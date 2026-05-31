Bulgaria intră în procedura de deficit excesiv. Ministrul Muncii: Trebuie reduse cheltuielile bugetare

Bulgaria va fi nevoită să își reducă cheltuielile bugetare, în condițiile în care Comisia Europeană a anunțat că va declanșa procedura de deficit excesiv pe 3 iunie, a declarat ministrul Muncii și Politicii Sociale, Nataliya Efremova.

Oficialul a precizat că, deși disciplina bugetară va fi afectată la toate nivelurile, plățile sociale și măsurile de sprijin sunt garantate prin lege.

Presiune bugetară în contextul riscului de deficit excesiv

Ministrul Muncii și Politicii Sociale, Nataliya Efremova, a declarat într-o intervenție la Nova TV că Bulgaria va trebui să își reducă cheltuielile, în contextul discuțiilor privind posibila lansare a unei proceduri de deficit excesiv de către Comisia Europeană, potrivit BTA.

Potrivit acesteia, o astfel de procedură ar avea impact asupra disciplinei bugetare la toate nivelurile administrației, însă măsurile de protecție socială rămân garantate de legislația în vigoare. Ministerul va analiza eficiența cheltuielilor sociale și va încerca să valorifice mai bine fondurile europene disponibile.

Ajustări în sistemul de pensii și beneficii sociale

Efremova a precizat că există un consens parlamentar privind creșterea pensiei minime cu 7,8%, conform regulii de indexare cunoscute drept „regula elvețiană”, fără a exista în prezent discuții pentru modificarea acesteia.

În ceea ce privește alocațiile pentru copii și sprijinul familial, ministrul a subliniat necesitatea actualizării pragurilor de venit, astfel încât familiile să nu își piardă eligibilitatea din cauza creșterii salariului minim. De asemenea, autoritățile pregătesc o revizuire amplă a sistemului de beneficii sociale, cu scopul de a direcționa sprijinul mai eficient către grupurile vulnerabile.

Reformă treptată a cheltuielilor sociale

Ministrul a afirmat că mecanismul actual de stabilire automată a salariului minim nu a produs rezultate satisfăcătoare pe termen lung. Bulgaria intenționează să consolideze dialogul social în conformitate cu cerințele Uniunii Europene, iar eventualele modificări ar putea fi incluse în bugetul pentru anul 2027.

Ea a adăugat că reforme mai ample ale cheltuielilor sociale sunt așteptate să înceapă tot în 2027, cu obiectivul de a îmbunătăți eficiența și țintirea ajutoarelor fără a reduce nivelul sprijinului acordat populației.

Referindu-se la sistemul de evaluare a persoanelor cu dizabilități, Efremova a precizat că majoritatea celor aproximativ 800.000 de decizii de certificare sunt probabil corecte, însă a subliniat că evaluarea nevoilor sociale poate fi îmbunătățită pentru a reflecta mai precis situația individuală a beneficiarilor.

Bulgaria a aderat la zona euro în ianuarie

Bulgaria este membră a zonei euro din 1 ianuarie 2026, ceea ce înseamnă că politica sa fiscală este monitorizată direct în cadrul regulilor bugetare comune ale uniunii monetare.

În acest cadru, respectarea pragului de deficit și menținerea disciplinei fiscale devin condiții esențiale pentru stabilitatea economică și pentru credibilitatea bugetară în fața instituțiilor europene și a piețelor financiare.

Rumen Radev s-a întâlnit joi cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în prima sa vizită la Bruxelles de la câștigarea alegerilor din 19 aprilie, al optulea scrutin desfășurat în ultimii cinci ani.

În data de 21 mai, Comisia Europeană a informat că Bulgaria a înregistrat un deficit de 3,5% din PIB în 2025 și că se preconizează că acesta va crește la 4,1% din PIB anul acesta și la 4,3% din PIB anul viitor, depășind pragul de 3% stabilit de Pactul de Stabilitate și Creștere al UE.