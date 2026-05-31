Universitate din Rusia caută un specialist pentru a studia cum au ajuns strămoșii lui Putin de la plug la afaceri

În timp ce economia Rusiei resimte efectele războiului și ale sancțiunilor occidentale, o universitate din Moscova a lansat o ofertă de angajare care a stârnit numeroase comentarii: caută un cercetător dispus să studieze în detaliu istoria familiei președintelui rus Vladimir Putin.

Universitatea Rusă de Stat pentru Științe Umaniste (RGGU) a anunțat oficial un post de cercetător dedicat investigării genealogiei liderului de la Kremlin. Viitorul angajat va avea misiunea de a reconstrui și analiza evoluția familiei Putin în perioada cuprinsă între abolirea iobăgiei și Revoluția Rusă.

Atribuțiile cercetătorului vor include o analiză detaliată a unei secțiuni istorice specifice din viața familiei liderului rus. Tema cercetării viitoare este formulată într-un limbaj academic riguros: „Biografie colectivă a membrilor familiei Putin în Rusia post-reformă (1861-1917): tranziția de la agricultură la antreprenoriatul urban mic”.

Cu alte cuvinte, cercetătorul va trebui să afle cum au reușit strămoșii actualului lider al Rusiei să se adapteze noilor realități sociale după abolirea iobăgiei în Imperiul Rus, în 1861, și cum au trecut de la munca agricolă la activități comerciale și mici afaceri urbane.

Misiunea nu este una simplă. Ea presupune studierea documentelor istorice, a registrelor de stare civilă și a altor arhive pentru a reconstitui traseul unei familii care avea să dea, peste generații, unul dintre cei mai influenți și controversați lideri ai Rusiei moderne.

Salariu modest pentru o misiune „istorică”

Deși postul are un caracter aparte, plata este departe de a impresiona. Potrivit anunțului, salariul oferit este de aproximativ 82.000 de ruble pe lună, echivalentul a circa 900 de dolari. Nu sunt prevăzute bonusuri pentru rezultate deosebite, descoperiri importante sau performanțe academice.

De asemenea, universitatea nu oferă beneficii suplimentare, prime ori alte facilități sociale pentru ocupantul postului.

Practic, viitorul „putinolog” va trebui să se mulțumească exclusiv cu salariul de bază, fără recompense suplimentare pentru eventualele contribuții la cunoașterea istoriei familiei celui mai longeviv lider al Rusiei post-sovietice.

Ironiile nu au întârziat să apară pe rețelele sociale, unde unii utilizatori au remarcat că, în acest caz, admirația pentru familia Putin trebuie să fie „pur academică” și complet dezinteresată din punct de vedere material.

Anunțul vine într-un context în care imaginea președintelui rus continuă să ocupe un loc central în spațiul public și în discursul oficial al statului rus, iar inițiativele legate de biografia și moștenirea sa istorică beneficiază de o atenție deosebită.