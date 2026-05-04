Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

Cash vs card: metoda de plată care îți golește contul mai repede

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Atunci când plătești cu cardul sau cu telefonul, cheltui mai mult. Un studiu publicat în „Journal of Retailing” de o echipă de cercetători de la University of Adelaide arată că această diferență nu ține de buget, ci de felul în care este percepută cheltuiala. Când banii nu sunt văzuți fizic, oamenii sunt mai tentați să îi cheltuie. Datele strânse din 17 țări confirmă așa-numitul efect al plăților fără numerar.

plata cu cardul
Sursă foto: Unsplash

Analiza a inclus informații de la peste 11.000 de participanți. „Am găsit dovezi clare pentru existența unui efect pozitiv al plăților fără numerar, adică oamenii cheltuie mai mult atunci când folosesc aceste metode comparativ cu numerarul”, a explicat Lachlan Schomburgk, autorul principal al cercetării.

Diferența de consum apare în special la produsele asociate cu statutul social, precum bijuteriile sau hainele. Când decizia de cumpărare are o componentă emoțională, metoda de plată influențează suma finală cheltuită. Situația se schimbă, însă, în cazul bacșișului sau al donațiilor. „Contrar așteptărilor noastre, am constatat că plățile fără numerar nu duc neapărat la bacșișuri sau donații mai mari comparativ cu numerarul”, a mai spus Schomburgk.

Explicația ține de interacțiunea directă cu banii. Când plătești cash, vezi bancnotele, le numeri și ești conștient de suma dată. La plățile digitale, acest proces fizic dispare complet. „Când folosesc numerar, oamenii numără fizic bancnotele și monedele, iar actul de a cheltui devine mai evident. Dacă nu dai nimic concret din mână, este mult mai ușor să pierzi controlul asupra sumelor cheltuite”, arăta autorul studiului.

În contextul creșterii prețurilor, banii fizici pot funcționa ca un instrument de limitare a cumpărăturilor impulsive. „Pentru a evita să cheltuiască mai mult decât își propun, recomandăm consumatorilor să folosească numerar atunci când pot, pentru că funcționează ca o metodă de autocontrol”, afirma Lachlan Schomburgk.

De altfel, specialiștii atrag atenția asupra tranziției către o economie fără bani fizici. Variantele noi de plată, precum serviciile de cumpărături în rate sau criptomonedele, pot modifica și mai mult nivelul de consum. „Această tranziție scoate în evidență un aspect adesea ignorat: modul în care metoda de plată influențează comportamentul de consum. Înțelegerea acestui lucru ne poate ajuta să luăm decizii mai informate”, a mai semnalat acesta.

Plata cu cardul anulează „durerea” cheltuielii

Comportamentul observat de cercetătorii străini este confirmat și explicat în detaliu de experții în educație financiară din România. Această lipsă de control vizual este motivul principal pentru care bugetul personal dispare fără explicații clare la finalul lunii.

„Când vine vorba de gestionarea banilor, un sentiment prezent la foarte mulți oameni este senzația că ți se scurg banii printre degete. Cea mai frecventă cauză a faptului că ți se scurg banii printre degete este de multe ori metoda de plată. În momentul în care o persoană folosește preponderent cardul, asta înseamnă de cele mai multe ori că nu simte efectiv cum plătește și cât plătește”, explică pentru „Adevărul” expertul în educație financiară Adrian Asoltanie.

Pentru a înțelege fenomenul, specialistul amintește de un experiment relevant realizat la Massachusetts Institute of Technology (MIT). O sută de studenți au fost trimiși la cumpărături – jumătate au plătit cash, jumătate cu cardul – timp în care le-au fost monitorizați parametrii fizici și reacțiile neurologice.

„Ce s-a observat la cei care plăteau cu cash este faptul că se activa o zonă din creier care este responsabilă de gestionarea durerii, în timp ce la cei care plăteau cu cardul nu exista niciun fel de reacție sau de sentiment. Și asta vine să confirme exact acest fapt că o persoană când plătește cu cardul nu simte că plătește și consecința acestei lipse de efect este faptul că nu își dă seama cum i se duc banii”, subliniază Adrian Asoltanie.

De ce nu e bine să-ți protejezi prea mult copilul: „Nu își dezvoltă perseverența și nici toleranța la efort susținut”

Capcana abonamentelor și iluzia banilor mulți

Un alt risc major al plăților exclusiv digitale este automatizarea lor. Sume mici, retrase lunar pentru diverse servicii sau abonamente la aplicații de care am uitat, se transformă în timp în găuri financiare uriașe. „Sunt oameni care odată ce au automatizat o astfel de plată pot ajunge să plătească ani de zile pentru un serviciu sau pentru un produs pe care nu îl mai folosesc sau de care nu mai beneficiază de foarte mult timp. Prin simplu fapt că a rămas o plată automată și se trag din cont de acolo câte un pic, câte un pic... 20 de lei, 30 de lei, 7 euro, 5 euro, 3 euro...fiind plăți recurente, în timp pot să se adune sume foarte consistente”, arată expertul.

Mai mult, păstrarea tuturor veniturilor într-un singur cont curent, de unde se fac toate cheltuielile la comun, creează o percepție complet deformată asupra siguranței financiare.

„De cele mai multe ori apare un efect de falsă prosperitate, adică ți se pare că ai mulți bani în cont, începi să faci plăți fără să-ți dai seama cu această convingere - că sunt mulți bani. Dar, de fapt, din banii respectivi o parte sunt cumpărăturile de supermarket, o altă parte constă în chirie sau rată, o alta - grădinița sau after school-ul copilului, altă parte - avansul pentru o tabără, iar alta - alocată pentru haine. Atâta timp cât o persoană e dezorganizată financiar, nu și-a făcut niciun buget și face preponderent plăți doar cu cardul, asta se va vedea în mod evident în această senzație că ți se scurg banii printre degete, că nu rămân sau că nu-i controlezi suficient de mult”, punctează Adrian Asoltanie.

Cardul de credit: cum ajungi să plătești scaunul de mașină până când copilul merge la grădiniță

Efectul anestezic al cardului devine extrem de periculos atunci când este vorba despre banii băncii, continuă el. Specialistul avertizează că o achiziție făcută cu cardul de credit poate fi cu până la 30-40% mai scumpă și mai nejustificată decât una achitată cash, tocmai pentru că eșalonarea ascunde costul real. Oamenii evită să dea 10.000 de lei pe un telefon dacă trebuie să scoată toți banii odată, dar sunt dispuși să plătească rate de câteva sute de lei pe mai mulți ani.

„Am întâlnit oameni, de exemplu, care au dat pe un scăunel de mașină pentru copilul lor 8.000 de lei și i-am întrebat: dacă ar fi fost să plătiți efectiv cu banul cash, ați fi dat atâția bani pe un scăunel de copii? Au zis în mod evident nu, dacă aș fi plătit cash mi s-ar fi părut extrem de scump, dar faptul că îl plătesc în 3 ani de zile face achiziția mult mai rezonabilă. Paradoxul este că acest cuplu va plăti acel scăunel de bebeluș, acea scoică de bebeluș, mult timp după ce copilul lor va avea nevoie de un alt scaun. Pleacă copilul la grădiniță și ei în continuare vor plăti la acea scoică de bebeluș”, exemplifică Adrian Asoltanie.

Iluzia antreprenoriatului: Cum ajungi să fii angajat cu normă întreagă

Metoda plicurilor sau întoarcerea la controlul fizic

Soluția propusă pentru a recâștiga controlul este împărțirea bugetului în categorii clare: cheltuieli esențiale (mâncare, sănătate, locuință, utilități, rate, transport) și cheltuieli opționale (vacanțe, restaurante, haine, gadgeturi). Această împărțire devine cu adevărat eficientă atunci când este susținută de bani fizici.

„Împărțirea banilor pe categorii este foarte importantă și asta se face mai ușor sub formă de cash. Eu personal, la mine acasă, cu familia mea, avem un sistem de plicuri, astfel încât la începutul lunii scoatem o parte din bani în variantă cash și îi împărțim pe o serie de plicuri pe aceste categorii, astfel încât varianta cash îți mai oferă un beneficiu foarte important: niște limite. Faptul că observi la modul cel mai concret cum se subțiază plicul, cum se golește plicul și uneori, că asta e viața, observi și faptul că plicul este gol... este un feedback instantaneu”, concluzionează Adrian Asoltanie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”
stirileprotv.ro
image
Întâlnire PNL de URGENȚĂ la un restaurant din București, înaintea votului. Liberalii fac ultimele calcule și strategii. Gândul publică fotografiile și mesajul intern de mobilizare
gandul.ro
image
Pîslaru anunță că România va primi integral banii pentru cererea de plată nr. 4 din PNRR
mediafax.ro
image
Costel Gâlcă a vorbit despre demisie după Rapid – CFR Cluj 1-2. Ce le-a spus jucătorilor imediat după meci
fanatik.ro
image
Un oraș cu peste 350.000 de locuitori va fi înghițit de apă în câteva decenii, avertizează cercetătorii
libertatea.ro
image
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Coreea de Nord a anunțat: 39 de persoane vor trece granița în Coreea de Sud!
digisport.ro
image
EXCLUSIV | ”Planul Bolojan” agită scena politică: liderii USR se tem că le-ar putea lua partidul după ce va fi debarcat de PNL
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3, în Prahova: Sensul spre București, blocat. Traficul a fost deviat pe DN1
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Minoră spulberată pe trecere, în Timiş. Gest şocant al şoferiţei: smuceşte victima şi o dă cu capul de asfalt
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă soția lui Cristi Chivu. Adelina și antrenorul sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună două fete
cancan.ro
image
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Harta bogaților lumii se schimbă. Ce regiuni atrag miliardarii și ce înseamnă asta pentru Europa
playtech.ro
image
Ioana Năstase, nemiloasă în divorțul de Ilie Năstase. Ce nu-i poate ierta frumoasa brunetă fostului tenismen
fanatik.ro
image
Mii de curse aeriene, anulate în săptămânile următoare, fără compensații către turiști. Europa e pe un butoi de pulbere, din cauza penuriei de kerosen: „Dacă zborul era unul de vacanță, cel mai probabil va fi anulat”
ziare.com
image
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
digisport.ro
image
Surse: PSD pregătește două scenarii dacă moțiunea trece și nu reface coaliția cu PNL fără Bolojan
stiripesurse.ro
fără imagine
Culise, trădări și scenarii. Tot ce trebuie să știi despre moțiunea de cenzură – VIDEO
cotidianul.ro
image
Ce face Nicuşor Dan cu o zi înainte de moţiunea de cenzură. Decizie surpriză!
romaniatv.net
image
Războiul din Ucraina se oprește. Ce a obținut Zelenski de la Putin
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Fiica Antoniei s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Maya Castellano cucerește TikTok-ul | VIDEO
actualitate.net
image
Bahmu își dorește să plece din România: „Vreau să mă întorc cât mai repede”. Vedeta, îndrăgostită lulea de George Restivan: „Mi-am găsit familia!”
click.ro
image
Oana Lis, în doliu. Vedeta a anunțat decesul: „S-a dus”
click.ro
image
Mihai Trăistariu, coșmar în minivacanța de 1 mai:„Mi-au crăpat pereții, s-a zguduit ca la cutremur”
click.ro
Kate și Eugenie, GettyImages (2) jpg
Prințesa este din nou însărcinată și... surpriză! Bebe va veni pe lume chiar în această vară. Veste uriașă de la Palat
okmagazine.ro
GettyImages 73248981 jpg
Pamela Barnes Ewing, dincolo de Dallas. Viața secretă a Victoriei Principal
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

„După tot ce am făcut pentru tine”: Cum se transformă iubirea părinților în șantaj emoțional
mprietou fear 5462288 jpg
Relații
Cine plătește la prima întâlnire? Detaliul care îți arată dacă relația voastră are sau nu viitor
shutterstock 29702248 cuplu indragostiti intalnire romantica restaurant jpeg
Relații
De ce 1 din 2 tineri a început să practice „dating-ul defensiv”. Cât a ajuns să coste o singură întâlnire în 2026
aliceabc0 happy valentines day 1790142 jpg
Relații
Greșeala pe care o fac 90% dintre femei la masă și plătesc cu balonare și kilograme în plus
pourquoipas apple 841169 jpg
Sport și Nutriție
„Câștig de cinci ori mai puțin decât soția mea”. Cum să împarți corect banii în cuplu când diferența de venituri este uriașă
3 2col cuplu restaurant vin shutterstock 10687873 jpeg
Relații
Iluzia antreprenoriatului: Cum ajungi să fii angajat cu normă întreagă
startupstockphotos entrepreneur 593362 jpg
Leadership

Știrile adevarul.ro

Fenomenul care cuprinde România: 47% dintre angajați își caută un al doilea job
angajam
Economie 01:30
Analiză Cât va costa un plin de motorină în lunile următoare. Scenariile experților după blocajul negocierilor dintre Iran și SUA
benzina motorina petrol jpg
Economie 00:34
Video Împușcături în apropierea Casei Albe: alertă maximă în timpul unui eveniment prezidențial al lui Donald Trump
HHgADm0WcAAoxqF jpg
SUA 00:04
Alocație de doar 100 de lei pentru copiii cu absențe - propunerea care a produs revoltă: „Același criteriu și pentru parlamentari”
Copii la școală FOTO Inquam Photos / Octav Ganea
Educație 00:04
5 mai: Ziua în care s-a născut creatoarea de modă Irina Schrotter și cântăreața Adele
irina schrotter
Istoria zilei 00:01
Video Incendiu violent la groapa de gunoi din Oradea. Peste 20 de pompieri au intervenit pentru stingerea flăcărilor
WhatsApp Image 2026 05 04 at 23 34 59 (1) jpeg
Evenimente 04 mai 2026
Interviu Scenariul negru de care se teme președintele Consiliului Fiscal: Nu cursul valutar este marea problemă a României în 2026
Daniel Dăianu la Interviurile Adevărul FOTO Cătălin Mănescu 7858 jpeg
Politică 04 mai 2026
Video Orașul păzit din cer de o dronă de 40.000 de euro: va transmite imagini live către poliție cu infracțiuni, construcții ilegale și situații de risc
7EE6FC16 1BAC 44E7 B5CE AB5AD4B8388B jpg
Societate 04 mai 2026
Olguța Vasilescu cere refacerea alianței, însă fără Ilie Bolojan: „Cu o persoană capabilă, care înțelege lucrurile”
lia olguta vasilescu scaled 1 1920x1280 jpg
Politică 04 mai 2026
Incident tehnic la Cernavodă: Unitatea 2 a Centralei Nucleare s-a deconectat automat de la rețea
reactoare nucleare unitatea 2 cernavoda jpg
Evenimente 04 mai 2026
Guvernul anunță prime de 1.500 de lei pentru profesori, dar aprobarea depinde de Consiliul Legislativ
profesor dascal scrie cu creta pe tabla elev scos la tabla elevi in banci la scoala in clasa matematica jpeg
Politică
Rapid este ciuca bătăilor! A pierdut și cu CFR Cluj, iar tensiunea este la cote uriașe în Giulești
giulesti jpg
Sport