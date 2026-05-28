Alimentele care pot reduce riscul de hipertensiune cu aproape 30%

Consumul regulat de fasole, linte, năut, tofu sau alte produse din soia ar putea reduce semnificativ riscul de hipertensiune, arată o analiză publicată în jurnalul BMJ Nutrition Prevention & Health.

Fasolea și soia, asociate cu un risc mai mic de hipertensiune | Sursă foto: Shutterstock

Cercetătorii au descoperit că persoanele care consumă frecvent leguminoase și alimente pe bază de soia au mai rar tensiunea crescută, iar efectele devin vizibile chiar și în cazul unor cantități moderate consumate zilnic.

Analiza a inclus date din 12 studii observaționale desfășurate pe termen lung în Statele Unite, Europa și Asia. În total, cercetătorii au analizat informații provenite de la zeci de mii de participanți, urmărind legătura dintre alimentație și apariția hipertensiunii.

Rezultatele au arătat că persoanele cu cel mai mare consum de leguminoase aveau un risc cu 16% mai mic de a dezvolta hipertensiune comparativ cu cele care consumau cele mai mici cantități. În cazul alimentelor pe bază de soia, reducerea riscului a ajuns la 19%.

Mai mult, cercetătorii au observat că beneficiile cresc în funcție de cantitatea consumată. În cazul leguminoaselor. Mai precis, în cazul unui consum de 170 de grame pe zi, riscul s-a redus la aproape 30%. Pentru produsele din soia, cele mai importante beneficii au fost observate la un consum zilnic de 60-80 de grame.

Ce alimente intră în această categorie

Când vorbim despre leguminoase, ne referim la alimente precum fasolea, lintea, mazărea și năutul. În categoria produselor din soia intră tofu, laptele de soia, edamame, tempeh sau miso.

Potrivit cercetătorilor, 100 de grame de leguminoase sau produse din soia înseamnă aproximativ o cană ori cinci-șase linguri de fasole, năut, linte sau boabe de soia gătite sau o porție de tofu de dimensiunea palmei.

Cercetătorii spun că există mai multe explicații care susțin legătura dintre consumul acestor alimente și reducerea riscului de hipertensiune. De exemplu, leguminoasele și produsele din soia sunt bogate în potasiu, magneziu și fibre, nutrienți cunoscuți pentru rolul lor în menținerea unei tensiuni arteriale sănătoase.

În plus, studiile recente sugerează că fibrele din aceste alimente sunt fermentate în intestin și produc acizi grași cu lanț scurt, compuși care pot ajuta vasele de sânge să se relaxeze și să se dilate. Produsele din soia conțin și izoflavone, compuși vegetali despre care cercetătorii spun că pot contribui la reducerea tensiunii arteriale.

Autorii studiului spun, însă, că analiza are și câteva limitări. Studiile incluse au analizat tipuri diferite de leguminoase, metode variate de preparare și definiții diferite ale hipertensiunii arteriale. De asemenea, nivelul consumului alimentar a variat mult de la un studiu la altul.

„În ciuda acestor limitări, concluziile acestei meta-analize au implicații importante pentru sănătatea publică, având în vedere creșterea alarmantă a prevalenței hipertensiunii la nivel global”, au scris cercetătorii, citați de Science Daily.

Ei au subliniat și faptul că, în Europa și Marea Britanie, consumul mediu de leguminoase rămâne mult sub recomandările actuale în ceea ce privește sănătatea cardiovasculară.

„Consumul actual de leguminoase în Europa și Marea Britanie rămâne sub recomandările alimentare, cu medii de doar 8-15 grame pe zi, mult sub cele 65-100 de grame recomandate pentru sănătatea cardiovasculară”, au explicat autorii.

Profesorul Sumantra Ray, director executiv al NNEdPro Global Institute for Food, Nutrition and Health, consideră că rezultatele susțin tot mai mult beneficiile dietelor bazate pe plante pentru sănătatea inimii.

„Această cercetare întărește dovezile privind beneficiile cardioprotectoare ale dietelor pe bază de plante. Studiul susține tot mai clar consumul de leguminoase și produse din soia pentru reducerea riscului de hipertensiune”, a declarat acesta.

Specialistul a atras atenția și asupra faptului că beneficiile produselor din soia par să se stabilizeze după un anumit nivel de consum și că sunt necesare cercetări suplimentare pentru a înțelege exact acest efect.

„Nu putem exclude complet influența unor factori care nu au fost măsurați. Cercetătorii spun și că este nevoie de mai multe studii pentru a înțelege de ce beneficiile consumului de soia par să se stabilizeze după 60-80 de grame pe zi”, a explicat profesorul.

