De ce culturile de rapiță devin un pilon strategic al agriculturii ucrainene: planuri de extindere și creștere a producției pentru biodiesel

Ucraina ar putea crește cultivarea de rapiță cu o treime, până la 1,5 milioane de hectare, ca urmare a escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat joi, 19 martie, viceministrul economiei, Taras Visotskii.

Ucraina exportă cea mai mare parte a producției sale de rapiță către statele din Uniunea Europeană, unde este utilizată în principal pentru obținerea uleiului alimentar și a biodieselului. În același timp, creșterea prețurilor globale la combustibili, declanșată de conflictul izbucnit în februarie între SUA și Israel împotriva Iranului, a dus la o majorare a cererii pentru materii prime destinate biocombustibililor, inclusiv uleiul de rapiță, potrivit publicației kyivpost.

Într-un interviu acordat Reuters, Visotskii a spus că fermierii ucraineni mai au timp să se adapteze acestei noi cereri.

„Dacă această situație se prelungește, atunci fermierii își vor extinde suprafața cultivată cu rapiță și ar putea ajunge la 1,5 milioane de hectare în toamnă -adică cu 400.000 de hectare [988.000 de acri] mai mult decât în prezent”, a declarat Visotskii.

El a menționat că, deși o astfel de extindere masivă într-un singur an ar fi dificilă, fermierii încă au timp să decidă care dintre cele peste 20 de milioane de hectare ale țării pot fi reorientate către rapiță.

Adăugarea potențială a 400.000 de hectare ar putea genera cel puțin 1 milion de tone metrice de rapiță, potrivit Reuters.

Ucraina cultivă în principal rapiță de iarnă, care se seamănă în toamnă și se recoltează la mijlocul verii următoare, ceea ce face ca schimbările geopolitice să fie un factor critic pentru sezonul de însămânțare care urmează.

Reuters a raportat, citând firma de consultanță agricolă APK-Inform, că Ucraina este deja pe cale să recolteze 3,8 milioane de tone de rapiță în 2026, în creștere față de 3,3 milioane de tone în 2025.

Exporturile pentru sezonul 2026/27 (iulie–iunie) sunt în prezent estimate la 2,7 milioane de tone, reflectând importanța tot mai mare a acestei culturi în portofoliul de export al Ucrainei, pe fondul volatilității energetice globale.

Serviciul de Stat pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor din Ucraina a anunțat pe 6 martie extinderea exporturilor țării către Asia, UE, America și Orientul Mijlociu.

Prioritățile viitoare includ deschiderea pieței canadiene pentru grâu, porumb, soia și rapiță din Ucraina, precum și creșterea prezenței produselor vegetale ucrainene în China.