Mic-dejunurile fabuloase care te fac să începi ziua cu maxim de energie. Sunt absolut delicioase, sățioase și cu preparate care se găsesc și la noi în țară

Micul dejun este considerat cea mai importantă masă a zilei. Sunt specialiști în gastronomie, dar și în sănătate care spun că cele mai sănătoase sunt mic-dejunurile proteice, bogate în grăsimi sănătoase și sățioase. Trei dintre acestea sunt renumite la nivel mondial.

Micul dejun este considerat o masă importantă a zilei, esențială pentru menținerea organismului sănătos. Și asta în condițiile în care studiile de specialitate arată că un mic dejun sănătos, contribuie la refacerea nivelului de glucoză dar și cu sporirea energiei. Acesta este asociat cu un aport mai mare de fibre și nutrienți, reducând potențial riscul de probleme metabolice, diabet de tip 2 și boli de inimă. „Se afirmă frecvent că micul dejun este o masă foarte importantă și că merită o atenție specială, în special în rândul copiilor, iar acest lucru este confirmat de opiniile publicate de agențiile internaționale, guvernele naționale și organizațiile neguvernamentale", arată un grup de specialiști în studiul „Breakfast in Human Nutrition: The International Breakfast Research Initiative".

În plus, sunt specialiști în nutrițe sau cardiologie precum Lauren Dal Farra, care recomandă un mic-dejun consistent pentru o viață mai lungă și mai sănătoasă. Pe scurt cardiologul Lauren Dal Farra, recomandă construirea micului dejun în jurul a trei piloni nutriționali: proteine, grăsimi sănătoase și fibre. „Un mic dejun bogat în proteine ​​este una dintre cele mai simple modalități de a vă proteja metabolismul și sănătatea pe termen lung(...)Micul dejun este o masă cheie care dă tonul pentru tiparele glicemiei pe parcursul zilei”, precizează Dal Farra pentru „Eating Well”.

Ei bine, pe Glob, dar mai ales în Europa există câteva variante de mic dejun extrem de faimoase, tradiționale, unele vechi de aproape un mileniu care îndeplinesc toate aceste criterii. Adică sunt sățioase, sunt pline de proteine, bogate în grăsimi sănătoase dar au și preparate care oferă necesarul de fibre. Sunt mic-dejunurile super-delicioase, de neratat și totodată ușor de gătit.

Mic-dejunurile de neuitat din cețurile insulelor britanice

Insulele Britanice sunt top când vine vorba de mic-dejunuri sățioase, proteice și totodată delicioase. De altfel, aici găsești printre cele mai faimoase tipuri de mic-dejun, recunoscut gastronomic la nivel mondial. Cine nu a auzit de faimosul „english breakfast” (mic dejun englezesc). Ei bine, există variante și mai delicioase. De exemplu, merită o vizită în Scoția doar pentru a ne trezi dimineața și a consuma un mic dejun complet. Dar haideți să vedem în ce constau aceste mic-dejunuri britanice atât de faimoase. Primul pe listă este mic dejunul englezesc. Ideal ar fi să încercăm „Full English Breakfast”, adică mic dejunul englezesc complet.

Acesta este format în mod tradițional dintr-un ou ochi, doi cârnăciori, două-trei bucăți de bacon, două pălării de ciupercă, câteva felii de roșie, o felie de budincă de cacao și o felie de pâine integrală, ideal prăjită. De precizat că există mai multe variante. În alte cazuri în mic-dejunul englezesc își găsește locul și o porție de iahnie de fasole (doar o lingură). Totodată ideal este să folosim cârnăciori și bacon (șunculiță) de casă, nu luate din comerț. Cârnăciorii, ciupercile și roșiile se pregătesc la grătar, iar șunculița și ouăle se pregătesc la tigaie cu ulei de rapiță.

Încercăm să evităm fasolea la conservă, fiind preferată cea gătită chiar cu o zi înainte și încălzită. Pâine integrală se prăjește, dar nu se arde. Scoțienii au și ei varianta lor de mic-dejun, „full”. Pe scurt, atunci când servești un mic dejun scoțian tradițional, vei avea în farfurie șunculiță, budincă neagră, iahnie de fasole, ouă ochiuri. Până aici, totul pare identic cu mic-dejunul englezesc. Doar că scoțienii au câteva preparate unicat.

De exemplu, pe lângă cele enumerate mai sus, în farfurie se vor regăsi și cârnații Lorne, făcuți din carne de porc, de formă pătrată. Lângă cârnații Lorne, își face apariția și „haggis”, adică un fel de caltaboș scoțian făcut dintr-un amestec tocat de inimii, plămâni și ficați de oaie, cu adaos de cereale și condimente. Nu putem uita și celebrele „tattie scones”, adică un amestec de piure de cartofi și făină, care este apoi transformat într-un aluat. Aluatul este pus la copt și se obțin un fel de pâinici crocante și foarte delicioase. Să nu uităm de legendarul mic dejun irlandez. Acesta conține șunculiță, cârnați de porc, cârnați budincă, ouă ochiuri și niște cârnați speciali pe bază de făină de ovăz. Totodată se adaugă și ciuperci la grătar. Toate aceste variante de mic dejun sunt grase, sățioase și proteice. Ideale pentru a începe ziua în forță.

Alimentul care face omleta mai sănătoasă: îmbunătățește digestia și oferă un mic dejun plin de energie

Deliciul de dimineață, moștenire a lumii otomane

Unul dintre cele mai delicioase și totodată sățioase mic-dejunuri din lume se numește Kahvaltı și se consumă în Turcia. Micul dejun este o masă esențială în cultura turcă. Cuvântul „kahvaltı” derivă din două cuvinte: „kahve” (cafea) și „altı” (sub/înainte), care se traduce prin „înainte de cafea”.

Este o masă care are loc în mod tradițional înainte de consumul de cafea, deoarece în epoca otomană, cafeaua era considerată o băutură care trebuia savurată după mese, mai degrabă decât în ​​timpul sau înaintea lor. „Kahvaltı turcesc tradițional prezintă o gamă largă de preparate, combinând de obicei o multitudine de arome, texturi și categorii de alimente. Masa este împodobită atât cu preparate dulci, cât și sărate, de la brânzeturi, măsline, legume, pâine locală, ouă, börek, baclava sau alte produse de patiserie dulci și multe altele, însoțite de băuturi calde precum ceaiul turcesc (çay)”, precizează specialiștii de la Taste Atlas.

Este fără îndoială unul dintre cele mai abundente mic dejunuri din lume și conține multe preparate mediteraneene foarte sănătoase. Iată ce puteți servi la un mic dejun cu rădăcini în tradiția otomană. Pe un platou generos își fac locul brânzeturile.

Și anume, feta, kașar (brânză gălbuie, tare, maturată), Lor (o brânză sfărâmicioasă care este servită și la micul dejun, amestecată cu condimente și ierburi) și kaymak( un fel de smântână). De cele mai multe ori feta, Lor sau Kaymak sunt stropite cu ulei de măsline. Pe lângă brânzeturi există o abundență de legume: castraveți, roșii, ardei. Nu lipsesc nici măslinele de mai multe tipuri, în special cele de tipul kalamata și verzi. Pe lângă legume, măsline și brânzeturi sunt servite ouă de tipul Menemen adică un fel de ouă bătute cu, gătite la tigaie cu roșii și ardei, ouă ochiuri cu cârnat picant sau ouă fierte. La toate acestea se adaugă și o suită de preparate dulci, în special miere și dulcețuri de mai multe feluri. Pentru toate aceste preparate se folosesc și pâine sau produse de patiserie de la simit la pita și borek (aluat foietaj). La un mic dejun turcesc ceaiul negru fierbite, servit în pahare mici, este nelipsit.

Mic dejun ca-n Balcani

Printre cele mai bune și sățioase mic-dejunuri se află și cele din zona Balcanilor. De exemplu, un mic dejun sârbesc tradițional. Printre preparatele populare consumate dimineața sunt burek-ul (plăcintă din aluat umplută cu carne sau brânză), Komplet Lepinja (un soi de lipie care este servită cu ou ochi și sos de casă) și Popara (un preparat balcanic realizat prin înmuierea pâinii vechi în lapte fierbinte, apă sau ceai, apoi amestecarea acesteia cu grăsime (unt, ulei sau untură de porc) și brânză pentru a forma un piure moale și savuros. La români se numește papară.

Cum să transformi restul de bere rămasă într-o pâine pufoasă

De obicei toate aceste preparate sunt servite cu iaurt sau cafea. Foarte interesantă este această Komplet Lepinja, originară din Užice. Practic este o pâine asemănătoare cu pita, umplută cu kajmak și un ou, apoi coaptă și acoperită cu pretop (suc de carne). Interesantă este și gibanica, o plăcintă tradițională, versatilă, făcută cu aluat, brânză și ouă. Nu putem să nu menționăm nici chifteluțele uštipci.

Acestea sunt un fel de biluțe mici de aluat prăjite, servite cu garnituri sărate, cum ar fi kajmak, sau gem. Dacă tot suntem în zona balcanică nu ar trebui să ignorăm nici mic-dejunul românesc. Acesta este extrem de variat ca și preparate, în funcție de zona etnografică.

În general, însă, mai ales la munte se consumă la mic dejun, ouă ochiuri cu slănină și ceapă, cârnat de casă și alte afumături delicioase. La o asemenea masă bogată în grăsimi, mai ales pe vreme de iarnă sunt servite cu generozitate murături și chiar un pahar cu zeamă de varză. Sunt zone în care ouăle se bat direct în tigaie și se face „scrob” ca-n Moldova, un soi de omletă rustică, grăbită, la care se pune brânză sărată de oi. Aparent dur ca arome, acest scrob cu brânză de oi este un adevărat deliciu. Este servit cu un cârnat de casă sau ceva slănină, plus o cană sănătoasă de chișleag (lapte acru, prins).