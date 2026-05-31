Gafă de proporții! Visa la Budapesta și s-a trezit în București. Suporterul PSG care a ratat finala Ligii Campionilor: „O greșeală bolnavă!”

Un influencer francez și susținător al echipei PSG a trăit o experiență neașteptată înaintea finalei Champions League.

Convins că se îndreaptă spre orașul în care urma să se dispute meciul dintre PSG și Arsenal, acesta și-a cumpărat biletele necesare, și-a rezervat cazarea și a plecat la drum. Totuși, în loc să ajungă la Budapesta, s-a trezit la București, după ce a confundat cele două capitale.

Pentru fanul francez, finala trebuia să fie momentul culminant al sezonului. Își organizase din timp călătoria și era pregătit să urmărească de pe stadion partida în care PSG avea să cucerească trofeul. O simplă eroare la alegerea destinației i-a dat însă planurile peste cap.

@anande_sb Je suis à BUCAREST au lieu de BUDAPEST 🤦🏿‍♂️🤣 je ne peux plus aller voir la finale de la ligue des champions allez Paris 🔴🔵💪 #p#pourtoif#football ♬ son original - Anande SB

Ajuns în România, la sute de kilometri distanță de locul unde se desfășura meciul, tânărul a povestit întreaga întâmplare pe TikTok. El a explicat că a realizat prea târziu că rezervase călătoria către București, deși intenția sa era să ajungă în capitala Ungariei, orașul gazdă al finalei.

