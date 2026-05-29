Interviu „Nu mai știm să ne oprim”. Lecția unui maestru Shaolin pentru oamenii mereu grăbiți

Într-o lume care ne cere permanent să facem mai mult, mai repede și mai bine, tot mai mulți oameni descoperă că cea mai dificilă provocare este să rămână conectați la ei înșiși.

Maestrul Shi Heng Zuan, directorul Centrului Shaolin din Europa, și unul dintre speakerii invitați la conferința The Inner, vorbește pentru „Adevărul” despre echilibrul dintre minte și inimă, despre disciplina care nu înseamnă constrângere, ci grijă, și despre drumul către o libertate interioară pe care mulți o confundă cu simpla satisfacere a dorințelor de moment.

Adevărul: În învățăturile dumneavoastră vorbiți despre echilibrul dintre minte și inimă. Ce înseamnă acest lucru pentru omul modern, care trăiește permanent sub presiunea timpului și a obligațiilor?

Master Zuan: În toate învățăturile pe care le împărtășim oamenilor este vorba, în primul rând, despre descoperirea de sine – despre a te cunoaște mai bine înainte de a putea să evoluezi sau să îți iei cu adevărat viața în propriile mâini. Unul dintre primele lucruri pe care le descoperim este că mulți dintre noi trăiesc într-un dezechilibru. Nu există armonie între minte și inimă. Mai simplu spus, între gândire și simțire. Între yin și yang.

În lumea de astăzi, asta înseamnă să te întorci la tine însuți, la respirația ta, la corpul tău și la ceea ce simți cu adevărat. Înseamnă să redescoperi de ce ai nevoie cu adevărat, dincolo de zgomotul și ritmul alert al vieții cotidiene.

Mulți oameni se simt astăzi suprastimulați mental și deconectați emoțional. De ce le este atât de greu să își audă vocea interioară?

Pentru că nu ne mai oprim niciodată. Suntem mereu în mișcare și consumăm continuu ceva: muzică, rețele sociale, seriale, cumpărături, informații, opinii, zgomot. Tot timpul vine ceva din exterior care ne captează atenția.

O minte care este alimentată constant din exterior pierde, încet-încet, legătura cu interiorul. Este atât de simplu. Trebuie să învățăm să ne oprim și să ne întoarcem către noi înșine.

În tradiția Shaolin, care este relația dintre disciplină și libertatea interioară?

Mulți oameni au o idee greșită despre libertate. Cred că libertatea înseamnă să faci orice ai chef. Dar dacă fiecare emoție te controlează, ești cu adevărat liber? Disciplina este cea care îți permite să rămâi stabil chiar și atunci când mintea devine haotică. Fără disciplină, adevărata libertate interioară nu este posibilă.

Mulți oameni asociază disciplina cu constrângerea. Cum poate deveni, de fapt, o sursă de echilibru, forță interioară și liniște?

Disciplina este doar una dintre numeroasele virtuți pe care le predăm elevilor noștri. Disciplina fără înțelepciune și fără inimă devine rigidă și punitivă. Disciplina însoțită de înțelepciune și compasiune înseamnă grijă. Grijă față de tine însuți și grijă față de ceilalți. Este important să înțelegem și să cultivăm toate ingredientele necesare unei dezvoltări sănătoase.

Ce obiceiuri simple recomandați celor care simt că și-au pierdut echilibrul și vor să își regăsească liniștea și claritatea?

Începe prin a ieși puțin din minte și a te reconecta cu propriul corp. Trezeste-te puțin mai devreme. Acordă-ți câteva minute de liniște și respiră conștient!

Mulți oameni își încep ziua verificând telefonul, răspunzând e-mailurilor sau făcându-și griji pentru tot ce au de făcut. Eu recomand altceva: în primele 30 de minute după ce te trezești, încearcă să fii prezent. Observă-ți respirația, corpul și starea interioară. Înainte de a începe să gândești la tot ce urmează să faci, acordă-ți timp să simți că ești aici.

De ce se acordă atât de multă importanță corpului și respirației atunci când se vorbește despre echilibru emoțional?

Când respirația este neliniștită, și mintea devine neliniștită. Când corpul se relaxează, inima se deschide.

Mulți oameni caută echilibrul emoțional prin gândire. Cred că dacă vor înțelege suficient de bine problema, vor găsi și liniștea. Dar, de cele mai multe ori, pacea apare mai întâi în corp și abia apoi în minte.

Care sunt cele mai răspândite mituri despre Shaolin și despre ceea ce înseamnă această practică?

Cei mai mulți oameni se gândesc la forță, viteză, lupte și rezistență fizică. Aceasta este imaginea pe care o văd la exterior. În realitate, practica Shaolin este mult mai mult decât atât. Ea urmărește cultivarea unor valori precum răbdarea, disciplina, respectul și autocontrolul. Nu este vorba doar despre a deveni mai puternic fizic, ci și despre a deveni mai echilibrat ca om.

Mulți asociază artele marțiale cu forța și competiția. Pot să îi ajute pe oameni să devină mai blânzi și mai înțelegători?

Desigur. Atunci când înțelegi cu adevărat ce înseamnă puterea, nu mai simți nevoia să îi domini pe ceilalți. De multe ori, oamenii cu adevărat puternici sunt și cei mai pașnici. Ei nu mai au nevoie să demonstreze nimic și nici să își impună forța asupra altora.

Cum poate un om să rămână conectat la sine într-o lume în care totul se desfășoară pe repede înainte?

Primul pas este să încetinești suficient cât să poți observa cu adevărat ceea ce trăiești.

Mulți oameni sunt prezenți cu trupul într-un loc, dar cu mintea în altul: la ce s-a întâmplat ieri, la ce urmează mâine sau la următoarea grijă. Rareori sunt cu adevărat acolo unde se află.

De aceea este important să ai o practică care să te readucă la tine însuți. Poate fi respirația, meditația, mișcarea sau orice alt exercițiu care te ajută să rămâi ancorat atunci când viața devine agitată.

Ce înseamnă pentru dumneavoastră armonia interioară? Cum își poate da seama cineva că începe să o găsească?

Armonia interioară apare atunci când nu mai ești într-o luptă continuă cu realitatea. Nu mai încerci să schimbi fiecare situație și nici fiecare om pe care îl întâlnești.

Înveți să accepți lucrurile așa cum sunt și să răspunzi cu mai multă claritate și mai puțină rezistență. Atunci simți că porți mai puțină greutate în interior și că viața curge mai firesc.

Ce poate face cineva, pe moment, atunci când se simte copleșit de stres sau de emoții?

Să inspire lent și să expire lent. Pe urmă, să repete de câte ori este nevoie. În momentele dificile, corpul este cel care ne poate readuce la echilibru. Atunci când respirația se liniștește, și mintea începe să se liniștească.

Mulți oameni încearcă să își controleze gândurile pentru a găsi liniștea. De ce nu este suficient acest lucru?

Atunci când încerci să îți controlezi mintea, de multe ori o faci din teamă. Vrei să elimini suferința, să înțelegi totul, să anticipezi ceea ce urmează și să te simți în siguranță.

O relație sănătoasă cu propria minte se construiește însă din compasiune și acceptare. Nu pornește din nevoia de control, ci din dorința de a te înțelege mai profund pe tine însuți.

La exterior diferența poate să nu fie vizibilă. Dar în interior, intenția este cu totul alta.

Ce faci în momentele în care nu mai ai motivație și grijile de zi cu zi ajung să ocupe tot spațiul?

Nu te baza pe inspirația de moment. Ea vine și pleacă. Amintește-ți, în schimb, de ce ai ales acest drum și ce cauți cu adevărat. Scopul nu este să te simți bine în fiecare zi, ci să devii mai liber și mai împăcat cu tine însuți.

Este un drum care se construiește în fiecare zi, pas cu pas, atât pentru tine, cât și pentru cei din jurul tău.

Ce schimbă cu adevărat un om: un moment de cotitură sau obiceiurile de zi cu zi?

Viața ne schimbă în fiecare clipă. Întrebarea este în ce direcție mergem.

Schimbările profunde și de durată nu apar, de regulă, peste noapte. Ele se construiesc prin consecvență, prin alegerile și gesturile mici pe care le repetăm zi de zi.

Care este cea mai importantă lecție pe care ați vrea să o înțeleagă cei care intră în contact cu învățăturile dumneavoastră?

Nu trebuie să devii altcineva pentru a găsi liniștea.

Trebuie doar să te reconectezi cu acea parte din tine pe care ai pierdut-o sau ai uitat-o pe parcurs. În cele din urmă, totul este o călătorie către tine însuți.