Video „Ia și tu un suc!”: Cum a încercat un șofer prins cu viteză să mituiască un polițist cu 200 de lei. Scena suprinsă pe body-cam

Un șofer prins circulând cu viteză într-o localitate din județul Vâlcea a încercat să scape de sancțiune oferind 200 de lei unui polițist, momentul fiind surprins de camera corporală a agentului.

Incidentul a fost făcut public de Direcția Generală Anticorupție. Potrivit informațiilor transmise de autorități, scena a avut loc pe 13 martie, pe raza comunei Pietrari, din județul Vâlcea.

Șoferul a fost înregistrat de aparatul radar circulând cu 81 km/h într-o zonă în care limita legală era de 50 km/h.

După ce agentul i-a adus la cunoștință abaterea și sancțiunea contravențională, șoferul a încercat să îl determine pe polițist să renunțe la aplicarea amenzii, oferindu-i suma de 200 de lei, sub pretextul „Ia și tu un suc”.

Polițistul a refuzat categoric tentativa de mituire și i-a explicat șoferului că fapta reprezintă infracțiunea de dare de mită, solicitând totodată sprijinul autorităților competente.

„Domnule, nu aveți voie așa ceva. E dare de mită” , i-a spus polițistul.

Agentul a apelat call-center-ul anticorupție al Direcției Generale Anticorupție, conform procedurilor legale.

Interacțiunea a fost înregistrată cu dispozitivul tip body-cam din dotarea polițistului, potrivit DGA.

În urma sesizării, ofițerii Serviciului Județean Anticorupție Vâlcea au informat procurorul de serviciu de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea, care a dispus deplasarea unei echipe operative la fața locului pentru constatarea infracțiunii.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea întregii situații de fapt și dispunerea măsurilor legale.