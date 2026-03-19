search
Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

„Europa este expusă riscului de atacuri nucleare”. Avertismentul fostului consilier pe probleme de securitate al lui Trump

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al lui Donald Trump, critică lipsa de reacție a liderilor europeni față de conflictul din Iran, pe care o consideră o „greșeală” ce ar putea influența negativ sprijinul acordat Ucrainei. 

John Bolton FOTO: EPA-EFE
Într-un interviu acordat Euronews, Bolton a susținut că actualul conflict din Orientul Mijlociu ar trebui privit ca o problemă de securitate majoră pentru Europa, mergând până la a-l numi „războiul Europei”.

În opinia sa, statele europene sunt direct vulnerabile în fața unei eventuale escaladări nucleare.

„Europa este la fel de expusă, dacă nu chiar mai mult, riscului de atacuri nucleare în cazul în care Iranul va intra în posesia armelor nucleare”, a afirmat Bolton, adăugând că Iranul ar dispune de capacitatea de a lansa rachete capabile să lovească ținte din Europa Centrală și de Est.

El a avertizat că lipsa unei implicări mai active din partea Uniunii Europene ar putea influența deciziile politice de la Washington.

În acest context, Bolton a sugerat că președintele american ar putea folosi pasivitatea Europei ca argument pentru a reduce sau chiar înceta sprijinul acordat Ucrainei.

„Liderii europeni ar putea oferi o invitație pentru ca președintele SUA să concluzioneze că Ucraina nu este războiul Americii”, a spus fostul oficial american, calificând lipsa voinței politice a UE de a se implica în conflictul cu Iranul drept o eroare.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor crescute din Orientul Mijlociu, unde conflictul dintre SUA și Israel împotriva Iranului, extins și în alte zone din regiune, se apropie de a patra săptămână.

În paralel, liderii europeni reuniți la Bruxelles au discutat despre evoluțiile din regiune, dar și despre criza energetică și blocajele politice interne, inclusiv veto-ul Ungariei asupra unui pachet financiar destinat Ucrainei.

Bolton a mai afirmat că obiectivul final al administrației americane ar putea fi schimbarea regimului de la Teheran, susținând că orice eventual succes militar ar fi interpretat de Washington ca o victorie, indiferent de evoluția de pe teren.

„Președintele va proclama victoria indiferent de rezultat”, a declarat el pentru sursa citată, argumentând că degradarea programului nuclear iranian și a rețelelor de sprijin pentru terorism ar fi invocate drept realizări.

Totuși, Bolton a avertizat că, în cazul în care regimul iranian supraviețuiește, acesta își va putea reface capacitățile, iar amenințările vor reapărea.

Fostul oficial american a subliniat importanța unei poziții mai ferme și mai coordonate din partea Europei. 

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

