Ultimele știri

Analiză Iranul ar putea marca începutul sfârșitului pentru ordinea globală condusă de SUA?

Rolul dominant al Statelor Unite în sistemul internațional este supus unor presiuni tot mai mari, pe fondul escaladării conflictului cu Iranul și al semnelor că garanțiile de securitate oferite de Washington nu mai sunt percepute ca fiind solide.

Atacuri israeliano-americane î Teheran/FOTO:Profimedia
Atacuri israeliano-americane î Teheran/FOTO:Profimedia

Un moment de inflexiune?

Istoricul Edward Gibbon observa că marile imperii nu se prăbușesc brusc, ci se erodează treptat, sub presiunea unor schimbări structurale. Cu toate acestea, anumite decizii strategice pot accelera declinul.

Lovitura comună lansată de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, în februarie 2026, a generat dezbateri intense în rândul analiștilor. Deși conflictele din Orientul Mijlociu nu sunt neobișnuite, unii experți consideră că acest episod ar putea avea consecințe care depășesc cu mult câmpul de luptă.

Situația este comparată, de unii, cu criza Suezului din 1956, când intervenția militară a Marii Britanii și Franței a dus, în final, la evidențierea declinului lor ca puteri globale, scrie, în Asia Times, Kashif Hasan Khan, decan al Școlii de Studii Postuniversitare și șef al Catedrei de Economie la Universitatea Internațională Paragon din Phnom Penh, Cambodgia și membru al comitetului editorial al revistei „Asian Journal of Economic Modelling” (Scopus Q3) și redactor asociat al revistei „Crossroads of Social Inquiry” de la Universitatea din Abu Dhabi.

Pilonii influenței americane

Timp de peste șapte decenii, Statele Unite au fost principalul arhitect al ordinii internaționale, nu doar prin puterea militară, ci și prin instituții, reguli și aranjamente economice.

Un element central al acestei influențe a fost rolul SUA în Orientul Mijlociu, o regiune marcată de instabilitate, dar esențială pentru economia globală datorită resurselor energetice.

Începând cu anii 1970, Washingtonul a oferit garanții de securitate statelor din Golf, precum Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite. În schimb, aceste state au acceptat să tranzacționeze petrolul în dolari americani, consolidând astfel poziția monedei SUA în sistemul financiar global.

Acest aranjament, cunoscut drept „sistemul petrodolarului”, a devenit un pilon al influenței americane.

Iranul a rămas însă în afara acestui sistem, mai ales după Revoluția Islamică din 1979, adoptând o poziție de opoziție față de Washington și dezvoltând alianțe regionale proprii.

Semne de fragilizare

Evenimentele recente sugerează că acest echilibru începe să se fisureze. Atacul din 2026 ridică întrebări atât despre credibilitatea, cât și despre sustenabilitatea leadershipului american.

Moscova condamnă „asasinarea" liderilor iranieni de către SUA și Israel

Unul dintre motive este legat de încrederea diplomatică. Potrivit unor informații, negocierile dintre SUA și Iran erau în desfășurare în momentul lansării atacului. O astfel de acțiune riscă să submineze procesele diplomatice și să afecteze credibilitatea Washingtonului.

În plus, legitimitatea operațiunii a fost contestată, în lipsa unei aprobări formale din partea Congresului american sau a Consiliului de Securitate al ONU.

Reacția regională și riscurile economice

Consecințele regionale sunt deja vizibile. Iranul a răspuns prin atacuri asupra unor obiective asociate statelor din Golf, ceea ce ridică semne de întrebare privind capacitatea SUA de a-și proteja aliații.

În paralel, statele din regiune își diversifică relațiile strategice. China, de exemplu, și-a extins influența economică și diplomatică în Orientul Mijlociu, inclusiv prin medierea reluării relațiilor dintre Arabia Saudită și Iran în 2023.

Pe plan economic, orice perturbare a traficului prin Strâmtoarea Ormuz — o rută vitală pentru exporturile globale de petrol — ar putea duce la creșteri semnificative ale prețurilor și la presiuni inflaționiste la nivel mondial.

Spre o lume multipolară?

Analiștii avertizează că Statele Unite riscă să submineze sistemul internațional pe care l-au construit, dacă sunt percepute tot mai mult ca o sursă de instabilitate.

Această evoluție se reflectă deja în inițiativele unor grupuri de state, precum BRICS, de a reduce dependența de instituțiile financiare dominate de SUA.

Totuși, este prematur să se vorbească despre sfârșitul leadershipului american. SUA rămân cea mai puternică forță militară și un actor central în economia globală.

Istoria arată însă că hegemoniile nu dispar brusc, ci se erodează în timp, pe măsură ce încrederea în puterea dominantă scade.

O schimbare în curs

Dezbaterea privind conflictul cu Iranul reflectă această incertitudine. Dacă garanțiile de securitate ale SUA continuă să fie puse sub semnul întrebării, ordinea globală ar putea evolua către un sistem mai multipolar, în care mai mulți actori influențează dinamica internațională.

Rămâne de văzut dacă evenimentele din 2026 vor reprezenta un punct de cotitură. Însă experiența istorică sugerează că astfel de momente pot accelera transformări deja aflate în desfășurare.

Pentru Statele Unite, provocarea va fi adaptarea la o lume în schimbare — sau riscul de a asista la erodarea treptată a influenței pe care au construit-o timp de decenii.

digi24.ro
image
Țara de care tot mai mulți români sunt fascinați. Numărul celor care o vizitează este în creștere, iar unii învață și limba
stirileprotv.ro
image
România BÂNTUITĂ. „În această sală plutesc 2 stafii, INFLAȚIA și RECESIUNEA” (PEIU)
gandul.ro
image
Curtea Supremă dă în judecată Guvernul Bolojan pentru banii luați de la magistrați și direcționați către pensii și primării
mediafax.ro
image
Cristi Borcea și-a pus întreaga avere pe numele unei femei. Surpriză uriașă: nu este Valentina Pelinel
fanatik.ro
image
Închisoare cu executare pentru un bărbat care „și-a făcut cadou” un iPhone 15 Pro găsit într-un autobuz STB: „Trebuie sancționat aspru”
libertatea.ro
image
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Răzvan Burleanu și-a umilit adversarul, după ce a obținut cu un scor zdrobitor al patrulea mandat la șefia FRF
gsp.ro
image
Ronaldinho, 6 euro în cont! Și-a pierdut averea de 125.000.000€
digisport.ro
image
Fost șef antiterorism rupe tăcerea: SUA, împinse într-un război inutil cu Iranul? „Ultimul lucru pe care trebuia să-l facem”
stiripesurse.ro
image
Anamaria Gavrilă a făcut o criză de nervi în plen. A țipat la o colegă deputat: „Stai în banca ta”
antena3.ro
image
Escrocii care foloseau metoda "acoperişul", luaţi pe sus de mascaţi. Au făcut o avere în doi ani
observatornews.ro
image
Cătălin Măruță revine în forță după PRO TV. Mutarea care surprinde pe toată lumea
cancan.ro
image
Pensionarii au pierdut 620 lei la pensie în doar 15 luni. Creșterile de la marea recalculare s-au evaporat
newsweek.ro
image
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
prosport.ro
image
Când nu mai primești bani pentru zboruri anulate. Ce situații sunt considerate excepții de ANPC
playtech.ro
image
Răzvan Burleanu a plecat din România după alegerile FRF şi s-a întâlnit cu Gianni Infantino! Despre ce au discutat. Foto
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză la CFR Cluj
digisport.ro
image
Regimul din Iran devine din ce în ce mai opresiv: Au confiscat sistemele Starlink ale lui Elon Musk. Americanii rămân fără o sursă valoroasă de informații
stiripesurse.ro
image
O femeie de 44 de ani și-a pierdut viața la scurt timp după ce a mâncat o pizza la un restaurant din Brazilia
kanald.ro
image
Vârful MApN avertizează! 21 de drone au fost lansate de Rusia spre România, anunță Radu Miruță
wowbiz.ro
image
Apar noi detalii din relația Andreei Popescu cu Rareș Cojoc. Cei doi nu au întreținut relații intime timp de 1 an: Am trăit ca frații în aceeași casă
romaniatv.net
image
Rusia își pregătește arsenalul nuclear! Submarinele cu rachete sunt în stare de alertă maximă de luptă
mediaflux.ro
image
„Frumusețea naturii” » Soția cu 15 ani mai tânără a fostului fotbalist din Liga 1, imagini provocatoare din vacanța de vis
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Cătălin Botezatu dezvăluie cea mai „inteligentă” tactică de furt. Așa i-au luat ceasul de 2 milioane de euro chiar de la mână: „S-a întâmplat în câteva secunde” VIDEO
actualitate.net
image
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”
click.ro
image
Horoscop vineri, 20 martie. Peștii schimbă dieta, iar Balanțele pleacă într-o călătorie de weekend
click.ro
image
De necrezut! Urzicile, mai scumpe decât friptura! Reacția dură a lui Dan Negru: „Urzica astupă foamea săracului, dar nu și pe tura noastră.” Rețeta Nataliei Guberna
click.ro
Sting foto profimedia 0816146788 jpg
La 74 de ani, practică sexul tantric și se laudă cu partide intime întinse pe 7 ore! „E cea mai pură formă de iubire!”
okmagazine.ro
sailboat illuminated by moon jpg
Luna Nouă în Pești din 19 martie 2026. Ce îți „deschide” și ce îți cere să închizi, în funcție de zodie
clickpentrufemei.ro
image 686 png
Primele obiecte din fier nu erau de pe Pământ: adevărul istoric
historia.ro
