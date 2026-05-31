search
Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Sorana Cîrstea, calificare de senzație în sferturi la Roland Garros! Discurs manifest: „Societatea ne etichetează!”

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sorana Cîrstea, aflată pe locul 18 WTA și cap de serie 18, s-a calificat duminică în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros.

Sorana Cîrstea, în sferturi la Roland Garros Foto/EPA
Sorana Cîrstea, în sferturi la Roland Garros Foto/EPA

Jucătoarea în vârstă de 36 de ani a trecut în optimi de chinezoaica Xiyu Wang, venită din calificări și clasată pe locul 148 mondial, după un meci încheiat în două seturi, 6-3, 7-6 (7-4). Partida a durat o oră și 55 de minute.

Odată cu această victorie, Cîrstea și-a asigurat un premiu de 470.000 de euro și 430 de puncte WTA. Este a patra victorie consecutivă obținută la Paris fără set pierdut.

Marți, sportiva din România va încerca să ajungă în semifinale, urmând să o înfrunte pe câștigătoarea duelului dintre Mirra Andreeva (locul 8 WTA) și Jil Teichmann (locul 170 WTA).

Pentru Sorana Cîrstea, aceasta este prima calificare în sferturile de finală la Roland Garros după 17 ani și a treia din carieră la un turneu de Grand Slam, după performanțele din 2009 la Paris și din 2023 la US Open. Deși nu a reușit până acum să treacă mai departe de această fază, jucătoarea rămâne cu obiectivul clar de a-și depăși propriul record la un turneu major.

Sorana Cîrstea FOTO Profimedia
Sorana Cîrstea FOTO Profimedia

Soarana Cîrstea: „Simt că societatea ne etichetează!”

„A fost un meci bun, am jucat bine. La acest nivel, dacă pierzi 1% din intensitate, plătești. Nu am făcut prea multe greșeli, ea a jucat incredibil. Sunt fericită că am închis meciul în două seturi, pentru că altfel ar fi devenit și mai greu.

Am avut ambiție, pasiune, iubesc în continuare acest sport. Mă bucur că am alături de mine familia, prietenii sunt aproape. Simt că societatea ne etichetează, dar în viață cred că ai dreptul să faci ceea ce îți dorești. Iată-mă aici, la 36 de ani. Mulțumesc publicului pentru sprijin!

Am pus mai multă presiune pe mine în ultimii ani, dar da, am pus mai puțină presiune aici. Îmi aduc aminte de momentele când am colaborat (n.r. - către Marion Bartoli) și îți mulțumesc pentru sfaturile pe care mi le-ai oferit. Mă bucur când intru pe teren. Până la urmă, e vorba de pasiune, iar pasiunea mea este tenisul și nu pot fi decât recunoscătoare pentru ceea ce mi se întâmplă!, a spus Sorana Cîrstea, la Eurosport 2.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Record mondial absolut”: Polonia a semnat contracte de apărare de 18,4 miliarde de euro, într-o singură zi
digi24.ro
image
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul
stirileprotv.ro
image
Cronologia incursiunilor de drone în România. Câte aparate au intrat în spațiul aerian românesc în mandatul ministrului Apărării Radu Miruță. Niciuna nu a fost doborâtă
gandul.ro
image
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
mediafax.ro
image
Fiul lui Michael Schumacher nu-și mai ascunde relația amoroasă. Mick s-a afișat cu noua iubită, Clara Ramos
fanatik.ro
image
Povestea tânărului român care a cântat la țambal la reședința lui Donald Trump: „Am învățat în mai puțin de 10 minute celebra «My Way» a lui Frank Sinatra”
libertatea.ro
image
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
După 17 ani! Cum arăta Sorana Cîrstea în 2009, atunci când s-a calificat ultima dată în sferturi la Roland Garros
digisport.ro
image
Mihai Morar, drumeție pe Platoul Bucegi cu gemenele Mara și Cezara. Cum a fost experiența: „Și căldură, și gheață. Ca în viață”
click.ro
image
Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Locatarii blocului lovit de drona rusească la Galaţi se pot întoarce acasă. Ce problemă rămâne nerezolvată
observatornews.ro
image
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
cancan.ro
image
Avocat: Cum au pierdut pensionarii cu grupe de muncă bani la pensie la Marea Recalculare? Trebuiau să ia dublu
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Ce înseamnă parcarea de reședință și cine are drept legal asupra locului. Legea pe care mulți șoferi o ignoră, se dau amenzi
playtech.ro
image
Dănuţ Lupu nu îl iartă pe Cătălin Cîrjan după Dinamo – FCSB 1-2: “Să se facă fundaş central! În faţă e greu, e aglomeraţie”
fanatik.ro
image
Cât e amenda pentru rufe întinse la uscat pe sârmă, la fereastră, în funcție de oraș: Câmpina, Constanța, Craiova, cele mai mari sume. Cum stau Sectoarele din București
ziare.com
image
După victoria lui PSG, UEFA a publicat lista tuturor câștigătoarelor Ligii Campionilor! Schimbare: ce apare la 1986
digisport.ro
image
Un om, o pisică și o vulpe, la altitudine extremă. Povestea meteorologului care trăiește la Vârful Omu
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ajutor financiar de 3000 de euro pentru o categorie de români. A început depunerea dosarelor
mediaflux.ro
image
De 6 ani în Capitală, sportiva din Italia s-a obișnuit și cu problemele: „Vin acasă și văd anunțul pe bloc”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”
click.ro
image
Marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea discretă din spatele camerelor care a durat peste 6 decenii: „Eu aveam atunci aproape 17 ani”
click.ro
image
Cum arată Laura Cosoi la revederea de 25 de ani de la absolvirea liceului din Iași. Imaginile care au făcut înconjurul internetului
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”

OK! Magazine

image
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
5 motive pentru care femeile nu se bucură de sex