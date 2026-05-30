search
Sâmbătă, 30 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Topul celor mai corupte țări din lume. Unde se află România în clasamentul pe 2025

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

„Harta corupției” pe 2025, realizată pe baza Indicelui de Percepție a Corupției, pune față în față state „curate” și țări unde corupția rămâne o problemă serioasă.

"Harta corupţiei" pe baza indicilor din 2025. FOTO: Visual Capitalist
"Harta corupţiei" pe baza indicilor din 2025. FOTO: Visual Capitalist

Corupția continuă să fie problemă în tot mai multe țări, iar numărul statelor considerate cu adevărat „curate” scade de la an la an, arată cea mai recentă „hartă a corupţiei”, conturată pe baza Indicelui de Percepție a Corupției (CPI), publicat de Transparency International și obţinut din evaluări și sondaje realizate de mai multe instituții și experți independenți.

Concret, Indicele de Percepție a Corupției (CPI) măsoară modul în care este perceput nivelul corupției din instituţiile statale în diferite state ale lumii, pe o scară de la 0 la 100. Scorurile mai mari indică ţările „curate”, în timp ce cu cât punctajele sunt mai mici, cu atât nivelul de corupţie este mai ridicat.

În raportul din 2025 întocmit pe baza CPI, media globală a ajuns la 42 de puncte, iar majoritatea țărilor analizate se află sub pragul de 50, ceea ce arată că problema corupţie seeste tot mai extinsă în multe regiuni ale lumii.

În fruntea clasamentului ţărilor „curate”, Danemarca ocupă primul loc, cu 89 de puncte, urmată de Finlanda, cu 88 de puncte, și Singapore, cu 84 de puncte, toate trei fiind exemple de administrații considerate eficiente și relativ ferite de influențe politice directe asupra deciziilor publice.

Infografic cu corupția la nivel mondial FOTO Generat cu AI
Infografic cu corupția la nivel mondial FOTO Generat cu AI

La capătul opus se află țări în care corupția este percepută ca fiind foarte ridicată, iar instituțiile statului sunt slabe sau afectate de conflicte. Somalia înregistrează cel mai mic scor, 9 puncte, fiind urmată de state precum Sudanul de Sud, Siria, Venezuela, Yemen, Libia și Coreea de Nord, unde problemele structurale, instabilitatea politică sau regimurile autoritare influențează puternic funcționarea administrației, notează visualcapitalist.

Mai puține state în zona de top

Raportul arată și o schimbare importantă în ultimii ani, în sensul în care numărul statelor cu scoruri foarte ridicate a scăzut. Dacă în urmă cu aproximativ un deceniu existau 12 țări cu peste 80 de puncte, în prezent au mai rămas doar cinci, ceea ce arată că inclusiv unele state cu tradiție în administrație eficientă se confruntă cu presiuni politice și sociale care afectează încrederea în instituții.

Un exemplu îl reprezintă Statele Unite, care au obținut 64 de puncte și se situează pe locul 29 în clasament, acesta fiind cel mai slab rezultat înregistrat de la introducerea actualei metodologii a indicelui.

România, mai bine decât ţările vecine, dar departe de top

România a obținut 45 de puncte în anul 2025, ceea ce o plasează în a doua jumătate a clasamentului, într-o zonă în care se regăsesc state cu probleme persistente legate corupţie, poziţionându-se este în jurul locurilor 70-80 la nivel mondial, ceea ce o menține departe de media statelor din vestul Europei.

În comparație cu țările din regiune, România are, totuşi, un scor ușor mai bun decât Republica Moldova, care a obținut 42 de puncte, Bulgaria și Ungaria, ambele cu 40 de puncte, și Ucraina, care a înregistrat doar 36 de puncte.

Diferențele nu sunt foarte  şi arată că zona Europei de Est rămâne una în care corupția este, în continuare, o problemă.

Privită în raport cu statele din vârful clasamentului, distanța rămâne semnificativă, în condițiile în care țări precum Danemarca sau Finlanda au aproape dublul scorului României, ceea ce reflectă diferențe importante în modul de funcționare al instituțiilor și în nivelul de încredere a populaţiei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Fost analist CIA: „Sunt absolut sigur că Putin a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României”
digi24.ro
image
Italia va trimite 100 de militari și avioane de luptă în România, după incidentul cu dronă de la Galați. Misiunea, urgentată
stirileprotv.ro
image
ONG din România, teoria conspirației despre incidentul cu drona de la Galați. Îl contrazice pe Nicușor Dan
gandul.ro
image
FOTO. Locatarii blocului lovit de o dronă se întorc acasă
mediafax.ro
image
Fotbalistul de la FCSB care l-a șocat pe Andrei Nicolescu: „E ireal cum a reușit să păcălească și să stea în teren!”
fanatik.ro
image
Cum să te adăpostești de drone în Galați. Pasul unu: „Îl cauți pe administrator, că el are cheia”. El sau președintele blocului, mai importanți ca CSAT în astfel de cazuri
libertatea.ro
image
Fără perioadă de grație: SUA vor să-și reducă rapid prezența militară în Europa. Este vizat în primul rând NATO Force Model
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Gică Popescu, dărâmat de moartea prietenului său: ”Un gol pe care nu-l voi mai putea umple”
digisport.ro
image
Cu ce înlocuiește Gwyneth Paltrow laptele în diverse rețete: „Sună ciudat, dar e delicios”
click.ro
image
Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Neurochirurgul care a învins timpul. La 83 ani încă salvează vieţi: "Cât am mintea întreagă, profit de ea"
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', predicții TULBURĂTOARE pentru restul anului 2026. A prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, iar acum...😲
cancan.ro
image
Ministrul muncii, anunț despre plata pensiilor. Vești bune despre indexarea de la 1 ianuarie 2027
newsweek.ro
image
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
prosport.ro
image
Poți închiria, modifica sau vinde un imobil dacă ai doar drept de folosință? Ce prevede legea în România
playtech.ro
image
”Când a venit Ganea la Craiova s-a făcut liniște în oraș”. Episod incredibil cu fostul mare atacant în prim-plan: ”I-a dat un voleu în gură de a mâncat cu paiul o săptămână”
fanatik.ro
image
Seamănă steagul, banii, limba și acum premierul. Observația hazlie a unui expert polonez după vizita lui Bolojan la Chișinău. „Unul poartă ochelari, altfel s-ar crea confuzie”
ziare.com
image
Emmanuel Macron a reacționat imediat după ”bătălia” de la Budapesta: ”O nouă stea strălucește”
digisport.ro
image
Alimentele care au mai multă vitamina B12 decât ouăle. Ce aleg tot mai multe persoane după 40 de ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Cum arată și ce cursuri face fiica Andei Adam, la doar 10 ani: „Acesta este viitorul!”
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”
click.ro
image
Marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea discretă din spatele camerelor care a durat peste 6 decenii: „Eu aveam atunci aproape 17 ani”
click.ro
image
Cum arată Laura Cosoi la revederea de 25 de ani de la absolvirea liceului din Iași. Imaginile care au făcut înconjurul internetului
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Bijuterii din aur descoperite de arheologi (© Ministerul Culturii din Arabia Saudită)
Bijuterii din aur, vechi de peste 1.100 de ani, descoperite în situl medieval timpuriu de la Dariyah
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”

OK! Magazine

image
Au devenit mame la 50 de ani! Miracol al naturii, sarcini-surogat și alte moduri prin care și-au văzut visul cu ochii

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
Aşa arată cancerul la nivelul unghiei!