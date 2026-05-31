Războiul americano-isrelian împotriva Iranului nu a răsturnat regimul, ci a distrus viețile oamenilor obișnuiți. „Prioritatea nu mai este politica, ci supraviețuirea”

La câteva săptămâni după încetarea ostilităților dintre Statele Unite, Israel și Iran, mulți iranieni spun că se confruntă cu o realitate marcată de incertitudine, dificultăți economice și temeri privind intensificarea represiunii interne.

În timp ce președintele american Donald Trump a alternat în ultimele zile între avertismente privind posibile noi acțiuni militare și declarații optimiste despre un acord de încetare a focului pe termen lung, locuitorii Iranului descriu o societate epuizată de conflict și de consecințele sale.

Unii dintre cei care au participat la protestele antiguvernamentale din ultimele luni spun că sperau ca presiunea externă să slăbească poziția regimului de la Teheran. În schimb, ei consideră că războiul a afectat economia și a consolidat autoritățile aflate la putere, scrie The Guardian.

„Regimul a ieșit mai puternic din această criză”

„Economia este într-o stare mai rea decât înainte, iar numărul descinderilor, arestărilor și execuțiilor continuă să crească. Mulți dintre noi simțim că regimul a ieșit mai puternic din această criză”, a declarat un protestatar din Teheran, care a cerut să își păstreze anonimatul din motive de securitate.

Potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, protestele care au izbucnit la nivel național au fost întâmpinate cu o reacție dură din partea forțelor de securitate. Grupurile de monitorizare susțin că mii de persoane și-au pierdut viața, zeci de mii au fost arestate, iar sute de oameni au fost executați în acest an.

În paralel, autoritățile iraniene ar fi intensificat măsurile de pregătire pentru eventuale noi confruntări. Potrivit relatărilor locale, în capitală au fost organizate puncte de instruire militară pentru civili, iar imagini distribuite pe rețelele sociale arată manifestații pro-guvernamentale și exerciții de utilizare a armelor.

Activiști pentru drepturile omului au criticat apariția unor materiale difuzate de televiziunea de stat în care copii și adolescenți participă la activități cu caracter militar.

„Mulți oameni sunt îngrijorați de normalizarea ideii de război în rândul copiilor. Imaginile cu minori care manipulează arme au provocat reacții puternice în societate”, a declarat o activistă pentru drepturile civile din Teheran.

Preocupările economice domină viața de zi cu zi a populației

Pe fondul incertitudinii politice, preocupările economice domină viața de zi cu zi a populației. Creșterea prețurilor la alimente și medicamente, combinată cu efectele restricțiilor prelungite asupra internetului, a afectat numeroase afaceri și surse de venit.

Noor, proprietara unei cafenele din capitală, spune că situația actuală este fragilă și că cele mai dificile luni ar putea fi încă înainte.

„Va fi nevoie de ani pentru a ne reveni după pierderile umane, distrugerile și efectele economice ale conflictului. Chiar dacă încetarea focului va rezista, cred că presiunea economică va deveni atât de mare încât mulți oameni vor reveni în stradă din disperare”, a afirmat aceasta.

Odată cu restabilirea parțială a accesului la internet, au început să circule imagini care ilustrează amploarea distrugerilor provocate de război. Înregistrările arată locuințe, magazine, școli și alte clădiri civile grav avariate.

Printre cazurile care au atras atenția opiniei publice se numără cel al unui locuitor din Teheran care a declarat presei locale că și-a pierdut 12 membri ai familiei într-un atac care a distrus locuința în care se aflau.

„Pentru mulți, prioritatea nu mai este politica, ci supraviețuirea”

De asemenea, numeroase videoclipuri prezintă școli de muzică, centre culturale și afaceri locale afectate de bombardamentele desfășurate în apropierea unor obiective militare.

Un muzician din Teheran a declarat că imaginile cu instituțiile culturale distruse au fost deosebit de dureroase pentru comunitatea artistică.

„Oamenii au nevoie acum să își reconstruiască viețile. Multe locuri de muncă au dispărut, infrastructura a fost afectată, iar problemele economice s-au agravat. Pentru mulți, prioritatea nu mai este politica, ci supraviețuirea”, a spus acesta.

Pe măsură ce încetarea focului rămâne fragilă, numeroși iranieni afirmă că privesc cu scepticism viitorul apropiat. În lipsa unor perspective clare privind redresarea economică și relaxarea controlului politic, mulți spun că sunt concentrați pe gestionarea dificultăților cotidiene.

„În acest moment încercăm doar să supraviețuim”, a declarat un antreprenor din Mashhad. „Este foarte greu să te gândești la schimbări majore atunci când te lupți să îți asiguri traiul de la o zi la alta.”