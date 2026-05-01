Cine plătește la prima întâlnire? Detaliul care îți arată dacă relația voastră are sau nu viitor

Sunt câteva lucruri care ar trebui să ridice semne de întrebare încă de la începutul unei relații: când cineva evită constant discuțiile despre bani, când are datorii despre care nu vorbește sau când insistă prea repede să puneți totul la comun.

De cele mai multe ori, aceste lucruri sunt trecute cu vederea, dar felul în care cineva își gestionează banii spune multe despre modul în care va funcționa relația mai departe.

În practică, problemele apar în situații foarte concrete. De exemplu, când unul dintre parteneri se așteaptă ca celălalt să plătească aproape tot, fără să discute asta deschis. Sau, dimpotrivă, când fiecare cheltuială este împărțită la virgulă și transformată într-un calcul rigid. Astfel de diferențe nu țin doar de bani, ci de așteptări și valori. Iar dacă nu sunt discutate la timp, ajung să creeze frustrări. Cum le recunoști și ce întrebări merită puse încă de la început?

De ce ne ferim să spunem lucrurilor pe nume?

Pentru a înțelege de ce finanțele rămân un subiect tabu la primele întâlniri, am stat de vorbă cu Laura Găvan, psihoterapeut cognitiv-comportamental. Ea explică pentru „Adevărul” că, de cele mai multe ori, la mijloc stă credința că dragostea și banii nu ar trebui să stea în același loc.

„Avem multe credințe despre bani, pe care le învățăm din familie, de la persoane pe care le admirăm sau, din contră, le disprețuim pentru felul în care se raportează la bani”, spune specialista.

„Modelul familial este cel mai important: dacă, în copilărie, acasă, discuțiile despre bani erau interminabile, sugerând ideea că aceștia aduc ceartă, nu vom avea o relație liniștită cu finanțele. Dacă accentul a fost pus pe o economisire restrictivă, copilul poate urma și el această cale la maturitate sau, dimpotrivă, din încercarea de a se îndepărta de model, va ajunge să risipească.”

Potrivit Laurei Găvan, este esențial să discutăm cu partenerul nostru despre modul în care erau gestionați banii în familiile de proveniență. „Dragostea înseamnă și un proiect, iar dacă diferențele sunt mari, e posibil să se nască frustrări de ambele părți: unul cheltuie, unul strânge, iar acesta nu mai este un proiect comun”, punctează ea.

Cine plătește nota: bărbatul sau femeia?

Nu există o regulă absolută, însă felul în care gestionăm nota de plată transmite mesaje puternice. „Problemele apar atunci când se întâlnește persoana 50/50 cu cea 100/100. În acest dans în care cine întinde mâna după nota de plată, se creează, sau din contră, se distruge relația, chiar de la început”, avertizează psihoterapeuta.

Banii reprezintă lucruri diferite pentru fiecare dintre noi: siguranță, confort, plăcere sau distracție. Laura Găvan subliniază că aceste credințe sunt puternic înrădăcinate în personalitatea noastră. Mai mult, felul în care evităm sau forțăm să discutăm despre acest subiect ascunde nevoi profunde. De pildă dorința de a fi suținut/ă financiar poate ascunde o nevoie de siguranță sau o dependență emoțională, în timp ce inflexibilitatea financiară (zgârcenia) poate reflecta anxietate sau nevoia acută de control, iar evitarea totală a subiectului poate indica adesea rușine sau experiențe anterioare dificile.

„Nu evitați discuțiile despre bani din dorința de a păstra «romantismul». În realitate, deschiderea creează siguranță, nu o distruge. O relație sănătoasă nu înseamnă 50/50 în mod rigid și nici «unul dă, celălalt primește», ci flexibilitate, acord și transparență”, punctează Laura Găvan.

6 întrebări pe care să i le pui la primele întâlniri (fără să pari contabil)

Un sondaj recent citat de CNBC arată că pentru 74% dintre adulți stabilitatea financiară a devenit una dintre cele mai atractive trăsături la un potențial partener. Printre cele mai mari semnale de alarmă declarate de respondenți se numără: dorința de a pune banii la comun prea repede (67%), datoriile majore pe cardurile de credit (63%) și cererile de a transfera bani (prin aplicații de plată) imediat după o întâlnire (57%).

„Persoana cu care alegi să te căsătorești este cea mai mare decizie financiară din viața ta”, a declarat avocata Jacqueline Combs pentru CNBC, întrucât disputele financiare rămân una dintre principalele cauze ale divorțului.

Deși nu este indicat să ceri extrasul de cont încă de la prima cină, poți testa terenul prin întrebări ipotetice sau relaxate. Iată cele 6 întrebări recomandate de experți pentru a verifica compatibilitatea voastră financiară la început de drum:

  1. „Dacă ai câștiga astăzi la loto, cum ai cheltui banii?” (O întrebare relaxată care îți arată care sunt prioritățile lui/ei ascunse).
  2. „Cum privești cheltuielile legate de educația copiilor? Iei în calcul varianta unor școli private sau a facultății?” (Testază valorile pe termen lung).
  3. „Cum te-ai descurcat cu banii în facultate sau când ai devenit prima oară independent?” (Îți arată istoricul și independența financiară a persoanei).
  4. „Ai avut vreo urgență financiară neprevăzută cu care a trebuit să te confrunți? Cum ai rezolvat-o?” (Verifică gradul de responsabilitate și dacă persoana are obiceiul de a face economii).
  5. „Există vreo achiziție mare pentru care strângi bani în prezent?” (Arată capacitatea de a planifica și de a amâna recompensa).
  6. „Preferi să îți faci cafeaua acasă sau îți cumperi una în oraș în fiecare zi?” (O întrebare banală care dezvăluie imediat stilul de consum zilnic și micile scurgeri din buget).

Dacă partenerul/partenera se enervează sau evită complet aceste întrebări, ar trebui să îți pui un semn de întrebare. O discuție sinceră despre bani la început de drum nu alungă fluturii din stomac, ci vă arată dacă puteți face cu adevărat echipă pe termen lung.

