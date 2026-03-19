Gestul de frondă al premierului maghiar Viktor Orban în timpul discursului lui Zelenski, la Consiliul European

Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, s-a remarcat printr-un gest neobișnuit în timpul discursului susținut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în fața liderilor reuniți la Consiliul European.

Potrivit Politico, liderul de la Budapesta a ales să se distanțeze fizic de ceilalți oficiali europeni. În timp ce majoritatea șefilor de stat și de guvern urmăreau intervenția video din sala principală, Orban a părăsit masa și s-a retras în galerie, unde a ascultat discursul de la distanță, în picioare, sprijinit de o masă.

Gestul a fost interpretat ca o manifestare publică a divergențelor tot mai evidente dintre Budapesta și Kiev, dar și a poziției rezervate a Ungariei față de sprijinul financiar acordat Ucrainei de către Uniunea Europeană.

În intervenția sa, Zelenski a subliniat urgența aprobării fondurilor europene, estimate la aproximativ 90 de miliarde de euro, necesare pentru protejarea infrastructurii energetice și refacerea obiectivelor distruse în urma atacurilor rusești.

De asemenea, liderul ucrainean a evidențiat necesitatea ca Ucraina să își onoreze obligațiile financiare față de producătorii europeni, inclusiv pentru sisteme de apărare aeriană, aeronave și alte echipamente militare.

Relațiile tensionate dintre Ungaria și Ucraina nu sunt o noutate, însă gestul lui Orbán din timpul reuniunii europene este considerat de analiști drept unul simbolic, care evidențiază izolarea tot mai accentuată a Budapestei în cadrul blocului comunitar pe tema sprijinului pentru Kiev.