Video O rachetă a explodat lângă o echipă de propagandiști ruși: momentul a fost surprins în timpul unei filmări în Liban

Un videoclip apărut în mediul online a surprins momentul în care o explozie are loc la mică distanță de o echipă de filmare a postului de televiziune Russia Today, în sudul Libanului.

Incidentul s-a produs în timpul realizării unui reportaj în apropierea unei zone sensibile din punct de vedere militar. Russia Today e televiziunea principală de proagandă a liderului de la Kremlin, Vladimir Putin.

În imaginile publicate pe rețelele de socializare, un jurnalist rus echipat cu vestă antiglonț apare vorbind în fața camerei, însă, la scurt timp, o detonare puternică are loc în apropiere. În acel moment, camera este zguduită violent și cade la pământ.

Fragmente și scântei sunt vizibile în cadru, sugerând impactul unei muniții explozive la doar câțiva metri de echipă.

Potrivit informațiilor difuzate de presa rusă, jurnaliștii Steve Sweeney și Ali Reed ar fi fost răniți în urma incidentului.

ursele menționează că echipa se afla în apropierea unei baze militare și traversase recent o zonă de infrastructură rutieră înainte de producerea exploziei.

Unele relatări sugerează că atacul ar fi fost provocat de o lovitură aeriană atribuită Israel, însă aceste informații nu au fost confirmate independent.

Starea actuală a jurnaliștilor răniți nu este pe deplin clarificată, iar investigațiile privind incidentul sunt în desfășurare.