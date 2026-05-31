search
Duminică, 31 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Bulgaria intră în procedura de deficit excesiv. Ministrul Muncii: Trebuie reduse cheltuielile bugetare

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Bulgaria va fi nevoită să își reducă cheltuielile bugetare, în condițiile în care Comisia Europeană a anunțat că va declanșa procedura de deficit excesiv pe 3 iunie, a declarat ministrul Muncii și Politicii Sociale, Nataliya Efremova.

100 de leva lângă 50 de euro peste steagul UE și al Bulgariei, sugerând aderarea la euro
La 6 luni de la aderarea la euro, Bulgaria intră în procedură de deficit excesiv. Foto arhivă

Oficialul a precizat că, deși disciplina bugetară va fi afectată la toate nivelurile, plățile sociale și măsurile de sprijin sunt garantate prin lege.

Presiune bugetară în contextul riscului de deficit excesiv

Ministrul Muncii și Politicii Sociale, Nataliya Efremova, a declarat într-o intervenție la Nova TV că Bulgaria va trebui să își reducă cheltuielile, în contextul discuțiilor privind posibila lansare a unei proceduri de deficit excesiv de către Comisia Europeană, potrivit BTA.

Potrivit acesteia, o astfel de procedură ar avea impact asupra disciplinei bugetare la toate nivelurile administrației, însă măsurile de protecție socială rămân garantate de legislația în vigoare. Ministerul va analiza eficiența cheltuielilor sociale și va încerca să valorifice mai bine fondurile europene disponibile.

Ajustări în sistemul de pensii și beneficii sociale

Efremova a precizat că există un consens parlamentar privind creșterea pensiei minime cu 7,8%, conform regulii de indexare cunoscute drept „regula elvețiană”, fără a exista în prezent discuții pentru modificarea acesteia.

În ceea ce privește alocațiile pentru copii și sprijinul familial, ministrul a subliniat necesitatea actualizării pragurilor de venit, astfel încât familiile să nu își piardă eligibilitatea din cauza creșterii salariului minim. De asemenea, autoritățile pregătesc o revizuire amplă a sistemului de beneficii sociale, cu scopul de a direcționa sprijinul mai eficient către grupurile vulnerabile.

Reformă treptată a cheltuielilor sociale

Ministrul a afirmat că mecanismul actual de stabilire automată a salariului minim nu a produs rezultate satisfăcătoare pe termen lung. Bulgaria intenționează să consolideze dialogul social în conformitate cu cerințele Uniunii Europene, iar eventualele modificări ar putea fi incluse în bugetul pentru anul 2027.

Ea a adăugat că reforme mai ample ale cheltuielilor sociale sunt așteptate să înceapă tot în 2027, cu obiectivul de a îmbunătăți eficiența și țintirea ajutoarelor fără a reduce nivelul sprijinului acordat populației.

Referindu-se la sistemul de evaluare a persoanelor cu dizabilități, Efremova a precizat că majoritatea celor aproximativ 800.000 de decizii de certificare sunt probabil corecte, însă a subliniat că evaluarea nevoilor sociale poate fi îmbunătățită pentru a reflecta mai precis situația individuală a beneficiarilor.

Bulgaria a aderat la zona euro în ianuarie

Bulgaria este membră a zonei euro din 1 ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că politica sa fiscală este monitorizată direct în cadrul regulilor bugetare comune ale uniunii monetare.

În acest cadru, respectarea pragului de deficit și menținerea disciplinei fiscale devin condiții esențiale pentru stabilitatea economică și pentru credibilitatea bugetară în fața instituțiilor europene și a piețelor financiare.

Rumen Radev s-a întâlnit joi cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în prima sa vizită la Bruxelles de la câștigarea alegerilor din 19 aprilie, al optulea scrutin desfășurat în ultimii cinci ani.

În data de 21 mai, Comisia Europeană a informat că Bulgaria a înregistrat un deficit de 3,5% din PIB în 2025 și că se preconizează că acesta va crește la 4,1% din PIB anul acesta și la 4,3% din PIB anul viitor, depășind pragul de 3% stabilit de Pactul de Stabilitate și Creștere al UE.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Record mondial absolut”: Polonia a semnat contracte de apărare de 18,4 miliarde de euro, într-o singură zi
digi24.ro
image
Analiști: Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz ar putea rămâne sub nivelurile de dinaintea războiului. Care e motivul
stirileprotv.ro
image
Cronologia incursiunilor de drone în România. Câte aparate au intrat în spațiul aerian românesc în mandatul ministrului Apărării Radu Miruță. Niciuna nu a fost doborâtă
gandul.ro
image
Kanye West a făcut istorie la Istanbul
mediafax.ro
image
Fiul lui Michael Schumacher nu-și mai ascunde relația amoroasă. Mick s-a afișat cu noua iubită, Clara Ramos
fanatik.ro
image
Povestea tânărului român care a cântat la țambal la reședința lui Donald Trump: „Am învățat în mai puțin de 10 minute celebra «My Way» a lui Frank Sinatra”
libertatea.ro
image
Crioterapie, porci „pitici” și organe imprimate 3D: Culisele misiunii de 26 de miliarde de dolari a lui Putin pentru a trăi veșnic
digi24.ro
image
Sorana Cîrstea: „Dacă cineva mi-ar fi spus asta la începutul anului, aș fi zis: 'OK, în sfârșit!”
gsp.ro
image
După 17 ani! Cum arăta Sorana Cîrstea în 2009, atunci când s-a calificat ultima dată în sferturi la Roland Garros
digisport.ro
image
Mihai Morar, drumeție pe Platoul Bucegi cu gemenele Mara și Cezara. Cum a fost experiența: „Și căldură, și gheață. Ca în viață”
click.ro
image
Primul român care cultivă rubarbă a dat lovitura. Afacerea profitabilă de la Nadeș a pornit de la 1.200 de rizomi aduși din Germania
antena3.ro
image
În Ungaria este înfricoşător cum dispar puburile, restaurantele şi cofetăriile. Şi în Germania este la fel
zf.ro
image
Locatarii blocului lovit de drona rusească la Galaţi se pot întoarce acasă. Ce problemă rămâne nerezolvată
observatornews.ro
image
ULTIMELE clipe din viața Sandei Țăranu. Cine i-a fost alături până la final: 'Nu avea nicio durere'
cancan.ro
image
Avocat: Cum au pierdut pensionarii cu grupe de muncă bani la pensie la Marea Recalculare? Trebuiau să ia dublu
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Ce înseamnă parcarea de reședință și cine are drept legal asupra locului. Legea pe care mulți șoferi o ignoră, se dau amenzi
playtech.ro
image
Dănuţ Lupu nu îl iartă pe Cătălin Cîrjan după Dinamo – FCSB 1-2: “Să se facă fundaş central! În faţă e greu, e aglomeraţie”
fanatik.ro
image
Cât e amenda pentru rufe întinse la uscat pe sârmă, la fereastră, în funcție de oraș: Câmpina, Constanța, Craiova, cele mai mari sume. Cum stau Sectoarele din București
ziare.com
image
După victoria lui PSG, UEFA a publicat lista tuturor câștigătoarelor Ligii Campionilor! Schimbare: ce apare la 1986
digisport.ro
image
Un om, o pisică și o vulpe, la altitudine extremă. Povestea meteorologului care trăiește la Vârful Omu
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cum arată casa cu 7 camere a Irinei Fodor. Atracția principală e curtea superbă cu pomi, un măslin exotic și peste 30 de varietăți de trandafiri / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Ajutor financiar de 3000 de euro pentru o categorie de români. A început depunerea dosarelor
mediaflux.ro
image
De 6 ani în Capitală, sportiva din Italia s-a obișnuit și cu problemele: „Vin acasă și văd anunțul pe bloc”
gsp.ro
image
Ministrul Economiei și al Digitalizării, Irineu Darău, scos din emisiune de la Antena 3 după ce l-a făcut infractor, indirect, pe Dan Voiculescu VIDEO
actualitate.net
image
Fostă concurentă de la „Chefi la cuțite”, dată în judecată de foști angajați ai unui post TV
actualitate.net
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”
click.ro
image
Marea iubire a Sandei Țăranu. Povestea discretă din spatele camerelor care a durat peste 6 decenii: „Eu aveam atunci aproape 17 ani”
click.ro
image
Cum arată Laura Cosoi la revederea de 25 de ani de la absolvirea liceului din Iași. Imaginile care au făcut înconjurul internetului
click.ro
andrew - sarah
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Afiș al filmului „Pădurea spânzuraților” aflat în patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României
„Pădurea spânzuraților”, primul film românesc de lungmetraj premiat la Festivalul de la Cannes
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Ultimele zile din viața Sandei Țăranu. Sora sa ne-a făcut dezvăluiri emoționante: „A fost pe picioarele ei până în ultima clipă"
image
Cum a pierdut Jorge bani după divorțul de Alina Laufer: „Eu marțea, de la 16.00, nu aveam nimic”

OK! Magazine

image
Cel mai deșănțat cuplu regal. Atât fostul prinț, cât și fosta ducesă s-au înșelat reciproc cu regularitate. ”Numai iubire nu era acolo!”

Click! Pentru femei

image
Luna plină în Săgetător deschide ochii multora! Ce se încheie și ce începe după 31 mai?

Click! Sănătate

image
5 motive pentru care femeile nu se bucură de sex