Cum să alegi roșiile dulci și zemoase din piață. Trucuri simple de care trebuie să ții cont pentru un gust autentic

În sezonul cald, piețele din România sunt pline de legume proaspete, iar roșiile ocupă un loc important pe lista de cumpărături. Totuși, nu de puține ori, consumatorii ajung să le cumpere pe cele care arată perfect, dar nu au aproape deloc gust. Specialiștii și producătorii agricoli explică ce trebuie urmărit pentru a alege roșii dulci, coapte natural și aromate.

Cum recunoști o roșie bine coaptă

Unul dintre cele mai importante indicii este textura. O roșie gustoasă trebuie să fie ușor moale la atingere, dar nu zdrobită. Dacă este prea tare, este posibil să fi fost culeasă înainte de coacerea completă și să nu aibă aromă suficientă.

Un alt detaliu important este zona din jurul codiței. Unele soiuri tradiționale prezintă „umeri” verzi sau portocalii chiar și atunci când sunt complet coapte, iar specialiștii spun că aceste trăsături pot indica un conținut mai ridicat de zaharuri și un gust mai intens.

De asemenea, roșiile uniforme ca aspect sunt adesea selectate pentru rezistență la transport, nu neapărat pentru calitatea gustului.

Greutatea este un alt criteriu important: o roșie zemoasă va părea mai grea decât dimensiunea sa, semn că are pulpă și suc din abundență.

Mirosul, un bun indicator al gustului

Un criteriu adesea ignorat este mirosul. O roșie coaptă natural are un parfum dulceag, ușor pământiu, mai ales în zona codiței. Lipsa mirosului sau un miros acru poate indica un fruct fără aromă intensă.

Multe persoane experimentate spun că verifică întotdeauna mirosul înainte de a cumpăra, considerându-l unul dintre cele mai sigure semne ale calității.

Soiuri românești apreciate pentru gust

Printre cele mai căutate soiuri se numără „Inimă de bou”, apreciat pentru fructele mari, cărnoase și dulci, care pot ajunge chiar și la 600–700 de grame.

Un alt soi popular este „1600 de Buzău”, cunoscut pentru pulpa zemoasă și gustul intens. În piețe mai pot fi găsite și soiuri precum Balkan F1 sau Cristal F1, cultivate pentru echilibru între aromă și rezistență.

Roșiile cherry, surpriza dulce a piețelor

Deși sunt mai mici, roșiile cherry sunt adesea mai dulci decât cele mari, datorită concentrației ridicate de zaharuri naturale. Acestea au coajă mai subțire și pulpă mai aromată, ceea ce le face preferate în salate.

De ce unele roșii arată perfect, dar nu au gust

Specialiștii explică faptul că multe soiuri comerciale au fost selectate pentru aspect uniform și durată mare de păstrare, nu pentru aromă. În plus, unele roșii sunt culese verzi și coapte artificial cu etilenă, proces care le oferă culoare, dar nu și gust autentic.

De asemenea, păstrarea la frigider poate diminua aroma și textura, motiv pentru care fermierii recomandă depozitarea la temperatura camerei.