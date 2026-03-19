Ionuț Radu, salvat de colegii săi de la Celta. Românul e în sferturile Europa League, după un succes clar la Lyon

După 1-1 în tur, partidă în care Lyon a marcat la ultima fază în urma unei erori imense a portarului Ionuț Radu, Celta Vigo a câștigat joi seară în Franța și și-a asigurat calificarea în sferturile Europa League.

Ionuț Radu și colegii său au lat lovitura la Lyon. Foto Facebook RC Celta
Ionuț Radu și colegii său au lat lovitura la Lyon. Foto Facebook RC Celta

Ibericii au zburdat pe teren, au ratat ocazie după ocazie și au avut, de data aceasta, siguranță din partea internaționalului român. Ce-i drept, Celta a profitat și de eliminarea timpurile a lui Niakhate, care și-a lăsat colegii în inferioritate numerică încă din minutul 19.

În afară de o bară venită după doar 11 minute, Lyon a mai avut o singură șansă mare de a marca, însă Ionuț Radu s-a făcut remarcat. În schimb, spaniolii au ratat cinci oportunițăți imense și au punctat de două ori, suficient pentru a-și face loc între cele 8 echipe din sferturile competiției.

Răzvan Marin așteaptă duelul cu Andrei Rațiu

Și în Conference League România va avea reprezentare: Răzvan Marin s-a calificat în sferturi, după ce AEK Atena a pierdut cu 0-2 cu Celje. Grecii au profitat de succesul clar din tur, când au învins cu 4-0 în Slovenia, mijlocașul tricolor contribuind atunci cu două pase de gol. În următoarea fază, internaționalul român va da piept pentru calificarea în semifinale cel mai probabil cu Andrei Rațiu, Rayo având un avantaj substanțial înaintea returlui cu Samsunspor, după ce a câștigat în Turcia cu 3-1. Al treilea român din competiție, Bogdan Racovițan, și-a încheiat aseară aventura în Conference League, după ce polonezii de la Rakow au fost eliminați de Fiorentina după un dublu 1-2.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

Preparatul delicios care i-a înnebunit pe doi români în vacanța din America de Sud. Prețul i-a surprins total: „Dacă la final nu ești sătul, primești câteva polonice în plus, din partea casei”
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”

