de oferit.

Tinerii din ziua de azi trăiesc mai multe experiențe decât le pot duce simțurile și mintea. Trăirile se succed cu o viteză și într-un număr mult prea mare pentru a mai putea fi procesate mental. Drept urmare, ajung să fie dezamăgiți de absolut orice foarte repede. Se simt epuizați emoțional și rătăciți interior pentru că sunt bombardați constant cu stimuli, dar le lipsește complet direcția.

Dacă primesc direcția potrivită, devin mai creativi, își dezvoltă spiritul antreprenorial și pot realiza lucruri remarcabile. Pot ajunge mari oameni de știință sau mari artiști. Dar, dacă sunt lipsiți de această îndrumare, dacă nu au o filosofie de viață, atunci violența și depresia își fac apariția de la vârste fragede.

Aceasta este marea provocare cu care se confruntă tinerii astăzi. Sunt convinși că știu mai multe decât generațiile anterioare – lucru adevărat din multe puncte de vedere –, dar, în același timp, respectul lor față de cei mai în vârstă scade vertiginos. Iar acesta nu este un semn sănătos pentru nicio societate.

O societate trebuie să se dezvolte organic. Respectul pentru vârstnici ar trebui să fie ancorat în cultură, la fel cum ar trebui să fie și răbdarea, credința și dorința de a-i ajuta pe ceilalți. Dacă aceste valori dispar, tinerii devin egocentrici, iar asaltați de atâția stimuli rapizi, se simt pierduți. Nu mai știu încotro să o apuce. Refuză să meargă pe drumul bătătorit de părinții lor, pentru că nu îi văd pe aceștia fericiți.

Iată de ce atât de mulți oameni duc astăzi o luptă pentru a găsi sensul. O fărâmă de spiritualitate și o educație ancorată în valorile umane pot transforma toată această confuzie într-un proces pozitiv și evolutiv.

Cum a ajuns anxietatea să fie una dintre cele mai mari probleme ale societății moderne?

Potrivit OMS, la fiecare 40 de secunde o persoană își ia viața. Indiferent că vorbim despre tânăra generație sau despre cele mai în vârstă, astăzi ne confruntăm cu marea provocare a insomniei.

Insomnia și anxietatea au acaparat pur și simplu societatea. Cred că tocmai de aceea, nu demult, pe 6 decembrie 2024, 193 de state au votat în unanimitate pentru instituirea Zilei Mondiale a Meditației. Această inițiativă nu a fost promovată exclusiv de India - multe alte țări, precum Mexicul sau Liechtensteinul, s-au alăturat și au subliniat clar că avem o nevoie reală de meditație.

Prin meditație, poți depăși insomnia. Reușești să reduci stările de anxietate și tensiunea nervoasă. Toate aceste beneficii sunt reale și la îndemâna noastră.

De ce simt tot mai mulți oameni că sunt permanent obosiți și copleșiți, chiar și atunci când par să aibă succes?

Ce este stresul? Stresul înseamnă să ai prea multe de făcut, prea puțin timp la dispoziție și insuficientă energie pentru a le duce la bun sfârșit. Nu poți schimba nici timpul pe care îl ai, nici volumul de muncă, însă îți poți schimba nivelul de energie. Când meditezi și faci exerciții de respirație, energia ta crește, iar tot ce ai de făcut se rezolvă de la sine, fără efort. Aceste practici îți aduc o stare de bine și de lejeritate. Și cine nu își dorește să se simtă eliberat și fericit?

Să vă spun o poveste. Un domn s-a simțit rău și a mers la medic. Medicul l-a consultat amănunțit, dar nu i-a găsit nicio suferință fizică. Așa că i-a spus: „Totul este în regulă. Trebuie pur și simplu să râzi mai mult. Uite ce să faci: e un circ în oraș și am auzit că au un număr foarte bun cu un clovn. Am eu un bilet, du-te și bucură-te de spectacol.” La care domnul a răspuns: „Domnule doctor, eu sunt acel clovn.”

Este una să îi distrezi pe ceilalți și să ai simțul umorului, și cu totul altceva să fii tu însuți fericit. Fericirea nu provine pur și simplu dintr-un talent sau din niște abilități pe care ți le cultivi.

Împlinirea, acea liniște interioară, se găsește doar în înțelepciune, în cunoaștere, nicidecum în muncă. Satisfacția pe care o obții din muncă este efemeră. Dacă ai succes, cu siguranță nu vrei să te oprești; vrei să faci și mai mult. Iar dacă eșuezi, vrei la fel de mult să demonstrezi că ești capabil de reușită. Ești provocat constant să continui.

De aceea, fie că vorbim de succes sau de eșec, mereu îți vei dori să faci mai mult. Acesta este mecanismul. Așadar, adevărata împlinire poate fi găsită doar în înțelepciune și în stările profunde de meditație.

De ce credeți că, în ultimii ani, tot mai mulți oameni se îndreaptă către spiritualitate, meditație și practici de introspecție?

Astăzi, meditația nu mai este un lux, ci o necesitate fundamentală. Eu o numesc igienă mintală. Așa cum avem grijă de igiena dentară, avem nevoie și de o igienă a minții, iar meditația ne ajută să fim mai centrați, mai calmi și să ne eliberăm de stres.

Potrivit OMS, la fiecare 40 de secunde, o persoană își ia viața. Aceste statistici sunt de-a dreptul îngrijorătoare. Criza sănătății mintale a lăsat urme adânci în societatea de astăzi. Pe de o parte, mulți tineri dezvoltă comportamente agresive, iar pe de altă parte, se luptă cu depresia. Meditația ne ajută să ne menținem echilibrul. Ne oferă în același timp sensibilitate și discernământ – doi piloni esențiali ai oricărei societăți civilizate.

A fost o vreme când oamenii plecau în munți sau pe malul mării în căutarea meditației și a iluminării. Dar astăzi, meditația trebuie să ajungă la fiecare ușă, în fiecare casă. Și exact acest lucru îl face fundația Art of Living.

Cum vedeți legătura dintre sănătate mintală și bunăstarea spirituală? În ce puncte se susțin reciproc?

Sănătatea nu înseamnă pur și simplu absența bolii, ci o stare de bine profundă și activă. Cuvântul sanscrit pentru sănătate – swasthya – se traduce prin a fi ancorat în propriul sine.

Trebuie să privim sănătatea dintr-o perspectivă holistică. Ea are patru dimensiuni: fizică, mintală, socială și spirituală. Te poți numi cu adevărat sănătos doar atunci când toate aceste patru aspecte sunt îngrijite și puternice. Din păcate, această viziune asupra sănătății depline încă lipsește în multe părți ale lumii.

Atunci când mintea este eliberată de frică, de vinovăție sau de furie și devine mai centrată, ea are capacitatea de a vindeca organismul de afecțiuni. Există o putere uriașă în conștiința noastră! La fel cum rădăcina fricii poate fi eliminată prin înțelegere și auto-observație, sănătatea poate fi recăpătată conectându-ne la sursa minții: conștiința pură.

Cum pot ajuta meditația și tehnicile de respirație o persoană care se simte epuizată emoțional în viața de zi cu zi?

Nici la școală, nici acasă nu suntem învățați cum să gestionăm emoțiile dificile sau incertitudinea. Stresul sau anxietatea nu dispar doar pentru că vorbim despre ele sau primim sfaturi. Avem nevoie să învățăm anumite tehnici și instrumente clare pentru a ne elibera de aceste stări și a ne liniști mintea. Exercițiile de respirație, cum ar fi Sudarshan Kriya, elimină toxinele stresului din fiecare celulă a corpului și te reconectează cu adevăratul tău sine.

De multe ori, nu conștientizezi că ești conectat la întregul univers; te privești doar ca pe un om mic, care își dorește lucruri mărunte. Cum putem ieși din această mentalitate limitată? Trebuie să începem să explorăm însăși esența existenței noastre. Ce este viața? Cine sunt eu? Ce îmi doresc cu adevărat? Acest spirit de introspecție poate trezi ceva profund în tine. Iar acesta este încă un aspect în care meditația, exercițiile de respirație și yoga te pot ajuta enorm.

Dacă cineva vă spune: „mintea nu-mi stă o clipă locului, dorm prost și mă simt stresat tot timpul”, care sunt primele practici pe care i le-ați recomanda?

În astfel de situații, cel mai mult ajută practicile de respirație conștientă, cum ar fi Pranayama și Sudarshan Kriya. Meditația este, de asemenea, de mare folos. Meditează regulat și practică Yoga Nidra (somnul yoghin). Tulburările de somn apar atunci când mintea rămâne blocată în evenimente din trecut sau se îngrijorează constant pentru viitor. Trebuie să ne lărgim perspectiva asupra vieții și a universului. Practici precum Pranayama, meditația, Yoga Nidra și Sudarshan Kriya îi ajută pe oameni să depășească insomnia și alte dificultăți legate de somn.

Activitatea fizică este la fel de importantă. Dacă ai o zi activă, faci mișcare în mod regulat și eviți somnul prelungit în timpul zilei, corpul tău se va odihni mult mai firesc pe parcursul nopții. Yoga este deosebit de benefică, deoarece ajută la eliminarea toxinelor din organism și relaxează profund corpul.

Dacă somnul tot se lasă așteptat, ascultă prelegeri spirituale liniștitoare, Yoga Vasistha sau Bhagavad Gita. Acestea liniștesc mintea și îmbunătățesc treptat calitatea somnului.

Obiceiurile alimentare contează și ele enorm. Ideal ar fi ca ultima masă să fie luată cu două-trei ore înainte de culcare. Pentru ca mintea și corpul să funcționeze optim, avem nevoie de cinci până la șase ore de odihnă profundă.

În zilele noastre, timpul excesiv petrecut în fața ecranelor este o altă cauză majoră a stărilor de neliniște și a declinului creativității. Când privești fix un ecran prea mult timp, clipești mai rar, iar acest lucru afectează prospețimea și capacitatea creativă a minții. Clipitul natural și mișcarea liberă a corpului sunt ambele esențiale pentru a menține creierul alert, viu și creativ.

Pot tehnicile de respirație să scadă nivelul de stres în mod real? Tind oamenii uneori să le trateze ca pe o pastilă magică, de la care să se aștepte să aibă efect imediat?

Da, cu siguranță pot! Pentru a găsi fericirea în interiorul tău, ai nevoie de o minte calmă și centrată. Iar pentru asta, trebuie mai întâi să te eliberezi de stres. Aici intervine secretul respirației, o cunoaștere care poate transforma cu adevărat vieți. O tehnică de respirație precum Sudarshan Kriya ne stabilizează forța vitală și ne centrează mintea. Prin practicarea acestei tehnici sunt eliminate toxinele și stresul, iar fiecare celulă prinde viață. Este o curățare interioară extrem de profundă. Foarte repede, ajungi să ai mult mai multă energie. Te simți reînnoit fizic, emoțional și mintal; te înalți pe plan spiritual și te simți cu adevărat liber.

De ce spune Ayurveda că alimentația poate influența inclusiv felul în care gândim și simțim?

Hrana nu ne influențează doar corpul, ci și mintea. În Ayurveda există o vorbă: „Jaisa ann, waisa mann” - cum e mâncarea, așa este și mintea.

Mâncarea proaspătă, echilibrată, de tip sattvic, aduce mai multă claritate, calm și o stare de spirit pozitivă. În schimb, alimentele prea stimulante sau lipsite de prospețime ne afectează emoțiile și echilibrul mintal.

Rolul hranei este să îți crească nivelul de energie, nu să ți-l scadă. Unele alimente cer un efort atât de mare de digestie din partea corpului încât, în loc să te revigoreze, te lasă apatic și stors de puteri.

În Ayurveda, hrana este împărțită în trei categorii: sattvică, rajasică și tamasică. În funcție de constituția ta, vei fi atras în mod natural de unul dintre aceste tipuri.

Fructele proaspete, legumele, cerealele integrale, nucile, semințele și mâncarea preparată cu grijă și echilibru sunt sattvice. Consumată în cantitatea potrivită, hrana sattvică îți oferă energie, claritate, bucurie și o stare generală de bine. Ea susține echilibrul emoțional și liniștea interioară.

Hrana rajasică este excesiv de stimulantă și poate declanșa agitație mintală. Alimentele foarte picante, exagerat de acre sau procesate intră în această categorie.

Hrana tamasică este cea care te face inert și letargic. Aici includem mâncarea veche, gătită excesiv sau lipsită de prospețime. Acest tip de alimentație poate contribui la senzația de greutate în corp, stări negative, lipsă de motivație și o claritate mintală redusă.