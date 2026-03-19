Dinamo nu se oprește din vrie și iese din lupta la titlu. Craiova câștigă în 10 oameni, după un meci cu scântei

Dinamo avea șansa de a se apropia la un singur punct de Universitatea Craiova, însă a pierdut aseară pe Arena Națională și a ieșit practic din lupta pentru titlu. Deși au jucat o repriză întreagă cu un om în plus în confruntarea cu oltenii, bucureștenii au înregistrat a 5-a înfrângere consecutivă în Superliga, într-un meci presărat cu durități și scandaluri.

După câteva oportunități ratate de elevii lui Zeliko Kopic, spiritele s-au încins în finalul primei reprize: Boateng a reacționat nervos după ce a fost lovit într-un duel, iar cele două tabere s-au încăierat. Jocul a fost oprit vreme de câteva minute, iar imediat după reluarea partidei, Universitatea Craiova a dat lovitura: Etim l-a învins pe Epassy cu un șut sub bară.

Nicușor Bancu, eliminat după un fault dur

Tot în prelungirile primei părți a meciului, oltenii au rămas în 10 oameni. Nicușor Bancu a fost eliminat pentru un fault dur comis asupra lui Sivis, căpitanul Craiovei primind pentru a doua oară un roșu în acest sezon, culmea, primul fiind tot într-o partidă contra ”câinilor”.

După pauză, dinamoviștii au căutat în zadar golul egalizator, în timp ce Craiova a urmărit să-i țină la distanță pe adversari. A rezultat un joc plin de durități - s-au acordat 10 cartonașe galbene și unul roșu - și puține faze notabile, în urma căruia Universitatea urcă pe primul loc în clasament, în timp ce Dinamo, aflată la 7 puncte în spatele oltenilor, spune adio visului de a deveni campioană după 19 ani de așteptare.

Dinamo - Universitatea Craiova 0-1 (0-1)

Arena Naţională - Bucureşti

A marcat: Etim (45+2).

Cartonaş roşu: Bancu (Universitatea Craiova) 45+6.

În sezonul regulat, ambele meciuri s-au încheiat la egalitate, 2-2 la Craiova şi 1-1 la Bucureşti.