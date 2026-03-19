Horoscop vineri, 20 martie. Nativii unei zodii sunt preocupați de schimbarea dietei, în timp ce alții au parte de călătorii

Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua vineri, 20 martie. Nativii unei zodii sunt preocupați de schimbarea dietei, în timp ce a pleacă într-o călătorie de weekend.

Berbec

Iubire - Nu luați decizii radicale pentru viitor. Vă răzgândiți frecvent pentru orice mărunțiș și acționați impulsiv. Veți răci relația cu toanele voastre.

Sănătate - Rezistența fizică vă susține la provocări. Atenție la tendința de a vă supraîncărca până la epuizare.

Bani - Luați inițiativa. Mergeți pe teren și căutați investitori în ideile voastre sau clienți pentru afacerea deja existentă.

Taur

Iubire - Romantismul și plăcerile personale sunt prioritare. Luați inițiativa!

Sănătate - Ocupați-vă de voi, oferiți-vă ritualuri de înfrumusețare sau de menținere a tonusului. Tot e sărbătoare.

Bani - Vă simțiți nesigur, nu foarte convins pe argumentația voastră. Nu începeți proiecte noi.

Gemeni

Iubire - Organizați întâlniri cu prietenii acasă ori mergeți la un restaurant, pizzerie pentru a servi ceva.

Sănătate - Emoțiile vă pot juca feste. Vedeți situația și simptomele mult mai grav față de realitate.

Bani - Revin sarcini care au fost gestionate incorect în trecut. Dacă nu le rezolvați acum, pierderea va fi a voastră.

Rac

Iubire - Ceilalți sunt un tonic. Socializați, ascultați, empatizați și uitați de propria anxietate.

Sănătate - Nu faceți obsesii pentru mărunțișuri. Unele simptome sunt trecătoare și disconfortul e limitat.

Bani - Ieșiți în oraș, spuneți Da invitațiilor la cumpărături. Meritați să cheltuiți bani pentru plăcere și amuzament personal.

Leu

Iubire - Planificați deplasări pentru escapadele de final de săptămână. Discutați și stabiliți destinațiile.

Sănătate - Entuziasmul față de oamenii noi, lucrurile noi descoperite, vă fac să treceți peste orice grijă.

Bani - Optați pentru workshopuri online de dezvoltare personală. Chiar dacă plătiți din buzunarul propriu, va merita.

Fecioara

Iubire - Posibil să intrați în conflicte fără voia voastră. Ascultați nemulțumirile celorlalți, dar nu dați curs la discuții amănunțite.

Sănătate - Vă simțiți fără putere și vă gândiți doar la momentul de încheiere a zilei, când o să vă puteți relaxa.

Bani - Nu împrumutați lucrurile și nu mergeți la cumpărături fără să verificați tot timpul unde ați pus portofelul și cardul.

Balanța

Iubire - Căutaţi metode noi de apropiere cu partenerul. Vorbiţi şi stabiliţi unele obiective care ţin de intimitate.

Sănătate - Simţiţi nevoia unor transformări care să vă ajute să evoluaţi. Programaţi o şedinţă cu un terapeut holistic.

Bani - Apar idei lucrative în cele mai neobişnuite locuri şi activităţi. Fiţi deschis, folosiţi creativitatea.

Scorpion

Iubire - Vă este ușor să îi încurajați pe alții. Știți ce să spuneți, cum și cui.

Sănătate - Vă confruntați cu mici dureri de oase, genunchi, articulații.

Bani - Familia vă poate pune dificultăți în avansare. Fie reproșează că ați petrece mult timp la serviciu, fie nu e de acord cu metoda aleasă.

Săgetător

Iubire - Puteți deveni mentorul personal al perechii voastre. Convingeți-o să vă spună ce o deranjează și ce probleme are.

Sănătate - Puteți deveni obosiți de prezența unor persoane neplăcute. Veți fi obligați să îi suportați ore întregi.

Bani - Pentru planuri financiare de anvergură, sfătuiți-vă cu cineva competent.

