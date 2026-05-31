Video Călin Georgescu, prima reacție după incidentul cu drona de la Galați: „Un conducător de glie ascultă de Dumnezeu, nu de oameni”

Călin Georgescu a transmis un mesaj public cu ocazia Rusaliilor, dar a reacționat și la incidentul de la Galați de vineri, 29 mai, unde o dronă de proveniență rusească s-a prăbușit peste un bloc de locuințe, provocând răniți, evacuări și reacții la nivel național și internațional. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a vorbit despre modul în care ar trebui gestionate astfel de momente.

Aflat la Biserica Sfânta Muceniță Varvara din Buftea, Georgescu a fost întrebat despre situația creată după incidentul de la Galați și despre modul în care ar trebui gestionate astfel de momente.

În răspunsul său, acesta a pus accent pe valorile spirituale și pe necesitatea păcii.

„Un conducător adevărat de țară, un conducător de glie, ascultă de Dumnezeu, nu de oameni. Și el înțelege atunci că mare este făcătorul de pace. Pentru că pacea de care toți avem nevoie, toată lumea aceasta mică, pentru că Dumnezeu e mare, pacea nu vine decât numai când nu te mai stăpânește nicio patimă”, a declarat Georgescu.

Acesta a susținut că pacea reprezintă fundamentul stabilității și al conviețuirii armonioase.

„Așadar, eu spun ce am spus mereu: pentru mine, prioritatea principală este pacea în țară, pacea în regiune și dincolo de ea. Fără asta nu putem exista”, a afirmat el.

Declarațiile vin după incidentul de la Galați

Mesajul lui Călin Georgescu a fost transmis la două zile după incidentul produs în noaptea de 29 mai, când o dronă de tip Geran-2 s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din Galați.

Explozia a provocat un incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului, iar aproximativ 70 de persoane au fost evacuate ori s-au autoevacuat. Două persoane au fost rănite și transportate la spital.

Între timp, autoritățile române au anunțat că ancheta este coordonată de Parchetul General, iar Ministerul Apărării Naționale a precizat că drona era de proveniență rusească și că întreaga încărcătură explozivă a detonat la impact.

Georgescu: apel la credință și smerenie

În mesajul său de Rusalii, Călin Georgescu a vorbit și despre rolul credinței în societate, afirmând că România „se menține în picioare prin rugăciune”.

„Rugăciunea aprinsă face din fiecare zi, de fapt, o zi de Rusalii. Și atunci vom înțelege că demnitatea începe cu smerenia. Numai prin smerenie ne putem ridica ca oameni și ca popor”, a spus acesta.

Georgescu a invocat, de asemenea, mai multe personalități istorice ale României, printre care Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab, Mihai Viteazul și Constantin Brâncoveanu, despre care a spus că reprezintă modele de credință și devotament.

„Stăm în genunchi în fața lui Dumnezeu, mărturisind că suntem dependenți total de El. Total”, a concluzionat Călin Georgescu.