Doi cunoscuți interlopi, puși la punct de instanță după ce au amenințat o tânără într-o sală de fitness

O încercare eșuată de a aborda o tânără într-o sală de fitness din Vaslui s-a transformat într-un scandal care a ajuns rapid în instanță. Doi bărbați au fost obligați de judecători să păstreze distanța față de victimă, după ce au jignit-o și au amenințat-o.

Totul s-a petrecut la sfârșitul săptămânii trecute, într-o sală de forță din Vaslui. Ionuț Moșailov, cunoscut drept „Vulturul”, și prietenul său, Alis Gentimir, au încercat să intre în vorbă cu o tânără care se antrena. Refuzul acesteia i-a nemulțumit profund pe cei doi.

Potrivit relatărilor, situația a degenerat rapid. Cei doi au început să o jignească pe sportivă și au ajuns chiar să o amenințe, motiv pentru care la fața locului a fost chemată poliția.

Decizia instanței

Cazul a ajuns imediat în fața Judecătoriei Vaslui, iar magistrații au admis cererea tinerei, dispunând emiterea unor ordine de protecție.

Potrivit Vremea Nouă, în cazul lui Ionuț Moșailov, instanța a stabilit o perioadă de două luni, cu obligația de a păstra distanța față de victimă: „Emite prezentul ordin de protecție pentru o perioadă de 2 luni, cu privire la pârâtul M G I, în sensul că dispune: – obligarea pârâtului să păstreze o distanță minimă determinată de 50 metri față de victimă, cu excepția cazurilor când se impune prezența concomitentă a părților în fața organelor judiciare sau a altor autorități publice. Obligarea pârâtului să păstreze o distanță minimă determinată de 50 metri față de reședința victimei, interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic sau în orice alt mod, cu victima”.

Pentru Alis Gentimir, măsurile sunt identice, însă durata ordinului de protecție este mai mare, de șase luni.

Un istoric de comportament agresiv

Cei doi sunt legați de o prietenie mai veche, care i-a adus anterior în atenția autorităților. În septembrie 2024, au publicat pe TikTok două videoclipuri în care amenințau organizatorii unui concert susținut de Adrian Minune, la pensiunea Noblesse.

Nemulțumiți de modul în care s-a desfășurat evenimentul, aceștia au lansat amenințări grave. În unul dintre clipuri, Alis Gentimir spunea: „L-am sunat pe fraier la mișto «dă banii înapoi la oameni». «Da' ce, nu ați ascultat muzică? Nu ați auzit voi...». Nu am auzit noi? Stați că-ți dăm noi, băga-mi-aş p*** în tine. Dacă nu-ți punem c**t în piscină, fraiere... Numai c**t îți băgăm și ție, și lu' fiică-ta”.

După apariția acestor videoclipuri, administratorul locației a depus plângere, iar instanța a emis un ordin de protecție împotriva lui Gentimir, pentru o perioadă de patru luni.

Decizia de atunci prevedea: „Admite în parte cererea formulată de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui pentru reclamantul… (date anonimizate), în contradictoriu cu pârâtul …. Dispune emiterea ordinului de protecție împotriva pârâtului … pentru o perioadă de 4 luni de zile, cu următoarele măsuri: obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime de 100 metri față de reclamant, plus membrii de familie indicați și față de reședința reclamantului; obligarea pârâtului la păstrarea unei distanțe minime de 25 metri față de locul de muncă al victimei; interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod, cu victima”.

În acel caz, Moșailov nu a fost sancționat, deoarece nu a participat direct la amenințări.

Noul incident confirmă un tipar de comportament problematic în cazul celor doi. De această dată, însă, ambii au fost sancționați de instanță și obligați să păstreze distanța față de persoana pe care au agresat-o verbal.