Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

„După tot ce am făcut pentru tine”: Cum se transformă iubirea părinților în șantaj emoțional

0
0
Publicat:

Mulți părinți se așteaptă ca timpul și banii investiți în creșterea copiilor să se compenseze mai târziu cu atenție și disponibilitate totală. Psihologii avertizează că asta transformă independența tânărului adult într-un motiv de vinovăție și îi afectează direct viitoarele relații de cuplu. 

adolescenta
Sursă foto: Pixabay

O postare virală recentă a paginii de Instagram Partidul Amabil a stârnit dezbateri aprinse în mediul online după ce a atins un punct sensibil al parentingului modern: datoria emoțională a copilului față de părinte.

„Copilul ajunge, încet și fără contract explicit, să fie tratat nu doar ca fiu sau fiică, ci ca probă de reușită, centru de sens, companie obligatorie și garanție că viața adultului care l-a crescut nu a fost zadarnică. (...) Există o diferență esențială între a recunoaște efortul unui părinte și a-ți preda viața ca formă de rambursare afectivă”, notează reprezentanții Partidului Amabil.

Ei subliniază că drama începe atunci când părintele nu are o viață interioară proprie - prieteni, curiozități, pasiuni - și face din copil centrul universului său. Astfel, autonomia și independența copilului adult sunt citite, în mod greșit, ca abandon, ofensă sau cruzime.

„Copilul poate iubi, poate ajuta, poate suna, poate veni, poate fi prezent. Dar nu poate fi obligat să devină tratament pentru singurătatea, neliniștea sau lipsa de sens a adultului. (...) Copilul nu este chiriaș în viața părintelui. Nu este obligat să plătească lunar în atenție, vină și disponibilitate”.  

Capcana „rambursării afective”

Pornind de la această dezbatere, Gabriela Marc, psiholog clinician principal și lector universitar asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, a explicat pentru „Adevărul” mecanismele prin care această dinamică afectează dezvoltarea emoțională a copiilor.

„Există o propoziție care nu se spune aproape niciodată în familie, însă se simte în multe relații: «după tot ce am făcut pentru tine». Nu apare ca o cerință directă, nu este formulată explicit, însă creează un spațiu în care copilul începe să simtă că iubirea lui trebuie să compenseze ceva”, declară Gabriela Marc.

Potrivit specialistei, diferența dintre recunoștință și „rambursarea afectivă” este uriașă. Dacă recunoștința este liberă și apropie, rambursarea transformă relația într-o tranzacție invizibilă: copilul simte că trebuie să dea ceva înapoi pentru a rămâne iubit.

Sărăcia emoțională și banii: cum influențează traumele veniturile. „Românii preferă să plece decât să negocieze; trebuie să crezi că meriți mai mult”

Această povară nu apare la maturitate, ci se instalează devreme, în momentele în care copilul simte nevoia să fie atent la starea părintelui, să nu-l supere și să-l țină „în echilibru”. „Nu există o cerință explicită, însă există o atmosferă în care copilul învață că iubirea vine împreună cu responsabilitatea de a avea grijă de celălalt”, adaugă psihologul.

Cum ne sabotează datoria emoțională viața de cuplu

Când un copil trăiește cu senzația că independența sa îl va răni pe părinte, se formează un conflict de loialitate sever. Autonomia este resimțită ca o trădare, iar separarea ca un abandon. „Orice alegere personală activează o tensiune profundă: dacă mă aleg pe mine, pierd relația”, punctează psihologul Gabriela Marc.

Acest comportament se mută inevitabil în viața adultă și dictează modul în care acel copil, devenit matur, își va alege partenerul. Foarte mulți ajung să caute în cuplu nu doar iubire, ci reglare, siguranță și validare necondiționată.

„Partenerul devine o figură care ar trebui să umple un gol mai vechi. Așteptările cresc, dependența emoțională se intensifică, iar relația ajunge să fie încărcată cu o nevoie care nu îi aparține în totalitate. În alte situații, apare evitarea. Teama de a nu deveni din nou responsabil pentru emoțiile altcuiva duce la distanță, la retragere, la dificultatea de a se implica profund”, explică Gabriela Marc.

Așa ajung în cabinetele de psihoterapie adulți care nu reușesc să spună „nu” fără vinovăție, care trăiesc o tensiune corporală constantă și care simt că trebuie să fie permanent disponibili pentru a nu dezamăgi.

Doliul despărțirii de rolul de părinte

Privind dinspre părinte, procesul este la fel de complex. Pentru mulți, rolul de părinte a oferit ani de zile direcție și identitate. Când copilul se separă, părintele trăiește o senzație de gol. „Dacă acel gol nu este recunoscut, se transformă în așteptare. De aceea, independența copilului este citită ca abandon. Limitele lui sunt percepute ca respingere”, afirmă psihologul.

Soluția nu constă în vinovăție, ci în reconstrucția identității adultului dincolo de rolul de mamă sau tată. „Este un proces de doliu, de desprindere de rol, de redescoperire. Este momentul în care sensul nu mai vine din copil, vine din viața proprie”, adaugă specialista.

„Într-o cultură în care apropierea este adesea confundată cu sacrificiul, devine esențial să normalizăm ideea că un copil ocupat, diferit sau autonom nu este nerecunoscător. Este un adult care își construiește viața. Nu are nevoie să fie sprijin emoțional pentru adult, nu are nevoie să repare, nu are nevoie să umple goluri care nu îi aparțin”, concluzionează Gabriela Marc.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un continent se va rupe în două mai devreme decât credeau oamenii de știință. Se va forma un nou ocean
digi24.ro
image
ANIMAȚIE. Militarul de la ISU Brașov mort în Bucegi a fost târât de avalanșă peste stânci
stirileprotv.ro
image
Diana Buzoianu “a angajat” o pisică la minister. Subalternii au primit chiar și un mail despre cum să se poarte cu noua “colegă”, Leia. Gândul publică mailul
gandul.ro
image
Dragoș Pîslaru răspunde acuzațiilor privind cererea de plată nr. 3 din PNRR: Este pur și simplu nesimțire
mediafax.ro
image
Jucătoarele de la CSM București care au o relație nu se mai ascund. Ipostaza în care au apărut tinerele
fanatik.ro
image
Dorinel Umbrărescu a adus 5.000 de oameni pe A7, lucrează non-stop și s-a angajat să livreze ceea ce experții consideră imposibil. „Avem promisiunea fermă a constructorului că obiectivul va fi atins” I VIDEO
libertatea.ro
image
Un băiat de 12 ani din Ucraina a dezactivat o dronă rusească ce se îndrepta spre frații săi. „Aproape că nu mă mai tem de nimic”
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
VIDEO ”Nu s-a mai văzut!”. Gestul ucrainencei Marta Kostyuk a făcut înconjurul planetei, iar rusoaica Andreeva a plâns în hohote
digisport.ro
image
Avertisment: Plecări masive din instituțiile de apărare și ordine publică, după aprobarea de către Guvern a proiectului privind limitarea cumulului pensie-salariu
stiripesurse.ro
image
Un chioşc „uitat” de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Românii cumpără mai atent și mai ieftin: "Vânez peste tot". Magazinele de tip discount, tot mai căutate
observatornews.ro
image
Doliu URIAȘ! A murit actrița pe care o vedeai mereu la Pro TV
cancan.ro
image
A primit o pensie cu 1.500 lei mai mică decât un fost coleg pensionat în urmă cu 5 ani. Care sunt motivele?
newsweek.ro
image
Diana Munteanu a ajuns vedetă la bulgari după ce a vorbit despre milionarul celebru, cu 20 de ani mai tânăr ca ea: „E înnebunită după el”
prosport.ro
image
Dinții pierduți pot crește din nou. Tratamentul testat pe oameni care poate schimba stomatologia
playtech.ro
image
Singurul tenismen român care l-a învins pe uriașul Nadal: ”Nu cred că și-a imaginat nimeni”
fanatik.ro
image
Inflație de 20% până la finalul anului, dacă moțiunea trece: „Mi-e teamă că un euro poate ajunge la 6 lei destul de repede”. Sfatul unui economist pentru PSD
ziare.com
image
Tragedie: niciun supraviețuitor, după prăbușirea unui avion. O echipă întreagă a murit
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
Momentele de marketing politic ale lui George Simion ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Şocul momentului, Ilie Bolojan a făcut anunţul la Suceava
romaniatv.net
image
Ajutor financiar pentru pensionari, începând cu luna mai. 3 milioane de români primesc prima tranșă
mediaflux.ro
image
Dacia decapotabilă face furori pe străzi în Italia: cum arată mașina specială
gsp.ro
image
Nașul lui Sorin Grindeanu, consultant discret într-o companie de stat. Legături de familie și controverse în jurul Hidroelectrica
actualitate.net
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Ce pomi plantăm în fața casei pentru umbră bogată. 6 specii cu creștere rapidă
click.ro
image
Test de personalitate: alege un scaun și descoperă-ți instinctele sociale ascunse
click.ro
image
Cine e bărbatul care și-a pierdut viața în avalanșa de pe Valea Coștilei: „Și-a dedicat întreaga carieră salvării de vieţi”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
digital art style yoga illustration jpg
Luna Plină din 1 mai 2026 dă totul peste cap! Zodiile, în fața unor schimbări inevitabile
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania (© Facebook / Consiliul Județean Sibiu)
Cea mai mare frescă medievală din Transilvania, restaurată cu studenți din șapte țări / FOTO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Cine plătește la prima întâlnire? Detaliul care îți arată dacă relația voastră are sau nu viitor
shutterstock 29702248 cuplu indragostiti intalnire romantica restaurant jpeg
Relații
De ce 1 din 2 tineri a început să practice „dating-ul defensiv”. Cât a ajuns să coste o singură întâlnire în 2026
aliceabc0 happy valentines day 1790142 jpg
Relații
Greșeala pe care o fac 90% dintre femei la masă și plătesc cu balonare și kilograme în plus
pourquoipas apple 841169 jpg
Sport și Nutriție
„Câștig de cinci ori mai puțin decât soția mea”. Cum să împarți corect banii în cuplu când diferența de venituri este uriașă
3 2col cuplu restaurant vin shutterstock 10687873 jpeg
Relații
Iluzia antreprenoriatului: Cum ajungi să fii angajat cu normă întreagă
startupstockphotos entrepreneur 593362 jpg
Leadership
Când e momentul potrivit să te muți de la părinți. "E important cum gestionează primele probleme care apar"
wokandapix home 1822424 jpg
Leadership

Știrile adevarul.ro

Descoperire uluitoare despre cel mai mare T-Rex găsit vreodată. Ce spun cercetătorii despre vasele de sânge ale dinozaurului
Încălzirea globală a dus la apariţia dinozaurilor T-Rex
Știință 01:31
Video Eșecul tichetelor pentru activități casnice după doi ani: „Oamenii vor banii în mână, nu drumuri la oraș”
VID 20260427 103214 mp4 thumbnail png
Societate 01:12
Cine este românca pentru care un celebru țar al Rusiei a făcut o pasiune nebună. Era cu 28 de ani mai tânără, frumoasă și extrem de influentă
maria cantemir pentru cel mare historia ro jpg
Magazin 00:10
3 mai: Sfârșitul tragic al celebrei cântăreţe Dalida care s-a sinucis la 54 de ani. „Viaţa mi-a devenit insuportabilă, iertaţi-mă!”
cantareata dalida jpeg
Istoria zilei 00:01
Ce se întâmplă când îți pupi copilul pe gură
Pupat copil pe gura FOTO Pixabay jpg
Societate 02 mai 2026
Interviu Acordul Mercosur, aplicat provizoriu de la 1 mai. Cum ar putea oxigenarea economiei germane să salveze joburile românilor
Protestele fermierilor fata de acordul Mercosur FOTO Shutterstock
Evenimente
U Cluj pune presiune pe Universitatea Craiova. Noul lider, salvat de un gol în prelungiri
u cluj fb jpg
Sport
Interviu Cum a rezistat jazzul în România, de la comunism la festivaluri moderne. Alin Vaida: „A fost ca origine muzică împotriva discriminării rasiale, chiar interzis în SUA“
jazz foto unsplash muzica jpeg
Cultură
Exclusiv Securitatea României și retragerea americană din Germania. „Există o lege care nu-i permite reducerea sub 76.000 de militari”
Trupe americane din Divizia 82 aeropurtata trimise in Orientul Mijlociu dupa evenimentele din Irak - i ianuarie 2020 FOTO AFP PHOTO / CAPT. ROBYN J. HAAKE / US ARMY
Evenimente
Horoscop chinezesc duminică, 3 mai. Schimbări majore pentru nativii din patru zodii
horoscop chinezesc iulie jpg
Horoscop
Video Serialul de pe Netflix care a ajuns rapid pe locul 1 în lume și în România
unchosen foto netflix png
Filme