Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Interviu „Nu mai știm să ne oprim”. Lecția unui maestru Shaolin pentru oamenii mereu grăbiți

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Într-o lume care ne cere permanent să facem mai mult, mai repede și mai bine, tot mai mulți oameni descoperă că cea mai dificilă provocare este să rămână conectați la ei înșiși. 

Shi Heng Zuan
Shi Heng Zuan Foto: shaolintemple.eu

Maestrul Shi Heng Zuan, directorul Centrului Shaolin din Europa, și unul dintre speakerii invitați la conferința The Inner, vorbește pentru „Adevărul” despre echilibrul dintre minte și inimă, despre disciplina care nu înseamnă constrângere, ci grijă, și despre drumul către o libertate interioară pe care mulți o confundă cu simpla satisfacere a dorințelor de moment.

Adevărul: În învățăturile dumneavoastră vorbiți despre echilibrul dintre minte și inimă. Ce înseamnă acest lucru pentru omul modern, care trăiește permanent sub presiunea timpului și a obligațiilor?

Master Zuan: În toate învățăturile pe care le împărtășim oamenilor este vorba, în primul rând, despre descoperirea de sine – despre a te cunoaște mai bine înainte de a putea să evoluezi sau să îți iei cu adevărat viața în propriile mâini. Unul dintre primele lucruri pe care le descoperim este că mulți dintre noi trăiesc într-un dezechilibru. Nu există armonie între minte și inimă. Mai simplu spus, între gândire și simțire. Între yin și yang.

În lumea de astăzi, asta înseamnă să te întorci la tine însuți, la respirația ta, la corpul tău și la ceea ce simți cu adevărat. Înseamnă să redescoperi de ce ai nevoie cu adevărat, dincolo de zgomotul și ritmul alert al vieții cotidiene.

Mulți oameni se simt astăzi suprastimulați mental și deconectați emoțional. De ce le este atât de greu să își audă vocea interioară?

Pentru că nu ne mai oprim niciodată. Suntem mereu în mișcare și consumăm continuu ceva: muzică, rețele sociale, seriale, cumpărături, informații, opinii, zgomot. Tot timpul vine ceva din exterior care ne captează atenția.

O minte care este alimentată constant din exterior pierde, încet-încet, legătura cu interiorul. Este atât de simplu. Trebuie să învățăm să ne oprim și să ne întoarcem către noi înșine.

În tradiția Shaolin, care este relația dintre disciplină și libertatea interioară?

Mulți oameni au o idee greșită despre libertate. Cred că libertatea înseamnă să faci orice ai chef. Dar dacă fiecare emoție te controlează, ești cu adevărat liber? Disciplina este cea care îți permite să rămâi stabil chiar și atunci când mintea devine haotică. Fără disciplină, adevărata libertate interioară nu este posibilă.

Mulți oameni asociază disciplina cu constrângerea. Cum poate deveni, de fapt, o sursă de echilibru, forță interioară și liniște?

Disciplina este doar una dintre numeroasele virtuți pe care le predăm elevilor noștri. Disciplina fără înțelepciune și fără inimă devine rigidă și punitivă. Disciplina însoțită de înțelepciune și compasiune înseamnă grijă. Grijă față de tine însuți și grijă față de ceilalți. Este important să înțelegem și să cultivăm toate ingredientele necesare unei dezvoltări sănătoase.

Ce obiceiuri simple recomandați celor care simt că și-au pierdut echilibrul și vor să își regăsească liniștea și claritatea?

Începe prin a ieși puțin din minte și a te reconecta cu propriul corp. Trezeste-te puțin mai devreme. Acordă-ți câteva minute de liniște și respiră conștient!

Mulți oameni își încep ziua verificând telefonul, răspunzând e-mailurilor sau făcându-și griji pentru tot ce au de făcut. Eu recomand altceva: în primele 30 de minute după ce te trezești, încearcă să fii prezent. Observă-ți respirația, corpul și starea interioară. Înainte de a începe să gândești la tot ce urmează să faci, acordă-ți timp să simți că ești aici.

De ce se acordă atât de multă importanță corpului și respirației atunci când se vorbește despre echilibru emoțional?

Când respirația este neliniștită, și mintea devine neliniștită. Când corpul se relaxează, inima se deschide.

Mulți oameni caută echilibrul emoțional prin gândire. Cred că dacă vor înțelege suficient de bine problema, vor găsi și liniștea. Dar, de cele mai multe ori, pacea apare mai întâi în corp și abia apoi în minte.

Cum se formează șamanii. Villoldo: „Adevărata cunoaștere, cea care contează în practică, s-a păstrat prin tradiția orală”

Care sunt cele mai răspândite mituri despre Shaolin și despre ceea ce înseamnă această practică?

Cei mai mulți oameni se gândesc la forță, viteză, lupte și rezistență fizică. Aceasta este imaginea pe care o văd la exterior. În realitate, practica Shaolin este mult mai mult decât atât. Ea urmărește cultivarea unor valori precum răbdarea, disciplina, respectul și autocontrolul. Nu este vorba doar despre a deveni mai puternic fizic, ci și despre a deveni mai echilibrat ca om.

Mulți asociază artele marțiale cu forța și competiția. Pot să îi ajute pe oameni să devină mai blânzi și mai înțelegători?

Desigur. Atunci când înțelegi cu adevărat ce înseamnă puterea, nu mai simți nevoia să îi domini pe ceilalți. De multe ori, oamenii cu adevărat puternici sunt și cei mai pașnici. Ei nu mai au nevoie să demonstreze nimic și nici să își impună forța asupra altora.

Cum poate un om să rămână conectat la sine într-o lume în care totul se desfășoară pe repede înainte?

Primul pas este să încetinești suficient cât să poți observa cu adevărat ceea ce trăiești.

Mulți oameni sunt prezenți cu trupul într-un loc, dar cu mintea în altul: la ce s-a întâmplat ieri, la ce urmează mâine sau la următoarea grijă. Rareori sunt cu adevărat acolo unde se află.

De aceea este important să ai o practică care să te readucă la tine însuți. Poate fi respirația, meditația, mișcarea sau orice alt exercițiu care te ajută să rămâi ancorat atunci când viața devine agitată.

Ce înseamnă pentru dumneavoastră armonia interioară? Cum își poate da seama cineva că începe să o găsească?

Armonia interioară apare atunci când nu mai ești într-o luptă continuă cu realitatea. Nu mai încerci să schimbi fiecare situație și nici fiecare om pe care îl întâlnești.

Înveți să accepți lucrurile așa cum sunt și să răspunzi cu mai multă claritate și mai puțină rezistență. Atunci simți că porți mai puțină greutate în interior și că viața curge mai firesc.

Ce poate face cineva, pe moment, atunci când se simte copleșit de stres sau de emoții?

Să inspire lent și să expire lent. Pe urmă, să repete de câte ori este nevoie. În momentele dificile, corpul este cel care ne poate readuce la echilibru. Atunci când respirația se liniștește, și mintea începe să se liniștească.

Mulți oameni încearcă să își controleze gândurile pentru a găsi liniștea. De ce nu este suficient acest lucru?

Atunci când încerci să îți controlezi mintea, de multe ori o faci din teamă. Vrei să elimini suferința, să înțelegi totul, să anticipezi ceea ce urmează și să te simți în siguranță.

Când e momentul să pui punct unei relații? „Unii acceptă compromisuri dureroase, folosindu-se de relație ca de un pansament”

O relație sănătoasă cu propria minte se construiește însă din compasiune și acceptare. Nu pornește din nevoia de control, ci din dorința de a te înțelege mai profund pe tine însuți.

La exterior diferența poate să nu fie vizibilă. Dar în interior, intenția este cu totul alta.

Ce faci în momentele în care nu mai ai motivație și grijile de zi cu zi ajung să ocupe tot spațiul?

Nu te baza pe inspirația de moment. Ea vine și pleacă. Amintește-ți, în schimb, de ce ai ales acest drum și ce cauți cu adevărat. Scopul nu este să te simți bine în fiecare zi, ci să devii mai liber și mai împăcat cu tine însuți.

Este un drum care se construiește în fiecare zi, pas cu pas, atât pentru tine, cât și pentru cei din jurul tău.

Ce schimbă cu adevărat un om: un moment de cotitură sau obiceiurile de zi cu zi?

Viața ne schimbă în fiecare clipă. Întrebarea este în ce direcție mergem.

Schimbările profunde și de durată nu apar, de regulă, peste noapte. Ele se construiesc prin consecvență, prin alegerile și gesturile mici pe care le repetăm zi de zi.

Care este cea mai importantă lecție pe care ați vrea să o înțeleagă cei care intră în contact cu învățăturile dumneavoastră?

Nu trebuie să devii altcineva pentru a găsi liniștea.

Trebuie doar să te reconectezi cu acea parte din tine pe care ai pierdut-o sau ai uitat-o pe parcurs. În cele din urmă, totul este o călătorie către tine însuți.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Anchetă după tragedia din Târgu Jiu: informații șocante despre bărbatul suspectat de dublă crimă
digi24.ro
image
Imagini din apartamentul distrus de drona rusească în Galați, postate de Nicușor Dan. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Gestul BIZAR al lui Nicușor Dan în blocul lovit de DRONĂ. O singură imagine spune totul:
gandul.ro
image
DOCUMENTE. Contractul de lobby al Administrației Nicușor Dan duce la consilierul lui Trump
mediafax.ro
image
Posibili adversari în Conference League pentru FCSB. Cum arată traseul european pentru echipa lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Gălățenii spun că se tem mai mult de RO-Alert-urile de la Taxe și Impozite: „Cu dronele ne împrietenim. Sperăm să fie ca la fulgere, să nu lovească de două ori în același loc!”
libertatea.ro
image
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin Grindeanu, care a ezitat să spună că drona care a explodat este rusească
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
digisport.ro
image
De ce apar mai multe cazuri de toxiinfecții alimentare vara. Medicii explică riscurile ascunse ale sezonului cald
click.ro
image
Putin „este la curent cu incidentul cu dronă din România”, anunță Peskov. Zaharova amenință România pentru închiderea consulatului
antena3.ro
image
Ce se întâmplă cu apartamentele din Galaţi lovite de drona rusească. Sunt sau nu despăgubiţi proprietarii?
zf.ro
image
De ce nu au distrus avioanele F-16 drona ruşilor, înainte să lovească blocul din Galaţi
observatornews.ro
image
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
cancan.ro
image
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
newsweek.ro
image
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie. Imagini hot de pe plaja din Grecia
prosport.ro
image
Se schimbă modul de taxare a gunoiului în București. Cine va plăti mai mult și cine ar putea plăti mai puțin
playtech.ro
image
Fosta iubită a unui celebru fotbalist va fi concurentă la Insula Iubirii. Cum se descrie frumoasa vedetă
fanatik.ro
image
Piața bursieră emite un semnal de atenționare rar. ”Indicatorul Buffett” a început să se facă roșu
ziare.com
image
E scandal în Spania! Atletico Madrid ”așteaptă să anunțe oficial” transferul lui Lamine Yamal
digisport.ro
image
A murit Sanda Țăranu! Una dintre cele mai emblematice figuri din televiziune s-a stins la 87 de ani
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Rusia face un anunț de ultimă oră! Putin ia măsuri după drona căzută la Galați
mediaflux.ro
image
De la sărăcie extremă la Campionatul Mondial » A livrat pizza și acum se află în echipa națională
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Adăposturile groazei: cum ajung să trăiască și să moară mii de câini fără stăpân în România
actualitate.net
image
Laurențiu Reghecampf, înfrângere nouă în scandalul cu Anamaria Prodan. Corina Caciuc a cerut bani în instanță
click.ro
image
Mihai Trăistariu a majorat salariile angajaților săi: „S-au scumpit toate!”. Cu câți bani o plătește pe camerista care-l ajută la curățenie?
click.ro
image
Reacția Stelei Enache, după ce Mihai Bendeac a folosit piesa „Ani de liceu”, în comedia „Băieți de oraș”, nr.1 pe Netflix: „Mi-a cerut...”
click.ro
Diddy Fergie jpg
Sarah Ferguson, avertizată că „pot apărea înregistrări” ale partidelor sale de sex cu Diddy. Palatul n-o mai poate salva
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Iancu de Hunedoara luptând împotriva turcilor în Bătălia de la Varna. Litografie de József Marastoni (© Wikimedia Commons)
Inovațiile militare ale lui Iancu de Hunedoara
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Interviu Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
54917472684 6d58306263 k jpg
Spiritualitate
Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%
Tocanita indiana cu naut Sursa foto Shutterstock 2070426818 jpg
Sport și Nutriție
De ce evită tot mai mulți români să vorbească cu vecinii și cum a dispărut ideea de comunitate
cuplu bloc imobiliare shutterstock 75568579 jpg
Relații
Interviu Când e momentul să pui punct unei relații? „Unii acceptă compromisuri dureroase, folosindu-se de relație ca de un pansament”
IMG 7496 jpg
Relații
Ce caută femeile într-o relație după 40 de ani? „Nu mai am răbdare pentru dramă, jocuri sau relații care consumă mai mult decât oferă”
toa heftiba UIVmIBB3JU unsplash jpg
Relații
Adevărul despre alimentele procesate. Ce spun nutriționiștii despre produsele din supermarket
2 ierburi congelate gheata cuburi shutterstock 1279409719 jpg jpeg
Sport și Nutriție

Știrile adevarul.ro

Noul sistem pentru contracte de muncă a picat testul instanței. De ce a fost desființat REGES. Expert HR: „Un simbol al digitalizării ratate”
Angajati Srsa Freepik com jpg
Societate 03:22
Frizerul din mahala care a devenit un „medic al imposibilului”. A reușit intervenții chirurgicale greu de conceput
Ambroise Paré jpg
Magazin 01:47
Partea neștiută a vacanțelor în Grecia. Care sunt cele mai aglomerate și scumpe insule și cum să le eviți
Santorini Foto Michelle Maria Pitzel , Pixabay jpg
Călătorii
30 mai: Ziua în care Ioana d’Arc, eroina naţională a Franţei, a fost arsă pe rug
Calendar 30 mai: 1431 Ioana d'Arc a fost arsă pe rug la Rouen jpeg
Istoria zilei
Video Explozie uriașă la baza Blue Origin a lui Jeff Bezos. O rachetă a sărit în aer în timpul unui test, în Florida. Pagubele sunt însemnate
Explozie uriașă la baza Blue Origin a lui Jeff Bezos. Racheta New Glenn a sărit în aer în timpul unui test FOTO captura video X
SUA
Cum vor circula autobuzele și tramvaiele de Rusalii și Ziua Copilului în Cluj-Napoca
cluj tramvai . foto ctp
Cluj-Napoca
Video Emil Boc reacționează după interesul fraților Tate pentru Hotelul Continental din Cluj: „Primăria îl va cumpăra dacă va fi scos la vânzare”
boc
Cluj-Napoca
Nicușor Dan răspunde liderilor UE după incidentul de la Galați: „Nu se poate permite Rusiei să încalce spațiul aerian european fără a fi trasă la răspundere”
presedintele nicusor dan la galati1 FOTO Administratia Prezidentiala jpeg
Evenimente
Derby interzis cardiacilor: FCSB a obținut biletul pentru Europa! 2-1 cu Dinamo, într-un baraj decis în prelungiri
image png
Sport
Locatarii blocului lovit de drona rusească nu se pot întoarce acasă. Anunțul primarului din Galați
Blocul afectat de drona rusească Foto: Administrația Prezidențială
Societate
Video A murit Sanda Țăranu, cea mai iubită crainică din istoria televiziunii românești. Avea 87 de ani
sanda taranu (10) JPG
Evenimente