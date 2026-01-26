Adevărul Dezvoltare personală
  • adevarul.ro
  • Facebook
  • YouTube
  • X
  • Instagram
  • TikTok

De ce cauți mereu pe altcineva, chiar și atunci când ești într-o relație

0
0
Publicat:

Adulții crescuți în medii instabile ajung mai des în relații tensionate și își schimbă mai des partenerii, relevă un nou studiu, comentat de zeci de oameni pe Reddit, care spun aceeași poveste, dar cu alte cuvinte.

flirt
Sursă foto: Shutterstock

„Am 35 de ani și am crescut într-o familie complicată. Am încercat să fiu copilul perfect, să nu deranjez, convins că așa voi avea parte de mai multă afecțiune. Mi-am ascuns nevoile reale și am învățat să fiu pe placul unor părinți care erau din punct de vedere emoțional imaturi, uneori chiar toxici. Asta a făcut să-mi fie extrem de greu să fiu vulnerabil și conectat în relațiile mele romantice din viața de adult. Am încercat mereu să fiu exact cum credeam că trebuie să fii pentru a primi iubire... dar iubirea adevărată nu vine când joci un rol.”

Este mărturia unui bărbat care a comentat recent pe Reddit la o postare privind studiul publicat, de curând, în Evolutionary Psychology, care arată că persoanele care au crescut în medii marcate de instabilitate tind să aibă relații de cuplu mai fragile la vârsta adultă. Conform cercetării, aceste experiențe timpurii sunt asociate cu o satisfacție mai scăzută în relații și cu o tendință tot mai mare de a schimba partenerii.

Utilizatorul Reddit spune că abia acum, după ani întregi de terapie, începe să se înțeleagă cu adevărat: „Încercarea aceasta de a fi copilul perfect m-a făcut să-mi doresc să fiu...și partenerul perfect, ceea ce, mai târziu, m-a făcut să devalorizez persoanele cu care eram în relații,  pentru că nu jucau și ele în aceeași piesă.”

Altcineva îi răspunde că se regăsește în poveste. Mărturisește că și-a construit viața în jurul ideii de perfecțiune pentru că asta l-a ținut în siguranță mult timp și că simte că a ajuns foarte târziu la propria maturizare emoțională: „Sunt mândru de tine, chiar dacă sunt un străin de pe internet. Nu e ușor. Și nici ușor de explicat altora.”

Mai departe, un alt user spune: „Am fost bătut grav în copilărie. Caut validare și grijă în relații. Am nevoie de asta. Mă simt singur dincolo de orice îmi pot explica și merg la terapie ca să rup acest cerc vicios în care mă aflu”.

Dincolo de aceste confesiuni, discuția din jurul studiului arată un tipar care apare din nou și din nou. Oamenii care au crescut în medii instabile ajung adesea să caute intens relații romantice, dar le este greu să le mențină. Unii spun că investesc mai mult în „urmărirea” unui partener decât în relația propriu zisă. Alții recunosc că preferă să se cupleze rapid cu cineva nepotrivit decât să rămână singuri suficient de mult timp pentru a găsi, în cele din urmă, persoana potrivită. „Când ai crescut cu sentimentul că familia ta se poate destrăma oricând, ajungi să te temi mai tare de a fi singur decât de a fi într-o relație care nu funcționează”, scrie cineva.

Toate aceste povești personale se suprapun peste concluziile studiului care arată că experiențele din copilărie au un impact direct asupra modului în care funcționăm în cuplu ca adulți.

Mai exact, cercetarea arată că persoanele care au crescut în condiții dificile sau imprevizibile tind să fie mai orientate spre căutarea de noi parteneri, iar acest lucru este asociat cu mai mult conflict și mai puțină satisfacție în relațiile de durată. Nu este vorba doar despre atașament sau despre frica de abandon, ci despre un tipar comportamental separat, care ține de cât de multă energie este investită în găsirea unui partener, în detrimentul consolidării relației existente.

Cu alte cuvinte, o copilărie marcată de instabilitate îi poate împinge, mai târziu, pe oameni în relații trăite pe repede înainte, cu multă intensitate și puțină siguranță. Un alt user scrie pe Reddit că: „O copilărie instabilă crește șansele unei vieți adulte instabile, inclusiv în relații, ceea ce duce la despărțiri mai dese și la mai mult timp petrecut în căutarea următorului partener”.

Interesant este că investiția în copii și în viața de familie nu s-a dovedit a fi legată direct de satisfacția din cuplu. Cu alte cuvinte, grija față de copii poate fi influențată de trecut, dar nu spune mare lucru despre calitatea relației romantice. În schimb, comportamentul prin care îți cauți alți și alți parteneri pare să aibă un impact mult mai clar asupra dinamicii de cuplu.

Stilurile de atașament joacă și ele un rol destul de important, dar diferit. Persoanele care evită apropierea tind să investească mai puțin în viața de familie, însă nici teama de abandon, nici evitarea intimității nu explică direct tendința de a căuta constant alți parteneri. Studiul sugerează astfel că există două mecanisme paralele prin care copilăria ne influențează viața amoroasă, unul legat de atașament și altul legat de strategia de relaționare.

Cercetarea a fost realizată pe 332 de adulți din Polonia, cu vârsta medie de 39 de ani, toți având copii. Participanții au completat chestionare despre relația actuală, felul în care se atașează de partener, tendința de a căuta noi relații sau de a investi în familie, dar și despre mediul în care au crescut, inclusiv instabilitatea financiară, mutările frecvente și absența părinților. Majoritatea participanților au fost femei cu studii superioare, ceea ce înseamnă că rezultatele nu pot fi extinse automat la întreaga populație.

Pentru mulți dintre cei care au comentat studiul, concluzia cercetătorilor nu a venit ca o surpriză. „Mi-am petrecut toată viața cu mine și abia acum simt că încep să mă văd cu adevărat”, spune cineva. Poate că acesta este, până la urmă, primul pas pentru a avea relații mai sănătoase.

Relații

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum explică ambasadorul rus la Caracas eșecul sistemelor Moscovei din Venezuela: „Au fost trase cel puţin 2 focuri şi au ratat ţinta”
digi24.ro
image
Cu cât se scumpesc gazele de la 1 aprilie, dacă va fi eliminată plafonarea. Simularea AEI arată o ”repoziționare brutală”
stirileprotv.ro
image
Ilie Bolojan, surprins alături de Mihai Morar, susținător declarat al premierului. Oradea a băgat 1 milion de euro în „Orașul Faptelor Bune”, proiect Radio ZU
gandul.ro
image
Ce amendă vei plăti în 2026 dacă ești prins „fără bilet” în STB. De când se scumpesc oficial călătoriile și abonamentele
mediafax.ro
image
Fosta jucătoare de volei care face furori cu ipostazele în care se fotografiază. Cum a apărut în vacanță
fanatik.ro
image
Soldații pe care Trump voia să-i trimită în Groenlanda s-au făcut de râs la un exercițiu NATO în Arctica: „Finlandezii au fost rugați să-i menajeze!”
libertatea.ro
image
Un român a încercat să fure un tren plin cu pasageri în Austria. Ce i-a stricat planul
digi24.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
digisport.ro
image
Sondaj CURS, ianuarie 2026: AUR își consolidează prima poziție, dar partidele din coaliție au încă majoritate
stiripesurse.ro
image
O meteoroloagă arată cum se simt, de fapt, - 29 de grade și a făcut experimentul cu spaghetele. Mâncarea a înghețat instantaneu
antena3.ro
image
"Îmi pare rău". Mesajul de adio al doctoriţei găsite fără suflare în apartamentul ei din Bucureşti
observatornews.ro
image
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de 39 de ani
cancan.ro
image
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
prosport.ro
image
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi făcut gestul...
playtech.ro
image
MM Stoica l-a făcut praf pe Cristi Balaj după hora ironică de la FCSB – CFR Cluj 1-4: ”Am mai văzut șmecheriți din ăștia”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era 15.000.000 $ + Ce riscă
digisport.ro
image
De ce NU trebuia huiduit Nicusor Dan
stiripesurse.ro
image
Minorii implicați în moartea lui Mario Alin ar fi bătut un adolescent de 18 ani, în decembrie 2025. Tatăl băiatului a rupt tăcerea
kanald.ro
image
Minorul de 13 ani implicat în crima din Cenei ar fi scris un mesaj uluitor, pe care ulterior l-ar fi șters: „Va veni ziua în care totul va ieși la iveală”
wowbiz.ro
image
CUMPLIT! Boala de care suferea Viviana Nițu, doctorița găsită fără suflare în casă. Detaliul care aruncă în AER ancheta, s-a SINUCIS pentru că...
romaniatv.net
image
Tensiune uriașă: Iran amenință SUA cu un "răspuns decisiv". Cel mai mare portavion american se apropie rapid de Golful Persic
mediaflux.ro
image
Direct de pe aeroport, Sorana Cîrstea a dezvăluit ce au pus-o australienii să facă la meciul cu Naomi Osaka: „Prima dată în viață”
gsp.ro
image
Ingredientul care îți îmbolnăvește creierul, dacă îl consumi după masă
actualitate.net
image
Regina criminală, cea mai frumoasă femeie din regat. Cum a schimbat soarta Angliei pentru totdeauna. Ororile descoperite 1000 de ani mai târziu
actualitate.net
image
Horoscop 27 ianuarie. Noi începuturi pentru Capricorni, Peștii au norocul de partea lor
click.ro
image
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Așa se menține în formă la 55 de ani: „ Mi-am dat seama că nu-mi place carnea și am renunțat la ea”
click.ro
image
Stelei Enache nu-i dai 76 de ani, nici cu buletinul în mână! Are o pensie pe măsura celebrității? „Nimeni, în România!” Alimentele la care a renunțat, pentru o sănătate de fier
click.ro
Prințul Bernhard și Prințesa Annette ai Olandei foto GettyImages 56237823 (5) jpg
Despărțire șocantă la început de 2026. Prințul îi spune adio soției după 25 de ani de mariaj și divorțează brusc
okmagazine.ro
Kate vs Camilla, mâncare, Profimedia (2) jpg
Mâncarea preferată a Prințesei Kate e detestată de Regina Camilla. Soția lui Charles nici nu vrea s-audă de acest aliment
okmagazine.ro
Papansi cu dulceata de fructe de padure Sursa foto shutterstock 1098286757 jpg
Papanaşi cu dulceaţă de fructe de pădure. Vezi ce-i face așa populari!
clickpentrufemei.ro
Tanc T-54 expus în Muzeul Militar din Verkhnyaya Pyshma (© Wikimedia Commons)
Înfometarea sistematică a locuitorilor din Uniunea Sovietică pentru armament
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...

Ultimele noutăți

Cât durează până vezi rezultate în urma antrenamentelor de Pilates? Beneficiile încep să apară mai repede decât crezi
Instructor pilates, foto shutterstock jpg
Sport și Nutriție 23:15
Când e momentul potrivit să trimiți primul mesaj după o întâlnire. Explicațiile specialiștilor
Barbat tanar cu un telefon smartphone in mana FOTO Shutterstock
Relații
Ce tip de exerciții fizice te ajută să trăiești mai mult. Datele unui studiu efectuat pe 111.000 de oameni
Jogging miscare sport exercitii FOTO Shutterstock jpg
Sport și Nutriție
Ce să mănânci seara ca să scapi de insomnie. 10 alimente pentru un somn odihnitor
1 musetel shutterstock 1287881557 jpg jpeg
Sport și Nutriție
Video Cum urmăm o cură corectă de detoxifiere. Specialist: ”Nu există plante minune. Este nevoie de setare mentală”
flu 4802770 1280 jpg
Sport și Nutriție
Poți să-ți resetezi metabolismul? Ce spun specialiștii
Suplimente pentru slăbit - dietă -fruncte FOTO Shutterstock
Sport și Nutriție

Știrile adevarul.ro

Horoscop marți, 27 ianuarie. Nativii unei zodii ar putea fi nevoiți să își schimbe cariera
Horoscop, foto Shutterstock jpg
Horoscop 23:44
Un nou caz de femicid. Un bărbat din județul Iași, cercetat pentru omor după ce și-a ucis iubita în bătaie
politia nu treceti jpg
Iaşi 23:34
Impozitul pe câștigurile din criptomonede. Care e valoarea lui și cum se declară sumele câștigate
Investitor in criptomonede suparat criza scadere FOTO Shutterstock jpg
Economie 23:32
Cât durează până vezi rezultate în urma antrenamentelor de Pilates? Beneficiile încep să apară mai repede decât crezi
Instructor pilates, foto shutterstock jpg
Sport și Nutriție 23:15
PSD nu renunță la pachetul de relansare economică. Grindeanu: „Este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD-ul în interiorul acestei coaliţii”
Sorin Grindeanu FOTO Mediafax
Politică 23:15
Rapid menține presiunea asupra Craiovei. Giuleștenii au răsturnat tabela la Arad
morutan jpg
Sport 22:25
Alerte cu bombă și amenințări cu moartea în Ungaria: un tânăr român de 17 ani, printre suspecți
Detinut cu catuse acceseaza calculatorul - hacker FOTO Shutterstock
Evenimente 22:24
România alocă fonduri pentru prima inventariere a pădurilor din Republica Moldova
Gheorghe Hajder România FOTO Ministerului Mediului RM webp
Republica Moldova 22:24