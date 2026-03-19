search
Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

De ce culturile de rapiță devin un pilon strategic al agriculturii ucrainene: planuri de extindere și creștere a producției pentru biodiesel

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Ucraina ar putea crește cultivarea de rapiță cu o treime, până la 1,5 milioane de hectare, ca urmare a escaladării conflictului din Orientul Mijlociu, a declarat joi, 19 martie, viceministrul economiei, Taras Visotskii.

Cultură de rapiță FOTO : arhivă
Cultură de rapiță FOTO : arhivă

Ucraina exportă cea mai mare parte a producției sale de rapiță către statele din Uniunea Europeană, unde este utilizată în principal pentru obținerea uleiului alimentar și a biodieselului. În același timp, creșterea prețurilor globale la combustibili, declanșată de conflictul izbucnit în februarie între SUA și Israel împotriva Iranului, a dus la o majorare a cererii pentru materii prime destinate biocombustibililor, inclusiv uleiul de rapiță, potrivit publicației kyivpost.

Într-un interviu acordat Reuters, Visotskii a spus că fermierii ucraineni mai au timp să se adapteze acestei noi cereri.

„Dacă această situație se prelungește, atunci fermierii își vor extinde suprafața cultivată cu rapiță și ar putea ajunge la 1,5 milioane de hectare în toamnă -adică cu 400.000 de hectare [988.000 de acri] mai mult decât în prezent”, a declarat Visotskii.

El a menționat că, deși o astfel de extindere masivă într-un singur an ar fi dificilă, fermierii încă au timp să decidă care dintre cele peste 20 de milioane de hectare ale țării pot fi reorientate către rapiță.

Adăugarea potențială a 400.000 de hectare ar putea genera cel puțin 1 milion de tone metrice de rapiță, potrivit Reuters.

Ucraina cultivă în principal rapiță de iarnă, care se seamănă în toamnă și se recoltează la mijlocul verii următoare, ceea ce face ca schimbările geopolitice să fie un factor critic pentru sezonul de însămânțare care urmează.

Reuters a raportat, citând firma de consultanță agricolă APK-Inform, că Ucraina este deja pe cale să recolteze 3,8 milioane de tone de rapiță în 2026, în creștere față de 3,3 milioane de tone în 2025.

Eșecul de a depăși impasul ar putea amâna problema până după alegerile parlamentare din Ungaria, indiferent de rezultat.

Exporturile pentru sezonul 2026/27 (iulie–iunie) sunt în prezent estimate la 2,7 milioane de tone, reflectând importanța tot mai mare a acestei culturi în portofoliul de export al Ucrainei, pe fondul volatilității energetice globale.

Serviciul de Stat pentru Siguranța Alimentelor și Protecția Consumatorilor din Ucraina a anunțat pe 6 martie extinderea exporturilor țării către Asia, UE, America și Orientul Mijlociu.

Prioritățile viitoare includ deschiderea pieței canadiene pentru grâu, porumb, soia și rapiță din Ucraina, precum și creșterea prezenței produselor vegetale ucrainene în China.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fiul Andreei Bănică, agresat de colegi. Ce a pățit Noah: „Sunt așa întoarsă…”
image
Prima reacție a lui Andi Moisescu și a echipei sale la plecarea de la Pro TV! „Ne-am reinventat mereu pe fugă”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate a ales din nou VERDELE la dineul de stat ce a avut loc miercuri seară. A strălucit cu o tiară impresionantă

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Pești din 19 martie 2026. Ce îți „deschide” și ce îți cere să închizi, în funcție de zodie

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele schizofreniei!