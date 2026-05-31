search
Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Călin Georgescu, prima reacție după incidentul cu drona de la Galați: „Un conducător de glie ascultă de Dumnezeu, nu de oameni”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Călin Georgescu a transmis un mesaj public cu ocazia Rusaliilor, dar a reacționat și la incidentul de la Galați de vineri, 29 mai, unde o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe, provocând răniți, evacuări și reacții la nivel național și internațional. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vorbit despre modul în care ar trebui gestionate astfel de momente.

Georgescu în prima zi de Rusalii. FOTO: captură video Facebook/Evenimentele zilei din România
Georgescu în prima zi de Rusalii. FOTO: captură video Facebook/Evenimentele zilei din România

Aflat la Biserica Sfânta Muceniță Varvara din Buftea, Georgescu a fost întrebat despre situația creată după incidentul de la Galați și despre modul în care ar trebui gestionate astfel de momente.

În răspunsul său, acesta a pus accent pe valorile spirituale și pe necesitatea păcii.

„Un conducător adevărat de țară, un conducător de glie, ascultă de Dumnezeu, nu de oameni. Și el înțelege atunci că mare este făcătorul de pace. Pentru că pacea de care toți avem nevoie, toată lumea aceasta mică, pentru că Dumnezeu e mare, pacea nu vine decât numai când nu te mai stăpânește nicio patimă”, a declarat Georgescu.

Acesta a susținut că pacea reprezintă fundamentul stabilității și al conviețuirii armonioase.

„Așadar, eu spun ce am spus mereu: pentru mine, prioritatea principală este pacea în țară, pacea în regiune și dincolo de ea. Fără asta nu putem exista”, a afirmat el.

Declarațiile vin după incidentul de la Galați

Mesajul lui Călin Georgescu a fost transmis la două zile după incidentul produs în noaptea de 29 mai, când o dronă de tip Geran-2 s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați.

Explozia a provocat un incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului, iar aproximativ 70 de persoane au fost evacuate ori s-au autoevacuat. Două persoane au fost rănite și transportate la spital.

Între timp, autoritățile române au anunțat că ancheta este coordonată de Parchetul General, iar Ministerul Apărării Naționale a precizat că drona era de proveniență rusească și că întreaga încărcătură explozivă a detonat la impact.

Georgescu: apel la credință și smerenie

În mesajul său de Rusalii, Călin Georgescu a vorbit și despre rolul credinței în societate, afirmând că România „se menține în picioare prin rugăciune”.

„Rugăciunea aprinsă face din fiecare zi, de fapt, o zi de Rusalii. Și atunci vom înțelege că demnitatea începe cu smerenia. Numai prin smerenie ne putem ridica ca oameni și ca popor”, a spus acesta.

Georgescu a invocat, de asemenea, mai multe personalități istorice ale României, printre care Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab, Mihai Viteazul și Constantin Brâncoveanu, despre care a spus că reprezintă modele de credință și devotament.

„Stăm în genunchi în fața lui Dumnezeu, mărturisind că suntem dependenți total de El. Total”, a concluzionat Călin Georgescu.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Record mondial absolut”: Polonia a semnat contracte de apărare de 18,4 miliarde de euro, într-o singură zi
digi24.ro
image
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul
stirileprotv.ro
image
Cronologia incursiunilor de drone în România. Câte aparate au intrat în spațiul aerian românesc în mandatul ministrului Apărării Radu Miruță. Niciuna nu a fost doborâtă
gandul.ro
image
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
mediafax.ro
image
Fiul lui Michael Schumacher nu-și mai ascunde relația amoroasă. Mick s-a afișat cu noua iubită, Clara Ramos
fanatik.ro
image
Povestea tânărului român care a cântat la țambal la reședința lui Donald Trump: „Am învățat în mai puțin de 10 minute celebra «My Way» a lui Frank Sinatra”
libertatea.ro
image
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
După 17 ani! Cum arăta Sorana Cîrstea în 2009, atunci când s-a calificat ultima dată în sferturi la Roland Garros
digisport.ro
image
Mihai Morar, drumeție pe Platoul Bucegi cu gemenele Mara și Cezara. Cum a fost experiența: „Și căldură, și gheață. Ca în viață”
click.ro
image
Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Locatarii blocului lovit de drona rusească la Galaţi se pot întoarce acasă. Ce problemă rămâne nerezolvată
observatornews.ro
image
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
cancan.ro
image
Avocat: Cum au pierdut pensionarii cu grupe de muncă bani la pensie la Marea Recalculare? Trebuiau să ia dublu
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Ce înseamnă parcarea de reședință și cine are drept legal asupra locului. Legea pe care mulți șoferi o ignoră, se dau amenzi
playtech.ro
image
Dănuţ Lupu nu îl iartă pe Cătălin Cîrjan după Dinamo – FCSB 1-2: “Să se facă fundaş central! În faţă e greu, e aglomeraţie”
fanatik.ro
image
Cât e amenda pentru rufe întinse la uscat pe sârmă, la fereastră, în funcție de oraș: Câmpina, Constanța, Craiova, cele mai mari sume. Cum stau Sectoarele din București
ziare.com
image
După victoria lui PSG, UEFA a publicat lista tuturor câștigătoarelor Ligii Campionilor! Schimbare: ce apare la 1986
digisport.ro
image
Un om, o pisică și o vulpe, la altitudine extremă. Povestea meteorologului care trăiește la Vârful Omu
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ajutor financiar de 3000 de euro pentru o categorie de români. A început depunerea dosarelor
mediaflux.ro
image
De 6 ani în Capitală, sportiva din Italia s-a obișnuit și cu problemele: „Vin acasă și văd anunțul pe bloc”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”
click.ro
image
Marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea discretă din spatele camerelor care a durat peste 6 decenii: „Eu aveam atunci aproape 17 ani”
click.ro
image
Cum arată Laura Cosoi la revederea de 25 de ani de la absolvirea liceului din Iași. Imaginile care au făcut înconjurul internetului
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”

OK! Magazine

image
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
5 motive pentru care femeile nu se bucură de sex