Scenariul care dă fiori: o țară din Europa analizează măsuri fără precedent. Raționalizarea benzinei și limitarea vitezei pe drumurile publice

Planurile de urgență ale Marii Britanii includ scenarii care vizează raționalizarea benzinei, prioritizarea serviciilor esențiale și reducerea vitezei de deplasare pe drumurile publice, în contextul temerilor privind o posibilă criză de aprovizionare cu combustibili și al creșterii accelerate a prețurilor.

Discuțiile privind raționalizarea benzinei și limitarea vitezei la 50 mph (aproximativ 80 km/h) pe toate drumurile din Regatul Unit au fost readuse în spațiul public, după ce autoritățile nu au exclus măsuri de control al consumului de combustibil, în contextul creșterii accelerate a prețurilor, potrivit express.

Prețurile la pompă au crescut semnificativ în ultima perioadă, carburanții au atins un maxim al ultimelor 18 luni. Benzina a ajuns la aproximativ 1,66 euro/litru, iar motorina la 1,88 euro/litru, apropiindu-se de nivelurile ridicate din alte state europene.

Un ministru din Trezoreria britanică, din partea Partidului Laburist, a refuzat să excludă posibilitatea introducerii raționalizării carburanților, în contextul actualei crize.

Întrebat dacă guvernul are astfel de planuri, Dan Tomlinson a declarat pentru Times Radio: „În acest moment, este prea devreme pentru a spune care va fi impactul acestei crize în lunile următoare.”

În același timp, planurile guvernamentale incluse în „Planul Național de Urgență pentru Combustibil”, elaborat de Departamentul pentru Securitate Energetică și Zero Emisii, arată cum ar putea fi aplicate aceste măsuri în practică.

Planul Național de Urgență pentru Combustibil precizează: „Majoritatea potențialelor perturbări ale aprovizionării cu combustibil pot fi abordate prin măsuri care ajută industria să mențină livrările; acestea ar fi implementate de DESNZ în coordonare cu industria și alte departamente guvernamentale. Totuși, guvernul dispune de puteri de urgență în temeiul Energy Act 1976, pe care le poate utiliza pentru a controla oferta și cererea de produse petroliere. Trebuie menționat că utilizarea acestor puteri este rezervată celor mai severe situații de perturbare.”

Jurnalista Louisa James, corespondent politic pentru ITV, a declarat că experții avertizează asupra unei posibile penurii severe de petrol și gaze în doar câteva săptămâni.

În acest context, guvernul are pregătite măsuri de urgență care ar putea fi activate rapid.

Potrivit sursei citate, acestea includ raționalizarea carburanților, acordarea de prioritate serviciilor de urgență și transportului public, introducerea unei limite de viteză de 50 mph pentru reducerea consumului și limitarea cantității de combustibil ce poate fi achiziționată de fiecare șofer.

Potrivit documentului oficial, guvernul dispune de puteri speciale, conferite de legislația energetică, pentru a controla oferta și cererea de produse petroliere în situații extreme.

Totuși, aceste măsuri ar urma să fie aplicate doar în cazul unei perturbări majore a aprovizionării la nivel național.