De ce apar ciupercile în tot mai multe produse de skincare și ce pot face, de fapt, pentru piele

Publicat:

Unele ingrediente din produsele cosmetice vin și pleacă odată cu trendurile. Altele rezistă timpului. Cele din urmă - folosite de mii de ani și susținute astăzi de cercetare științifică - merită privite mai atent. Ciupercile se află exact în această categorie: în plină ascensiune în industria cosmetică modernă, dar cu o istorie lungă în medicina tradițională și îngrijirea pielii.

bucăți de chaga
Sursă foto: Shutterstock

„Surse istorice arată că, în unele civilizații antice, inclusiv în Egipt, ciupercile au fost folosite ca ingredient în primele măști de față și în primele produse de curățare”, declară Brian Goodwin, reprezentant al Eminence Organic Skin Care, pentru Forbes. În China, adaugă el, au fost apreciate timp de mii de ani în Medicina Tradițională Chineză pentru proprietățile lor regeneratoare, care au influențat ulterior și utilizarea cosmetică. „Începând cu anii ’80, ciupercile au început să apară și în formulele moderne de skincare, mai ales în produsele anti-aging. Așa că, deși sunt în vogă acum, au rădăcini adânci în tradițiile de îngrijire a pielii din întreaga lume.”

De ce sunt ciupercile peste tot în skincare

Există mai multe explicații pentru interesul tot mai mare acordat ciupercilor în îngrijirea pielii. „În primul rând, oamenii caută ingrediente naturale care chiar funcționează și care pot face mai multe lucruri deodată”, spune Goodwin. „Ciupercile bifează ambele criterii: sunt bogate în compuși activi care susțin sănătatea pielii, fără să fie agresive.”

Un alt motiv ține de felul în care începem să înțelegem legătura dintre stres, corp și piele. Potrivit cercetărilor, multe tipuri de ciuperci au proprietăți adaptogene, adică ajută organismul să facă față mai bine stresului. La nivelul pielii, acești compuși pot reduce impactul factorilor de mediu și al stilului de viață - de la iritații și uscăciune până la linii fine și aspect tern.

Goodwin spune că ciupercile pot hidrata, calma și susține bariera pielii în același timp. Polizaharidele din specii precum ciuperca de zăpadă, adaugă el, funcționează similar acidului hialuronic, ajutând pielea să rețină apa, iar antioxidanții contribuie la protecția și reziliența pielii.

Tipuri de ciuperci și beneficiile lor pentru piele

Ciupercile de zăpadă (Tremella)

Ciuperca de zăpadă (tremella) este recunoscută pentru capacitatea de a atrage și menține hidratarea în piele, într-un mod comparabil cu acidul hialuronic, susținând bariera cutanată și elasticitatea. Este potrivită mai ales pentru pielea uscată, dar funcționează bine pentru toate tipurile de ten.

Trufele

Goodwin spune că analizele asupra trufelor albe (Tuber magnatum) și negre (Tuber melanosporum) arată că acestea sunt bogate în antioxidanți, vitamine și acizi grași, care ajută la protejarea pielii, hidratare și întărirea barierei cutanate. Tocmai de aceea, pot fi utile mai ales pentru pielea uscată sau matură.

Citește și: 10 alimente bogate în magneziu pentru un somn odihnitor și oase puternice

Cunoscute mai ales ca delicatese culinare, trufele și-au făcut loc și în industria de skincare, unde aduc un aport concentrat de nutrienți care susțin sănătatea pielii, fără promisiuni extravagante, dar cu beneficii reale.

Ciupercile Reishi

Reishi este cunoscută pentru efectele antioxidante și calmante, ajutând la reducerea roșeții și uscăciunii. Datorită proprietăților adaptogene, este potrivită pentru pielea afectată de stresul zilnic, de la poluare la expunerea la ecrane.

Ciupercile Chaga

Studii recente relevă faptul că ciuperca chaga (Inonotus obliquus) este bogată în antioxidanți care, aplicați pe piele, pot ajuta la protejarea împotriva efectelor radiațiilor UV, asociate cu îmbătrânirea prematură. Tocmai de aceea, chaga apare frecvent în produsele destinate pielii mature.

Prin capacitatea de a combate stresul oxidativ, chaga este considerată un ingredient util pentru menținerea sănătății pielii pe termen lung.

Ciupercile Lion's Mane (Coama Leului)

Goodwin spune că ciuperca coama leului (Hericium erinaceus) este o sursă naturală de vitamina D2 și vitamine din complexul B, esențiale pentru sănătatea pielii. Folosită în produse de îngrijire, aceasta poate ajuta pielea să devină mai rezistentă, fiind potrivită mai ales pentru cremele dedicate îmbătrânirii sănătoase. „Funcționează bine și pentru pielea ternă sau obosită”, adaugă el.

Prin aportul de vitamine, coama leului poate reda un plus de energie pielii afectate de stres sau oboseală.

Ciupercile Shiitake

În opinia lui Goodwin, ciuperca shiitake este bogată în antioxidanți care ajută la protejarea pielii de factorii de mediu și conține vitamina D, importantă pentru sănătatea pielii și menținerea unei bariere cutanate solide. În plus, compușii activi din shiitake contribuie la hidratare, calmează pielea și pot îmbunătăți textura. Este potrivită pentru toate tipurile de ten, dar poate fi deosebit de utilă pentru pielea uscată sau ternă.

Ciupercile Split-gill și Cordyceps

„Există mii de specii de ciuperci, iar cercetarea este încă la început, dar două atrag foarte mult atenția pentru potențialul lor în îngrijirea pielii”, spune Goodwin. Este vorba despre split-gill (Schizophyllum commune) și cordyceps (Cordyceps militaris), ambele cu proprietăți antioxidante care pot proteja pielea de stresul de mediu. În plus, cordyceps poate stimula producția de colagen, contribuind la fermitatea pielii, iar split-gill este analizată pentru efectul de estompare a petelor pigmentare și uniformizare a tenului.

Deși mai puțin cunoscute publicului larg, aceste specii deschid direcții noi în skincare, cu beneficii care merg de la menținerea fermității pielii până la un aspect mai uniform al tenului.

Așadar, în contextul în care consumatorii sunt mai atenți ca oricând la ingredientele din produsele pe care le folosesc, ciupercile răspund exact acestei nevoi: sunt naturale, eficiente și pot acționa în mai multe direcții în același timp. De altfel, tot mai multe studii arată legătura dintre stres și reacțiile pielii, iar proprietățile adaptogene ale multor ciuperci le fac utile pentru pielea expusă constant la factori de presiune - de la poluare și ritmul alert al vieții până la lumina albastră a ecranelor. Prin compușii lor activi, acestea pot contribui la hidratarea pielii, protecție antioxidantă, întărirea barierei cutanate și calmarea inflamației.

Un alt avantaj este versatilitatea. Diferite tipuri de ciuperci pot răspunde unor nevoi diferite ale pielii: tremella ajută la hidratare, chaga și trufele aduc un aport de antioxidanți pentru pielea matură, iar reishi este apreciată pentru efectul calmant asupra pielii sensibile. În loc de soluții agresive, vorbim despre ingrediente care lucrează blând, adaptându-se diverselor tipuri de ten.

