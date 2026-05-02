„După tot ce am făcut pentru tine”: Cum se transformă iubirea părinților în șantaj emoțional

Mulți părinți se așteaptă ca timpul și banii investiți în creșterea copiilor să se compenseze mai târziu cu atenție și disponibilitate totală. Psihologii avertizează că asta transformă independența tânărului adult într-un motiv de vinovăție și îi afectează direct viitoarele relații de cuplu.

O postare virală recentă a paginii de Instagram Partidul Amabil a stârnit dezbateri aprinse în mediul online după ce a atins un punct sensibil al parentingului modern: datoria emoțională a copilului față de părinte.

„Copilul ajunge, încet și fără contract explicit, să fie tratat nu doar ca fiu sau fiică, ci ca probă de reușită, centru de sens, companie obligatorie și garanție că viața adultului care l-a crescut nu a fost zadarnică. (...) Există o diferență esențială între a recunoaște efortul unui părinte și a-ți preda viața ca formă de rambursare afectivă”, notează reprezentanții Partidului Amabil.

Ei subliniază că drama începe atunci când părintele nu are o viață interioară proprie - prieteni, curiozități, pasiuni - și face din copil centrul universului său. Astfel, autonomia și independența copilului adult sunt citite, în mod greșit, ca abandon, ofensă sau cruzime.

„Copilul poate iubi, poate ajuta, poate suna, poate veni, poate fi prezent. Dar nu poate fi obligat să devină tratament pentru singurătatea, neliniștea sau lipsa de sens a adultului. (...) Copilul nu este chiriaș în viața părintelui. Nu este obligat să plătească lunar în atenție, vină și disponibilitate”.

Capcana „rambursării afective”

Pornind de la această dezbatere, Gabriela Marc, psiholog clinician principal și lector universitar asociat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, a explicat pentru „Adevărul” mecanismele prin care această dinamică afectează dezvoltarea emoțională a copiilor.

„Există o propoziție care nu se spune aproape niciodată în familie, însă se simte în multe relații: «după tot ce am făcut pentru tine». Nu apare ca o cerință directă, nu este formulată explicit, însă creează un spațiu în care copilul începe să simtă că iubirea lui trebuie să compenseze ceva”, declară Gabriela Marc.

Potrivit specialistei, diferența dintre recunoștință și „rambursarea afectivă” este uriașă. Dacă recunoștința este liberă și apropie, rambursarea transformă relația într-o tranzacție invizibilă: copilul simte că trebuie să dea ceva înapoi pentru a rămâne iubit.

Această povară nu apare la maturitate, ci se instalează devreme, în momentele în care copilul simte nevoia să fie atent la starea părintelui, să nu-l supere și să-l țină „în echilibru”. „Nu există o cerință explicită, însă există o atmosferă în care copilul învață că iubirea vine împreună cu responsabilitatea de a avea grijă de celălalt”, adaugă psihologul.

Cum ne sabotează datoria emoțională viața de cuplu

Când un copil trăiește cu senzația că independența sa îl va răni pe părinte, se formează un conflict de loialitate sever. Autonomia este resimțită ca o trădare, iar separarea ca un abandon. „Orice alegere personală activează o tensiune profundă: dacă mă aleg pe mine, pierd relația”, punctează psihologul Gabriela Marc.

Acest comportament se mută inevitabil în viața adultă și dictează modul în care acel copil, devenit matur, își va alege partenerul. Foarte mulți ajung să caute în cuplu nu doar iubire, ci reglare, siguranță și validare necondiționată.

„Partenerul devine o figură care ar trebui să umple un gol mai vechi. Așteptările cresc, dependența emoțională se intensifică, iar relația ajunge să fie încărcată cu o nevoie care nu îi aparține în totalitate. În alte situații, apare evitarea. Teama de a nu deveni din nou responsabil pentru emoțiile altcuiva duce la distanță, la retragere, la dificultatea de a se implica profund”, explică Gabriela Marc.

Așa ajung în cabinetele de psihoterapie adulți care nu reușesc să spună „nu” fără vinovăție, care trăiesc o tensiune corporală constantă și care simt că trebuie să fie permanent disponibili pentru a nu dezamăgi.

Doliul despărțirii de rolul de părinte

Privind dinspre părinte, procesul este la fel de complex. Pentru mulți, rolul de părinte a oferit ani de zile direcție și identitate. Când copilul se separă, părintele trăiește o senzație de gol. „Dacă acel gol nu este recunoscut, se transformă în așteptare. De aceea, independența copilului este citită ca abandon. Limitele lui sunt percepute ca respingere”, afirmă psihologul.

Soluția nu constă în vinovăție, ci în reconstrucția identității adultului dincolo de rolul de mamă sau tată. „Este un proces de doliu, de desprindere de rol, de redescoperire. Este momentul în care sensul nu mai vine din copil, vine din viața proprie”, adaugă specialista.

„Într-o cultură în care apropierea este adesea confundată cu sacrificiul, devine esențial să normalizăm ideea că un copil ocupat, diferit sau autonom nu este nerecunoscător. Este un adult care își construiește viața. Nu are nevoie să fie sprijin emoțional pentru adult, nu are nevoie să repare, nu are nevoie să umple goluri care nu îi aparțin”, concluzionează Gabriela Marc.