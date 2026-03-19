Monumentul fotbalistului Ilie Balaci a fost profanat. Polițiștii fac cercetări pentru a descoperi autorii faptei

Mormântul fotbalistului craiovean Ilie Balaci a fost profanat, de pe monumentul funerar fiind distrusă fotografia marelui jucător. IPJ Dolj a deschis dosar penal.

Fapta a fost sesizată în cursul dimineții de joi, 19 martie 2026..

„Astăzi, în jurul orei 10.20, polițiștii Secției 5 Poliție Craiova au fost sesizaţi de către societatea care oferă servicii de pază pentru Cimitirul Sineasca, din Craiova, cu privire la faptul că persoane necunoscute ar fi distrus, prin spargere, o fotografie memorială fixată pe o piatră funerară, cauzând un prejudiciu de aproximativ 300 de lei”, a anunțat Inspectoratul de Poliție Județean Dolj.

Poliţiştii au întocmit în acest caz dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de profanare de morminte iar cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care a avut loc evenimentul, identificarea autorilor și luarea măsurilor legale. La finalizarea cercetărilor va fi propusă soluţie prin unitatea de parchet competentă.

Imagini din cimitirul Sineasca au fost postat în mediul online, alături de mesajul: „Intolerabil, incalificabil și de neimaginat. Sunt anumite fapte care pur și simplu nu se fac! Nu avem suficiente cuvinte să ne exprimăm disprețul în fața unui asemenea gest și vom lua toate măsurile care se cuvin în asemenea situație. Fără echivoc, Marele Ilie Balaci va fi întotdeauna în inimile noastre! Peluza Sud Cristi Neamțu!”.