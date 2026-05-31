Scene de groază după finala UCL! Capitala Franței a fost distrusă de suporteri: 426 arestări, incendii și polițiști răniți

Finala Ligii Campionilor s-a încheiat cu incidente grave la nivel de țară. În total au fost înregistrate 416 arestări, în timp ce șapte organe de poliție au fost grav rănite în timpul conflictelor cu suporterii.

Din totalul de arestări, 283 de rețineri au fost înregistrate la Paris, sâmbătă seară.

Fabien Bogais, reprezentantul sindicatului poliției, a vorbit despre incidentele petrecute, care ar fi început cu mult înainte de startul partidei dintre PSG și Arsenal. Pe străzi s-au mobilizat circa 22.000 de polițiști, dintre care 8000 doar în capitala Franței.

Autoritățile au confiscat 24 de torțe și aproximativ 100 de materiale pirotehnice. Conflictele au degenerat, astfel că au fost raportate și distrugeri la multiple magazine.

„Sunt manifestări corupte sistematic de violență!”

De asemenea, șase vehicule au fost vandalizate.

„Cu mult înainte de începerea meciului, avuseseră deja loc conflicte violente, în special în Paris și în apropierea Parc des Princes, unde suporterii urmăreau partida! Avem o problemă cu felul în care se sărbătorește. Sunt manifestări corupte sistematic de violență și excese. Părea mai degrabă o noapte de Revelion decât o victorie la fotbal.

Ar trebui să fie mai mult o sărbătoare a suporterilor decât a exceselor, mai ales că are loc pe timpul zilei. Sperăm să nu existe din nou persoane care să încerce să strice petrecerea!”, a declarat Fabien Bogais, purtătorul de cuvânt al sindicatului poliției Alliance 75, conform RMC.

În urma conflictelor, s-a constatat faptul că doar un polițist se află sub supraveghere medicală, în prezent, fiind grav rănit. Numărul victimelor în rândul autorităților ar putea fi mai mare decât cel raportat inițial, conform spuselor lui Bogais.

Fiesta continuă și astăzi la Paris

Jucătorii celor de la PSG urmează să participe la o paradă ce se va desfășura pe Champ de Mars. La eveniment vor fi așteptați aproximativ 100.000 de suporteri, cu câteva momente înaintea unei recepții oficiale la Palais de l'Elysee. Acolo va fi prezent și președintele Franței, Emmanuel Macron.