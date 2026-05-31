BBC, reportaj din blocul lovit de dronă la Galați: „Ne-au spus că suntem protejați de NATO. Uite unde suntem acum”

În unele părți ale Europei, invazia la scară largă a Rusiei în Ucraina poate părea o amenințare îndepărtată. În România însă, războiul este „la un pas distanță” și devine din ce în ce mai prezent. BBC a scris despre incidentul de la Galați, unde o dronă s-a prăbușit pe un bloc vineri, provocând un incendiu și panică în toată țara, cu ecouri și în străinătate.

La două zile după incident, locatarii au început să revină pentru a-și verifica locuințele. Jurnaliștii BBC au urcat până pe acoperișul blocului, unde drona a lovit structura de beton, lăsând în urmă o gaură de câțiva metri, acoperită provizoriu cu plastic.

Apartamentul de la etajul 10, unde a lovit drona, a fost grav avariat, iar o femeie și fiul ei adolescent au fost răniți ușor.

„A fost cu adevărat foarte înfricoșător”, a declarat Costel Patrichi, administratorul blocului. Acesta a povestit că a primit o alertă pe telefon în jurul orei 02:00, care avertiza că o dronă se apropie din direcția graniței cu Ucraina, iar câteva momente mai târziu a avut loc explozia.

„Ne-au spus că suntem protejați de NATO, să nu ne facem griji. Dar uite unde suntem acum”, și-a exprimat el frustrarea față de lipsa interceptării dronei.

Incidentul ridică semne de întrebare privind securitatea

Potrivit relatării BBC, dar și a declarațiilor anterioare ale MApN, în momentul în care drona a intrat deasupra zonei locuite, orice încercare de interceptare ar fi fost extrem de riscantă pentru populație.

Într-un incident similar recent, o dronă deviată din spațiul aerian ucrainean a fost doborâtă în Estonia de un avion de vânătoare românesc, parte a forței de reacție rapidă NATO.

De această dată însă, autoritățile au avut doar câteva momente pentru a reacționa.

„Acum îmi este frică. Dacă mă întorc în apartament diseară, voi dormi cu teamă”, a mai spus Patrichi.

România confirmă: dronă rusească de tip Shahed

Incidentul de la Galați este considerat cel mai grav de acest tip de la începutul invaziei Rusiei în Ucraina în 2022.

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat pentru BBC World Service că autoritățile sunt sigure că este vorba despre o dronă de tip Geran-2 (Shahed), utilizată de Rusia în atacurile asupra Ucrainei.

„Este sigur, pentru că am mai avut un caz similar acum patru sau cinci săptămâni, care nu a explodat. Sunt complet identice”, a precizat șeful statului.

Dronele sunt folosite în mod frecvent în atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, esențiale pentru exporturile de cereale ale Kievului.

Reacții internaționale și măsuri diplomatice

Statele membre NATO au calificat acțiunile Rusiei drept „iresponsabile”, declarând că războiul de agresiune împotriva Ucrainei a generat riscuri directe pentru securitatea regională.

Potrivit BBC, deși autoritățile de la București au analizat posibilitatea activării Articolului 4 din Tratatul NATO, acesta a fost respins pentru a evita escaladarea panicii publice. Articolul 5, care prevede apărarea colectivă, nu este în prezent luat în considerare.

În schimb, România a decis închiderea consulatului Rusiei din Constanța, măsură descrisă drept „avertisment diplomatic”, iar următorul pas ar putea fi expulzarea ambasadorului rus.

„Nimeni nu se mai simte în siguranță”

Locuitorii din Galați spun că incidentul a schimbat complet percepția asupra siguranței în oraș.

„A fost nebunie, s-a întâmplat chiar în mijlocul orașului. Nimeni nu se mai simte în siguranță”, a declarat un alt locatar, Adrian, după ce și-a verificat apartamentul.

Acesta consideră că sancțiunile internaționale împotriva Rusiei nu sunt suficiente pentru a opri atacurile.

„Pot lua totul Rusiei, dar tot ar continua să atace”, a spus el.