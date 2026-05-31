Scumpiri la Digi de la 1 iulie. Compania a început să-și notifice clienții: cât vor costa abonamentele de internet și cablu

Digi şi-a informat clienţii asupra noilor tarife pe care le aplică de la 1 iulie, argumentând că în ultimii şapte ani de când nu a mai majorat preţurile, moneda națională s-a depreciat în raport cu principalele valute internaționale, iar rata inflației a suferit importante creșteri anuale.

„Pentru a răspunde nevoilor permanente de dezvoltare și de îmbunătățire a calității serviciilor pe care vi le oferim, în contextul creșterii generalizate a cheltuielilor operaționale și ținând cont de faptul că, din anul 2019, când am actualizat tarifele serviciilor furnizate, moneda națională s-a depreciat în raport cu principalele valute internaționale, iar rata inflației a înregistrat creșteri anuale importante, începând cu 1 iulie 2026, tarifele/prețurile serviciilor și echipamentelor furnizate se vor modifica și vor fi exprimate în moneda de referință euro”, se arată în notificare.

Potrivit acesteia, fiecare serviciu contractat va fi facturat la cursul BNR valabil în ziua emiterii facturii. Digi a aplicat întotdeauna cursul de schimb comunicat de BNR.

„Dacă nu sunteți de acord cu aceste modificări, aveți dreptul de a denunța unilateral contractul, în termen de 30 de zile de la data primirii notificării, fără plata de penalități sau despăgubiri, cu excepția sumelor datorate pentru echipamentul terminal care a făcut obiectul contractului denunțat, dacă decideți să îl păstrați, potrivit condițiilor contractuale”, a informat compania.

Denunțarea unilaterală a contractului se poate face, după caz, prin apel la numărul de telefon 0314004414, prin scrisoare transmisă la adresa Str. Dr. Staicovici nr. 75, sector 5, București, online, la adresa clienti@digi.ro, prin cerere scrisă depusă în punctele de prezență Digi sau prin cerere de portare/transfer formulată în termenul de 30 de zile de la data primirii notificării de modificare unilaterală a contractului.

Cu cât cresc tarifele

Analiza noii grile tarifare arată că majoritatea serviciilor fixe se vor scumpi ușor.

În cazul internetului fix, abonamentul Fiberlink 500 va crește de la 30 de lei la 6,25 euro. La un curs de 5,25 lei pentru un euro, prețul va ajunge la 32,81 lei, ceea ce înseamnă o majorare de aproximativ 9,4%. Fiberlink 1000 va crește de la 40 de lei la 8,25 euro, echivalentul a 43,31 lei, respectiv o scumpire de circa 8,3%.

Și serviciile de televiziune vor fi afectate de majorări. Pachetul Digital, care costă în prezent 30 de lei, va avea un tarif de 6,25 euro, adică aproximativ 32,81 lei la un curs de 5,25 lei pentru un euro. Pachetul Analogic va crește de la 26 de lei la 5,5 euro, ceea ce înseamnă aproximativ 28,88 lei, cu aproape 11% mai mult decât în prezent.

Telefonia fixă înregistrează una dintre cele mai mari creșteri. Abonamentul DigiTel Național, care costă în prezent 10 lei, va ajunge la 2,4 euro, adică aproximativ 12,60 lei la un curs de 5,25 lei pentru un euro, ceea ce reprezintă o majorare de 26%.

În cazul serviciilor de telefonie mobilă, modificările sunt mai reduse și diferă în funcție de tipul abonamentului și de numărul de servicii contractate. Unele abonamente rămân la niveluri apropiate de cele actuale, iar în anumite situații prețurile pot fi chiar mai avantajoase pentru clienții care dețin mai multe abonamente în același cont.

Pe lângă scumpirea inițială, cea mai importantă schimbare este legarea tarifelor de moneda europeană. Astfel, valoarea facturilor va varia în funcție de evoluția cursului de schimb. Dacă euro se apreciază față de leu, costul serviciilor va crește automat, chiar și în lipsa unei noi modificări de tarif.