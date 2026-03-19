Alimentarea cu apă se reia în unele localități din R. Moldova pe fondul poluării Nistrului cauzate de Kremlin

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a anunțat reluarea alimentării cu apă în mai multe localități din nordul țării, afectate de poluarea fluviului Nistru. Autoritățile moldovene, însă nu recomandă folosirea apei pentru consum în următoarele două zile.

,,Vin astăzi cu o veste bună. Reluăm alimentarea cu apă în Bălți, Soroca, Sîngerei și Florești. Am luat această decizie în baza ultimelor analize, care confirmă că apa este în limite sigure pentru consum. Sănătatea oamenilor a fost și rămâne prioritatea noastră.Știu că aceste zile au fost dificile. Vă mulțumesc pentru răbdare. Mulțumesc și echipelor din teren care au lucrat fără oprire pentru ca oamenii să aibă apă.Intervențiile de la stația Cosăuți și din localități au dat rezultate”, a anunțat premierul moldovean.

Șeful Cabinetului de miniștri, Alexandru Munteanu, a subliniat că reluarea alimentării cu apă are loc treptat, procesul fiind verificat strict.

,,Filtrele instalate rămân în funcțiune, iar echipele rămân în teren pentru monitorizare continuă și intervenție rapidă, dacă va fi necesar”, a adăugat premierul Alexandru Munteanu.

Ulterior, oficialul a mers în nordul țării, vizita fiind începută în municipiul Bălți, una dintre localitățile cele mai afectate de poluarea fluviului Nistru și care nu are apă de mai multe zile.

,,Am ajuns la Bălți pentru a discuta cu administrația publică locală și cu cetățenii despre reluarea alimentării cu apă în raioanele din nord. Recomandăm ca, în următoarele 48 de ore, apa să fie utilizată doar în scopuri menajere.Am mulțumit echipei de medici de la Centrul de dializă pentru munca depusă în condiții complicate și pentru viețile salvate. Am discutat și cu cetățenii care utilizează punctul mobil de distribuire a apei, pus la dispoziție de Armata Națională și gestionat de IGSU”, a adăugat Alexandru Munteanu.

Iar reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au precizat că apa nu este bună timp de 48 de ore pentru băut sau gătit ,,din cauza sedimentelor depuse în conducte și în mecanismele sistemului de alimentare”.

Ajutorul României

Între timp, lucrările pe fluviul Nistru privind oprirea, precum și extinderea poluării cu petrol continuă, la acestea participând și specialiști români, printre care Marian Munteanu, șeful Serviciului SGA Vaslui din cadrul Administrației Națională ,,Apele Române”. În cursul zilei de joi au fost instalate cel puțin șapte baraje absorbante.

,,Acest baraj absorbant este format din pânză hessiană, din doi cilindri absorbanți, prin care intervenim și cu polistiren extrudat, precum și cu funie, pentru ca rezistența apei să nu distrugă acest baraj absorbant”, a adăugat Marian Munteanu.

Poluare investigată penal

Responsabilii Procuraturii Generale (PG) din Republica Moldova au inițiat un proces penal pe faptul poluării cu petrol a fluviului Nistru după atacul rusesc din Ucraina, subliniind că s-au autosizat după ce Guvernul a instituit stare de alertă de mediu pentru 15 zile.

Iar ambasadorul agreat al Federației Ruse la Chișinău, Oleg Ozerov, a fost convocat marți la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE) pentru a oferi explicații în legătură cu poluarea fluviului Nistru cu petrol.

La sediul MAE, diplomatului i-a fost prezentată apa fluviului Nistru care a fost poluată cu petrol în urma atacului rusesc din Ucraina, o sticlă fiind pusă pe masă, chiar în fața sa. Acesta a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor.

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a subliniat că atacul Rusiei asupra hidrocentralei ucrainene de la Novodnistrovsk a deversat petrol în fluviul Nistru, fiind astfel amenințată alimentarea cu apă a întregii țări. Acesta a avut loc în data de 7 martie.