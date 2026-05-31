Sorana Cîrstea, calificare de senzație în sferturi la Roland Garros! Discurs manifest: „Societatea ne etichetează!”

Sorana Cîrstea, aflată pe locul 18 WTA și cap de serie 18, s-a calificat duminică în sferturile de finală ale turneului de Grand Slam de la Roland Garros.

Jucătoarea în vârstă de 36 de ani a trecut în optimi de chinezoaica Xiyu Wang, venită din calificări și clasată pe locul 148 mondial, după un meci încheiat în două seturi, 6-3, 7-6 (7-4). Partida a durat o oră și 55 de minute.

Odată cu această victorie, Cîrstea și-a asigurat un premiu de 470.000 de euro și 430 de puncte WTA. Este a patra victorie consecutivă obținută la Paris fără set pierdut.

Marți, sportiva din România va încerca să ajungă în semifinale, urmând să o înfrunte pe câștigătoarea duelului dintre Mirra Andreeva (locul 8 WTA) și Jil Teichmann (locul 170 WTA).

Pentru Sorana Cîrstea, aceasta este prima calificare în sferturile de finală la Roland Garros după 17 ani și a treia din carieră la un turneu de Grand Slam, după performanțele din 2009 la Paris și din 2023 la US Open. Deși nu a reușit până acum să treacă mai departe de această fază, jucătoarea rămâne cu obiectivul clar de a-și depăși propriul record la un turneu major.

Soarana Cîrstea: „Simt că societatea ne etichetează!”

„A fost un meci bun, am jucat bine. La acest nivel, dacă pierzi 1% din intensitate, plătești. Nu am făcut prea multe greșeli, ea a jucat incredibil. Sunt fericită că am închis meciul în două seturi, pentru că altfel ar fi devenit și mai greu.

Am avut ambiție, pasiune, iubesc în continuare acest sport. Mă bucur că am alături de mine familia, prietenii sunt aproape. Simt că societatea ne etichetează, dar în viață cred că ai dreptul să faci ceea ce îți dorești. Iată-mă aici, la 36 de ani. Mulțumesc publicului pentru sprijin!

Am pus mai multă presiune pe mine în ultimii ani, dar da, am pus mai puțină presiune aici. Îmi aduc aminte de momentele când am colaborat (n.r. - către Marion Bartoli) și îți mulțumesc pentru sfaturile pe care mi le-ai oferit. Mă bucur când intru pe teren. Până la urmă, e vorba de pasiune, iar pasiunea mea este tenisul și nu pot fi decât recunoscătoare pentru ceea ce mi se întâmplă!”, a spus Sorana Cîrstea, la Eurosport 2.